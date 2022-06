Élections au Kenya: Craintes de troubles à l’approche du vote d’août

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

WAJIR, Kenya – Une flotte de SUV brillants est descendue sur la ville poussiéreuse de Wajir, dans le nord-est du Kenya, un après-midi de printemps. Les membres du personnel de la campagne avec des téléphones portables collés à leurs oreilles ont émergé des intérieurs climatisés dans une chaleur de 100 degrés. L’équipe avancée de l’ancien chef de l’opposition Raila Odinga a installé une scène dans un champ normalement peuplé de chèvres et parfois d’ânes.

L’ostentation de la campagne a stupéfié les habitants d’une ville si éloignée qu’elle n’est même pas connectée au réseau électrique principal du pays. Les gros bonnets politiques de Nairobi sont rarement vus ici, mais ils savent attirer les foules.

“Chaque fois que les candidats à la présidentielle viennent en ville, c’est comme un méga rassemblement”, a déclaré Osman Mohamad Abdille, ingénieur de 54 ans et leader communautaire. “Ces politiciens donnent normalement des aumônes quand ils viennent.”

Mais cette région connaît sa pire sécheresse depuis des décennies, et les petites aides en espèces ne feront pas grand-chose pour les éleveurs qui ont perdu leur bétail.

“Vous trouverez beaucoup de gens sans emploi”, a déclaré Abdille. “[The rallies] n’ont aucune valeur pour le commun des mortels.

L’événement Wajir était un signe que la course présidentielle de 2022 se réchauffe. Les élections passées ont sombré dans la violence, la plus récente en 2017 ayant abouti à un résultat annulé, un second tour et des émeutes de rue.

Les prochaines élections, le 9 août, promettent d’être plus agitées que jamais. C’est un concours inhabituel avec tous les noms habituels : Odinga a fait équipe avec l’ancien rival Uhuru Kenyatta, le président en exercice, contre William Ruto, le vice-président en exercice.

Les experts prédisent déjà que les résultats pourraient être contestés devant la Cour suprême, et la décision pourrait provoquer des violences et une période prolongée de troubles dans ce pays d’Afrique de l’Est – un pilier de la démocratie et un allié clé des États-Unis.

Le Kenya est un partenaire important dans la lutte contre les militants d’al-Shabab, qui terrorisent la région depuis des années et contrôlent de grandes parties de la Somalie voisine. Le président Biden a récemment approuvé le déploiement de centaines de soldats des opérations spéciales en Somalie, annulant la décision du président Donald Trump de retirer les forces américaines à la fin de 2020.

Le Kenya et les États-Unis ont également des liens économiques étroits. Ces dernières années, un nombre croissant d’entreprises américaines ont installé leur siège à Nairobi. Le pays bénéficie également d’un traitement préférentiel en vertu de l’African Growth and Opportunity Act, une loi américaine programme conçu pour améliorer les relations commerciales dans un contexte d’influence croissante de la Chine sur le continent.

Le Kenya a une histoire d’élections contestées et de violence politique. En 2008, environ 1 200 personnes ont été tués et plus de 350 000 déplacés dans des émeutes ethniques qui ont marqué la nation. Dans la foulée, Kenyatta et Ruto ont été amenés à la Cour pénale internationale (CPI) pour faire face à des accusations de crimes contre l’humanité, mais les accusations contre Kenyatta ont été abandonnées et l’affaire de Ruto a été rejetée.

Lors des concours de 2013 et 2017, Odinga s’est présenté et a perdu contre Kenyatta, contestant les résultats devant la Cour suprême à deux reprises. En 2013, le tribunal a confirmé les résultats des élections, mais en 2017, dans une décision saluée comme une victoire pour l’indépendance judiciaire en Afrique, le tribunal a annulé les résultats au motif que le le processus avait violé les principes constitutionnels d’une élection libre et juste. Le tribunal a ordonné un deuxième vote, qu’Odinga a également perdu.

