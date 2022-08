Élections au Kenya 2022: Odinga rejette officiellement les résultats des élections

“A notre avis, il n’y a ni vainqueur légalement et valablement déclaré ni président élu”, a déclaré l’ancien Premier ministre kenyan à propos des résultats annoncés lundi par le président de la commission électorale.

La Commission électorale indépendante et des frontières a déclaré le vice-président William Ruto vainqueur de l’élection présidentielle avec 50,49% des voix et Odinga deuxième avec 48,85%.

Odinga est monté sur scène quelques instants après que quatre commissaires électoraux dissidents ont tenu une conférence de presse à un autre endroit pour accuser le président d’inconduite.

L’agrégation des pourcentages de vote reçus par chaque candidat était d’une “absurdité mathématique”, a déclaré la vice-présidente de la Commission électorale indépendante et des frontières Juliana Cherera, soulignant que le nombre de voix totalisait 100,1%, soit un écart de 0,01%.

Odinga a considéré les chiffres présentés par le président, Wafula Chebukati, comme nuls et non avenus, affirmant qu’il “poursuivrait toutes les options constitutionnelles et juridiques qui s’offrent à nous”.

Il s’agit de la cinquième tentative d’Odinga à la présidence et il a déclaré qu’il se présenterait pour la dernière fois.

Il fait partie de la dynastie politique du Kenya ; son père Jaramogi Oginga Odinga a été le premier vice-président du Kenya indépendant et il est affectueusement surnommé “Baba” par les Kenyans.