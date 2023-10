Élections au Manitoba : Wab Kinew et le NPD élus au gouvernement

Le Nouveau Parti démocratique de Wab Kinew devrait obtenir suffisamment de sièges à l’Assemblée législative du Manitoba pour former un gouvernement majoritaire, prenant la barre après deux mandats consécutifs d’un régime conservateur majoritaire.

Le bureau de décision de CTV News déclare que le NPD a été élu à l’Assemblée législative du Manitoba.

Cette victoire survient après des semaines de sondages d’opinion à l’approche du jour de l’élection, qui placent les néo-démocrates comme favoris, en particulier dans la ville de Winnipeg, riche en sièges.

Cette victoire fait également de Kinew le premier premier ministre des Premières Nations et le deuxième premier ministre autochtone du Manitoba, après John Norquay. Cet homme politique métis fut le cinquième premier ministre de la province jusqu’en 1887.

Le parti a fait campagne sur un programme visant à réhabiliter les soins de santé, à aider les Manitobains à faire face à la crise de l’abordabilité et à un plan en cinq points pour lutter contre la criminalité.

Avant que les progressistes-conservateurs prennent le pouvoir en 2016, les néo-démocrates ont présidé quatre gouvernements majoritaires consécutifs dirigés par les anciens premiers ministres Gary Doer et Greg Selinger.

Kinew est un ancien animateur de CBC élu pour la première fois dans la circonscription de Fort Rouge à Winnipeg en 2016. L’année suivante, il a lancé avec succès une candidature à la tête du NPD.

Suite à l’annonce, le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a félicité Kinew pour cette victoire.

« M. Kinew et son parti ont clairement gagné la confiance et le mandat des Manitobains, et je suis optimiste quant à ce que nous pouvons réaliser pour notre ville et notre province », a déclaré Gillingham dans un communiqué.

« Je suis optimiste quant à ce que nous pouvons réaliser pour notre ville et notre province », indique le communiqué, affirmant qu’il est impatient de travailler en étroite collaboration avec le nouveau gouvernement provincial.

« Avec un respect mutuel, un dialogue ouvert et des priorités communes, je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands progrès dans les années à venir. »

Dans un discours prononcé au siège du parti, la chef du PC Heather Stefanson a reconnu l’élection, ajoutant qu’elle avait appelé Kinew pour le féliciter.

« J’accepte la volonté des électeurs, et les électeurs ont parlé », a-t-elle déclaré.

Stefanson a déclaré que le caractère historique de la victoire de Kinew doit être reconnu.

« J’espère que votre victoire de ce soir inspirera une future génération de jeunes autochtones à s’impliquer dans notre processus démocratique, non seulement ici au Manitoba, mais partout au pays », a-t-elle déclaré.



– Avec des fichiers de la Presse Canadienne