Dans une tournure inattendue, Odinga et Kenyatta sont ensuite devenus des alliés après une poignée de main largement médiatisée et soigneusement chorégraphiée en 2018 censée unir le pays, bien que les sceptiques l’aient qualifiée de manœuvre politique bon marché. Cette décision a permis à Odinga de passer d’un outsider de l’opposition à un initié politique.

Aujourd’hui, Odinga et Kenyatta, tous deux descendants de l’élite dirigeante du Kenya, sont unis dans leur lutte contre Ruto, qui a grandi dans la pauvreté et a inventé l’expression “Nation Hustler” pour plaire aux Kenyans qui espèrent suivre son chemin de la misère à la richesse.

Ruto fonctionne sur une plate-forme économique ascendante dans le but de gagner des votes du 37 pour cent de personnes qui vivent avec moins de 1,90 $ par jour. Les Kenyans ont encore du mal à se remettre de la pandémie de coronavirus, tout en faisant face à des pénuries alimentaires et l’inflation galopante, en partie à cause de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“[It’s] une chose difficile quand les gens reçoivent toujours le même montant d’argent qu’avant », explique Peter Ndegwa, chauffeur à Nairobi. “En ce moment, au moment où nous parlons, la farine de maïs est à 200ksh (1,70 $), contre 120ksh (1,02 $) au début de l’année.”

Kenyatta a accusé Ruto de polariser impitoyablement le pays dans sa quête de la présidence, tandis qu’Odinga s’est concentré sur la lutte contre la corruption, se positionnant comme un pacificateur capable de rassembler les Kenyans.

Pendant ce temps, la Commission électorale et des frontières indépendante du Kenya (IEBC), chargée de superviser les élections, fait face à des accusations de corruption et d’incompétence. Les questions entourant l’intégrité du processus d’inscription des électeurs et le traitement des bulletins de vote sont toujours en question cinq ans après les défaillances systémiques qui ont conduit à l’annulation de 2017.

« Il est peu probable que l’IEBC soit en mesure de répondre à toutes ces questions d’ici cette élection », déclare Mulle Musau, coordinateur national du Groupe d’observation électorale du Kenya, une coalition de la société civile.

Ces préoccupations ont été reprises par Eric Watnik, porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Nairobi : « Il est de la responsabilité du Parlement kenyan d’adopter en temps opportun les réformes nécessaires du cadre juridique électoral du Kenya, un processus qui reste inachevé cette année.

Alors que les observateurs internationaux tirent la sonnette d’alarme et que les deux campagnes remettent déjà en question l’intégrité de l’élection, le décor est planté pour une bataille juridique après le vote d’août.

“[T]voici une attente largement répandue qu’il y aura une pétition contestant cette élection par celui qui perd », déclare Tom Wolf, analyste politique chez Trends and Insights for Africa Research.

La pression sur la Cour suprême et l’IEBC a été renforcée par des menaces de violence.

Neuf jours avant l’élection présidentielle d’août 2017, un haut responsable électoral a été torturé et assassiné. En octobre de la même année, la commissaire de l’IEBC, Roselyn Akombe a démissionné et s’est enfui aux États-Unis, disant qu’elle craignait pour sa vie. Et à la veille d’une audience de dernière minute sur l’annulation de la reprise des élections, le garde du corps du vice-président de la Cour suprême a été blessé par balle.

Si les résultats des élections sont contestés, la controverse pourrait se répandre hors de la salle d’audience et dans les rues. Toute agitation pourrait dégénérer si Odinga ou Ruto choisissent de tirer parti des divisions ethniques pour attiser la colère des électeurs, bien que les analystes affirment que la violence tribale est moins probable en raison des coalitions intertribales que les deux candidats ont construites.

Quel que soit le résultat, des gens comme Abdille et ses voisins de Wajir ont perdu confiance dans le processus politique. Ils ont peu d’espoir que cette élection améliore leur vie.