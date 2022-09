Elections BC rappelle à tous ceux qui se présentent comme conseillers, maires et membres des conseils scolaires les règles limitant le montant qu’ils peuvent dépenser pendant la prochaine période de campagne officielle.

À compter du samedi 17 septembre et jusqu’au 15 octobre, les candidats, les organisations de soutien et les sponsors publicitaires tiers sont limités à certains niveaux de dépenses.

Les montants autorisés varient considérablement en fonction de la région dans laquelle une personne se présente et de la position pour laquelle elle se bat. Les candidats à la mairie peuvent être autorisés à dépenser jusqu’à 10 797,83 $ dans les petites collectivités comme 100 Mile House, ou jusqu’à 231 767,60 $ dans une zone plus grande comme Vancouver. Les conseillers potentiels ont des limites inférieures à environ la moitié de celles des maires.

Les candidats au poste de conseiller scolaire peuvent dépenser entre 5 398,92 $ et 122 614,43 $, selon le district. Des limites sont également fixées pour les futurs directeurs de zone électorale, les commissaires des communautés locales, les administrateurs régionaux, les commissaires des conseils de parc et les administrateurs de la zone de fiducie locale de Island Trust.

Il existe également des règles spécifiques aux dépenses publicitaires pendant la période de campagne. Les annonceurs tiers peuvent dépenser entre 809,84 $ et 11 588,38 $ pour un candidat, selon la région et le poste pour lequel il se présente. Ils sont tous inscrits auprès d’Elections BC et peuvent être consultés à elections.bc.ca.

Pendant la période de campagne, la publicité électorale comprend « toute communication au public qui favorise ou s’oppose, directement ou indirectement, à l’élection d’un candidat ou d’une organisation électorale appuyant un candidat, ainsi que toute communication qui prend position sur une question liée à une organisation de candidats ou d’électeurs », ainsi que le démarchage rémunéré. Les exceptions incluent la couverture gratuite des actualités, les publications sur les réseaux sociaux, les sites Web, la communication inter-organisations et les personnes exprimant leurs opinions sur une base non commerciale.

Les personnes qui sont des résidents de la Colombie-Britannique et qui ont la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente peuvent contribuer jusqu’à 1 250 $ à chaque parrain tiers. Les gens ne sont pas autorisés à faire des contributions indirectes en utilisant l’argent ou les biens d’une autre personne ou organisation.

Plus d’informations sur les règles peuvent être trouvées à elections.bca.ca/localelections.

BC Election 2022Élection 2022Élections