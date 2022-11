Élections au Brésil : Lula da Silva reviendra à la présidence du Brésil avec un retour époustouflant

São Paulo

Luiz Inácio “Lula” da Silva a été élu prochain président du Brésil, dans un retour époustouflant après un second tour serré dimanche. Sa victoire annonce une volte-face politique pour le plus grand pays d’Amérique latine, après quatre ans d’administration d’extrême droite de Jair Bolsonaro.

La victoire du politicien de 76 ans représente le retour de la gauche au pouvoir au Brésil et conclut un retour personnel triomphant pour Lula da Silva, après qu’une série d’allégations de corruption aient conduit à son emprisonnement de 580 jours. Les peines ont ensuite été annulées par la Cour suprême, ouvrant la voie à sa candidature à une réélection.

“Ils ont essayé de m’enterrer vivant et je suis là”, a-t-il déclaré dans un discours jubilatoire aux partisans et aux journalistes dimanche soir, décrivant la victoire comme sa “résurrection” politique.

« À partir du 1er janvier 2023, je gouvernerai pour les 215 millions de Brésiliens, pas seulement ceux qui ont voté pour moi. Il n’y a pas deux Brésils. Nous sommes un pays, un peuple, une grande nation », a également déclaré Lula da Silva.

Il prendra les rênes d’un pays en proie à des inégalités flagrantes qui peine encore à se remettre de la pandémie de Covid-19. Environ 9,6 millions de personnes sont tombées sous le seuil de pauvreté entre 2019 et 2021, et les taux d’alphabétisation et de fréquentation scolaire ont chuté. Il sera également confronté à une nation profondément fracturée et à des problèmes environnementaux urgents, notamment la déforestation endémique en Amazonie.

Ce sera son troisième mandat, après avoir dirigé le Brésil pendant deux mandats consécutifs entre 2003 et 2010.

La victoire de l’ancien dirigeant dimanche était la dernière d’une vague politique à travers l’Amérique latine, avec des victoires de politiciens de gauche en Argentine, en Colombie et au Chili. Mais Lula da Silva – un ancien dirigeant syndical d’origine ouvrière – a cherché à rassurer les modérés tout au long de sa campagne.

Il a construit une large alliance comprenant plusieurs politiciens du centre et du centre-droit, y compris des opposants historiques du PSDB, le parti social-démocrate brésilien. Parmi ces politiciens figure son vice-président, l’ancien gouverneur de São Paulo Geraldo Alckmin, qui a été cité par le camp Lula comme un gage de modération dans son administration.

En campagne électorale, Lula da Silva a hésité à montrer ses cartes lorsqu’il s’agissait de définir une stratégie économique – une tendance qui lui a valu de vives critiques de la part de ses concurrents. « Qui est le ministre de l’Economie de l’autre candidat ? Il n’y en a pas, il ne dit pas. Quel sera son parcours politique et économique ? Plus d’état ? Moins d’état ? Nous ne savons pas… », a déclaré Bolsonaro lors d’une transmission en direct sur YouTube le 22 octobre.

Lula da Silva a déclaré qu’il pousserait le Congrès à approuver une réforme fiscale qui exempterait les personnes à faible revenu du paiement de l’impôt sur le revenu. Et sa campagne a reçu un coup de pouce de l’ancienne candidate présidentielle centriste Simone Tebet, qui a terminé troisième au premier tour plus tôt ce mois-ci et a apporté son soutien à Lula da Silva lors du second tour. Connue pour ses liens avec l’industrie agricole brésilienne, Tebet a déclaré lors d’une conférence de presse le 7 octobre que Lula da Silva et son équipe économique avaient “reçu et intégré toutes les suggestions de notre programme au programme de son gouvernement”.

Il a également reçu le soutien de plusieurs économistes de renom très appréciés des investisseurs, dont Arminio Fraga, ancien président de la Banque centrale du Brésil.

Lula da Silva a reçu plus de 60 millions de votes, le plus de l’histoire du Brésil, battant son propre record de 2006.

Mais malgré l’énorme participation de ses partisans, sa victoire a été de justesse – Lula da Silva a remporté 50,90% des voix et Bolsonaro a obtenu 49,10%, selon l’autorité électorale brésilienne.

Son plus grand défi maintenant pourrait être d’unifier un pays politiquement fracturé.

Quelques heures après l’annonce des résultats, Bolsonaro n’avait pas encore reconnu sa défaite ni fait de déclaration publique. Pendant ce temps, des vidéos sur les réseaux sociaux montraient que ses partisans avaient bloqué des autoroutes dans deux États pour protester contre la victoire de Lula da Silva.

“Nous ne partirons que lorsque l’armée prendra le contrôle du pays”, a déclaré un partisan non identifié de Bolsonaro dans une vidéo prise dans l’État méridional de Santa Catarina.

