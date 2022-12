Élections au Gujarat: le BJP remporte une victoire écrasante pour Modi

New Delhi

CNN

—



Le parti au pouvoir indien Bharatiya Janata (BJP) a remporté jeudi une victoire électorale écrasante dans l’État du Gujarat, le Premier ministre Narendra Modi, dans un coup de pouce pour le chef et son parti nationaliste hindou avant les élections générales de 2024.

Le BJP a remporté 156 des 182 sièges au total à l’assemblée de l’État du Gujarat après le vote du début du mois, marquant la meilleure performance jamais réalisée par le parti dans l’État, un bastion de longue date du BJP.

Le principal parti d’opposition, le Congrès national indien, a remporté 17 sièges, tandis que le parti Aam Aadmi (AAP) en a remporté cinq.

L’élection – et la marge de victoire – dans l’état de plus de 60 millions de personnes a été étroitement surveillée comme un test de la popularité de Modi avant les prochaines élections générales en Inde, lorsqu’il devrait briguer un troisième mandat.

Dans un commentaire posté sur Twitter jeudi soir, le Premier ministre a remercié les habitants du Gujarat et s’est dit “submergé par beaucoup d’émotions” de voir les résultats.

“Les gens ont béni la politique de développement et ont en même temps exprimé le désir de vouloir que cet élan se poursuive à un rythme plus rapide”, a écrit Modi.

Lors d’une autre élection d’État dans la région nord de l’Himachal Pradesh, le Congrès a remporté 40 des 68 sièges à l’Assemblée et va maintenant former un gouvernement. Le BJP a remporté 25 sièges et trois sont allés à des candidats indépendants, avec des résultats de l’État d’environ 6 millions également annoncés jeudi.

Malgré ce que les critiques disent être des vents contraires économiques et une intolérance religieuse croissante en Inde sous Modi, il maintient un fort soutien parmi la majorité hindoue du pays.

Il a mené une campagne intensive à l’approche des élections au Gujarat, où le BJP a régné pendant plus d’un quart de siècle. Modi a dirigé l’État en tant que ministre en chef pendant plus d’une décennie avant d’accéder au pouvoir en tant que Premier ministre en 2014.

Modi était ministre en chef lors des émeutes hindou-musulmanes de 2002 dans l’État, qui ont entraîné la mort de plus de 1 000 personnes, pour la plupart des musulmans.