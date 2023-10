Élections aux Maldives : le pro-Chine Mohamed Muizzu gagne, mais l’Inde s’incline

Commentez cette histoire Commentaire

Un candidat de l’opposition largement considéré comme pro-Chine a remporté le second tour des élections pour devenir le prochain président des Maldives, marquant une perte significative pour l’influence indienne dans ce pays archipel. Mohamed Muizzu a obtenu 54 pour cent des suffrages exprimés lors de l’élection de samedi, a annoncé dimanche la Commission électorale des Maldives après le décompte de presque tous les votes, contre 46 pour cent pour le président sortant Ibrahim Mohamed Solih.

« Félicitations au président élu Muizzu », a écrit Solih sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, après avoir reconnu sa défaite dimanche.

Dans une déclaration célébrant sa victoire, Muizzu a souligné que les habitants des Maldives devraient mettre de côté leurs différences et travailler ensemble. « Avec le résultat d’aujourd’hui, nous avons l’opportunité de construire l’avenir du pays. La force pour garantir la liberté des Maldives », a-t-il déclaré.

Le vote aux Maldives a mis en évidence un profond fossé entre les camps pro-indien et pro-chinois dans le plus petit pays d’Asie. L’Inde et la Chine dominent cette nation insulaire de l’océan Indien, qui compte un peu plus de 400 000 habitants répartis sur tout l’archipel et se trouve dans un endroit stratégiquement important à la fois pour le commerce et la sécurité.

Les États-Unis ont également donné la priorité à l’amélioration de leurs relations avec les Maldives ces dernières années et ont envoyé le mois dernier le diplomate de carrière Hugo Yue-Ho Yon pour devenir le premier ambassadeur résident dans ce pays. Le gouvernement américain entretenait auparavant des relations diplomatiques par l’intermédiaire de son ambassade au Sri Lanka.

Dans l’ombre de la Chine, les États-Unis se précipitent vers une île négligée de l’océan Indien

Le Département d’État a félicité Muizzu pour sa victoire électorale dimanche. Les États-Unis « attendent avec impatience d’approfondir leur partenariat avec les Maldives et d’élargir nos liens entre les peuples », a déclaré le porte-parole Matthew Miller dans un communiqué.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a également félicité Muizzu. « L’Inde reste déterminée à renforcer les relations bilatérales éprouvées entre l’Inde et les Maldives », a écrit Modi sur X.

Le président sortant, Solih, est au pouvoir depuis 2018 et a poussé à des relations plus étroites avec New Delhi dans le cadre d’une politique « l’Inde d’abord » qui comprenait la recherche de nouveaux accords commerciaux et l’autorisation à l’Inde d’opérer une petite présence militaire sur le territoire des Maldives.

L’opposition des Maldives déclare sa victoire sur un dirigeant autocratique à l’élection présidentielle

Les efforts de Solih marquent un changement par rapport à la politique de son prédécesseur, Abdulla Yameen Abdul Gayoom, qui a dirigé le pays entre 2013 et 2018. Yameen a rapproché le pays de Pékin, en soutenant de grands projets d’infrastructures avec un financement chinois dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route ».

Des groupes de défense ont accusé Yameen de violations des droits humains au cours de son mandat et, après avoir perdu ses fonctions en 2018, il a été envoyé en prison pour des accusations de corruption et de blanchiment d’argent qui, selon ses partisans, étaient politiquement motivées.

Muizzu, 45 ans, ancien ministre de la Construction et actuel maire de la capitale, Malé, n’était pas un choix évident pour un candidat à la présidentielle – mais il est intervenu après qu’un tribunal a statué que Yameen ne pouvait pas se présenter.

Allié de Yameen, il avait aidé à superviser plusieurs projets d’infrastructure majeurs, notamment un pont financé par la Chine, d’un montant de 200 millions de dollars, qui reliait la capitale au principal aéroport des Maldives.

Muizzu a fait campagne sur la plateforme « India Out », arguant que la présence militaire aux Maldives portait atteinte à leur souveraineté et s’engageant à expulser tout le personnel militaire indien. Il a également profité du mécontentement généralisé face aux faibles performances économiques du pays et s’est penché sur une rhétorique plus nationaliste.

Muizzu a remporté le premier tour de l’élection présidentielle le mois dernier ; un deuxième tour de scrutin a eu lieu après qu’aucun candidat n’ait obtenu la majorité absolue.

Dimanche, Yameen a été transféré de prison à résidence surveillée. Muizzu s’était engagé à libérer l’ancien président s’il remportait les élections.

La victoire de Muizzu a suscité de vifs commentaires de la part des commentateurs indiens. Brahma Chellaney, ancien membre du conseil consultatif indien sur la sécurité nationale et critique ouvert de Pékin, a écrit sur X qu’il s’agissait d’un « revers diplomatique important pour l’Inde dans son propre jardin » et qu’il avait été influencé par le « vote islamiste ».

Le sentiment anti-indien dans les Maldives à majorité musulmane était lié à une attaque contre un événement de yoga parrainé par New Delhi à Malé l’année dernière. Certains des assaillants portaient des drapeaux du Parti progressiste des Maldives de Muizzu, ainsi que des pancartes indiquant que le yoga était contraire aux enseignements de l’Islam, selon les médias indiens.

L’État islamique a des partisans au paradis

L’influence indienne aux Maldives est traditionnellement forte, New Delhi envoyant des troupes sur l’île en 1988 pour contrecarrer une tentative de coup d’État qui aurait renversé le dictateur qu’elle soutenait, Maumoon Abdul Gayoom (Gayoom fut finalement démis du pouvoir 30 ans plus tard, en 1988). 2008, après les premières élections démocratiques du pays).

En 2018, un député indien avait publiquement suggéré que l’Inde « envahirait » les Maldives si les élections étaient truquées, ce que le gouvernement a rapidement désavoué.

Dans des entretiens avec la publication indienne The Wire, les alliés de Muizzu ont déclaré que le président élu ne cherchait pas à perturber les relations avec New Delhi et qu’il effectuerait probablement sa première visite internationale en Inde, comme l’ont fait d’autres présidents des Maldives.