Lula da Silva devra poursuivre le dialogue et reconstruire les relations, a déclaré Carlos Melo, politologue à Insper, une université de São Paulo. “Le président peut être un instrument important pour cela tant qu’il ne se préoccupe pas seulement de s’adresser à sa base d’électeurs”, a-t-il déclaré.

Avec plus de 58 millions de votes exprimés pour son rival Bolsonaro – qui avait été soutenu par l’ancien président américain Donald Trump – Lula da Silva devra former des “alliances pragmatiques” avec des parties du centre et de la droite qui ont adhéré à la politique de son prédécesseur, ajoute Thiago Amparo, professeur de droit et droits de l’homme à l’école de commerce FGV de São Paulo.

Dans le même temps, il devra répondre aux attentes des supporters, a ajouté Amparo. “De nombreux électeurs se sont rendus aux urnes en espérant cela, non seulement pour se débarrasser de Bolsonaro, mais avec des souvenirs de meilleures conditions économiques sous les gouvernements précédents de Lula.”

Beaucoup surveilleront les modifications potentielles de la loi de 2017 sur la réforme du travail, qui a soumis davantage de droits et d’avantages des travailleurs à la négociation avec les employeurs et a rendu les cotisations syndicales facultatives. Lula da Silva avait dit précédemment qu’il révoquerait la loi mais a récemment changé le verbe en “réviser” suite aux critiques du secteur privé.

Il peut trouver que la promulgation de son programme est une bataille difficile, prévient Amparo, en particulier avec un Congrès hostile. Des sièges qui appartenaient à la droite traditionnelle sont désormais occupés par l’extrême droite, qui n’est pas ouverte à la négociation et pas facile à traiter, souligne Amparo.

Lors des dernières élections, le Parti libéral de Bolsonaro a augmenté le nombre de ses représentants à la chambre basse de 76 à 99, tandis qu’au Sénat, il a doublé de sept membres à 14. Le Parti des travailleurs de Lula da Silva a également augmenté son nombre de députés de 56 à 68 et sénateurs de sept à huit – mais dans l’ensemble, les politiciens de tendance conservatrice domineront la prochaine législature.

Cette friction nécessitera des compromis, souligne Camila Rocha, politologue au groupe de réflexion Cebrap. “[Bolsonaro’s] Le Parti libéral aura le plus grand nombre de représentants et d’alliés importants et fera une véritable opposition au gouvernement, [Lula da Silva’s] Parti des travailleurs devra semer une coalition avec [traditional rightwing party] União Brasil pour gouverner, ce qui signifie la négociation de ministères et de postes clés », a déclaré Rocha à CNN.

Pendant ce temps, les écologistes surveilleront de près l’administration de Lula da Silva, car elle assume la gouvernance non seulement sur la nation brésilienne, mais sur les plus grandes réserves forestières de la planète.

Alors que la destruction de la vaste forêt amazonienne a atteint des niveaux record sous la présidence de Bolsonaro, Lula da Silva a déclaré à plusieurs reprises au cours de sa campagne qu’il chercherait à freiner la déforestation. Il a fait valoir que la protection de la forêt pourrait générer des bénéfices, citant les industries de la beauté et de la pharmacie comme bénéficiaires potentiels de la biodiversité.

Dans une interview accordée à la presse étrangère en août, Lula da Silva a appelé à “une nouvelle gouvernance mondiale” pour lutter contre le changement climatique et a souligné que le Brésil devrait jouer un rôle central dans cette gouvernance, compte tenu de ses ressources naturelles.

Selon le chef du plan gouvernemental de Lula da Silva, Aloizio Mercadante, une autre tactique consistera à créer un groupe comprenant le Brésil, l’Indonésie et le Congo avant la Conférence des Parties de novembre 2022 dirigée par l’ONU. Le groupe viserait à faire pression sur les pays les plus riches pour qu’ils financent la protection des forêts et élaborent des stratégies pour le marché mondial du carbone.

Plusieurs experts ont déclaré à CNN qu’ils pensaient que sa position sur l’environnement et la question climatique pourrait représenter un nouveau départ dans les relations internationales du Brésil.

Pour Amparo, la protection de l’environnement pourrait en effet être un tremplin pour le leadership mondial du Brésil, un changement majeur après que Bolsonaro a averti le monde de ne pas intervenir dans la destruction de l’Amazonie. “Lula essaierait de repositionner, presque comme un rebranding, le Brésil sur la scène internationale comme une puissance à prendre en compte”, a-t-il déclaré.

“Nous pouvons nous attendre à un gouvernement qui recommence à parler au monde, en particulier avec une nouvelle position dans le domaine de l’environnement”, a déclaré Melo, le chercheur Insper.