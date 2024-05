Élections britanniques : le Premier ministre Rishi Sunak s’apprête à annoncer un vote surprise en juillet alors que son parti cherche à défier les désastreux sondages

CNN

—



Le Premier ministre britannique Rishi Sunak devrait convoquer des élections générales anticipées le 4 juillet, selon des sources, son parti conservateur étant confronté à une lutte difficile pour prolonger ses 14 années au pouvoir.

Sunak devait organiser un vote d’ici janvier 2025 et avait longtemps résisté aux appels visant à préciser ses projets. Mais une baisse des taux d’inflation, annoncée mercredi, a servi de toile de fond à l’annonce, qui doit être faite prochainement à l’extérieur de Downing Street.

Cette décision marquera le coup d’envoi d’une campagne de six semaines dont on s’attend presque universellement à ce qu’elle aboutisse à la chute du gouvernement conservateur de Sunak.

Cette décision sera bien accueillie par le dynamique Parti travailliste d’opposition, dirigé par Keir Starmer, qui grimpe en flèche dans les sondages d’opinion et a cherché à se présenter comme un groupe réformé et modéré prêt à accéder au pouvoir.

Sunak espère qu’une campagne astucieuse pourrait entraîner un bouleversement spectaculaire pour le Parti travailliste et prolonger une période de règne conservateur qui a commencé en 2010 et a supervisé l’austérité économique, le Brexit, la pandémie de Covid-19 et une crise du coût de la vie.

Il est le cinquième dirigeant conservateur à occuper ce poste pendant cette période, succédant à la malheureuse Liz Truss, dont le mandat désastreux a implosé six semaines seulement après son début et a exacerbé les difficultés financières qui paralysaient le Royaume-Uni.

Le parti de Sunak placera probablement ses efforts contre l’immigration clandestine au centre de sa campagne ; une décision récente visant à expulser certains demandeurs d’asile vers le Rwanda est finalement devenue loi le mois dernier, et les premiers vols pourraient potentiellement partir pendant la campagne.

Mais les travaillistes chercheront à mettre en lumière les difficultés du gouvernement pour freiner la flambée des prix, l’état du système de santé britannique, surchargé, et les scandales sordides qui ont entaché la réputation des conservateurs auprès d’une large partie de l’électorat britannique.

Les petits partis pourraient bouleverser les intentions des deux groupes dominants, même s’il leur est pratiquement impossible de reconduire un gouvernement. Le nouveau Parti réformiste anti-immigration et les libéraux-démocrates centristes chercheront à défier Sunak dans certains des bastions historiques de son parti, compliquant ainsi ses efforts pour conserver le pouvoir.

Au nord de la frontière, le Parti national écossais indépendantiste espère résister à une contestation travailliste et retrouver sa domination sur la politique écossaise malgré une période difficile et la récente ascension de son troisième leader en 15 mois.

Les conservateurs de l’ancien Premier ministre Boris Johnson ont remporté une large majorité lors du dernier vote à l’échelle du Royaume-Uni, en décembre 2019, s’engageant à faire pression pour que la Grande-Bretagne quitte l’UE – une question qui a fasciné la politique du pays pendant plus de trois ans.

Mais le poste de Premier ministre de Johnson s’est effondré après une série de scandales, ouvrant la voie à l’émergence de Sunak, alors ministre des Finances, en favori pour la direction du pays.

Renforçant le sentiment que les conservateurs approchent de la fin de leur mandat, des dizaines de députés conservateurs – y compris d’anciens ministres et l’ex-Première ministre Theresa May – ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas aux élections.

Les sondages d’opinion pointent actuellement vers des résultats allant d’une victoire confortable des travaillistes à un effacement électoral dévastateur pour les conservateurs.

Mais les récentes campagnes électorales et référendaires se sont révélées volatiles, et les conservateurs, qui espèrent encore publiquement un succès, ont souligné des niveaux d’enthousiasme mitigés pour l’offre du parti travailliste.

Le vote aura lieu jeudi 4 juillet dans l’ensemble des 650 circonscriptions parlementaires du Royaume-Uni, et le dépouillement aura lieu dans la nuit, les deux principaux partis cherchant à franchir la barre des 326 nécessaires pour obtenir une majorité.

Un gouvernement sera formé dès que cette étape sera franchie, et prendra immédiatement les commandes, en attendant l’approbation symbolique du roi Charles III.

Il s’agit d’une histoire en développement et sera mise à jour.