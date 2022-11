Élections américaines de mi-mandat : les candidats font un dernier appel

COATESVILLE, Pennsylvanie –

D’un océan à l’autre, des candidats et des bailleurs de fonds de renom ont lancé un dernier appel aux électeurs lundi dans les dernières heures d’une saison électorale de mi-mandat chargée, les républicains étant enthousiasmés par la perspective de reconquérir le Congrès alors même que le président américain Joe Biden avait prédit que son parti “surprendrait le diable vivant parmi beaucoup de gens.

Les démocrates soutiennent que les victoires républicaines pourraient profondément et négativement remodeler le pays, éliminant le droit à l’avortement dans tout le pays et déclenchant de vastes menaces pour l’avenir même de la démocratie américaine. Les républicains disent que le public est fatigué des politiques de Biden au milieu d’une inflation élevée et de préoccupations concernant la criminalité.

“Nous savons dans nos os que notre démocratie est en danger”, a déclaré Biden lors d’un rassemblement en soirée dans le Maryland, où les démocrates ont l’une de leurs meilleures opportunités pour récupérer un siège de gouverneur détenu par les républicains. “Je veux que tu saches, nous nous rencontrerons à ce moment.”

Cet événement a suivi la stratégie de fin de campagne de Biden consistant à s’en tenir en grande partie aux bastions de son parti plutôt que de s’enfoncer dans un territoire plus compétitif, où le contrôle du Congrès pourrait finalement être décidé. Biden a remporté le Maryland avec plus de 65% des voix en 2020 et est apparu avec Wes Moore, le boursier Rhodes de 44 ans qui pourrait devenir le premier gouverneur noir de l’État.

Gardant son message positif, le président a déclaré lors d’un événement virtuel antérieur : “Imaginez ce que nous pouvons faire dans un second mandat si nous gardons le contrôle”.

La plupart des pronostiqueurs politiques ne pensent pas que les démocrates le feront – et prédisent que les résultats de mardi auront un impact majeur sur les deux prochaines années de la présidence de Biden, façonnant la politique sur tout, des dépenses gouvernementales au soutien militaire à l’Ukraine.

Lors de la première élection nationale depuis la violente insurrection du Capitole du 6 janvier 2021, les démocrates ont tenté de concentrer les courses clés sur des questions fondamentales concernant les valeurs politiques de la nation.

L’homme au centre de la plupart des débats du 6 janvier, l’ancien président Donald Trump, était dans l’Ohio pour son dernier rassemblement de la campagne de 2022 – et pensait déjà à son propre avenir en 2024. L’Ohio a une signification particulière pour lui alors qu’il prépare une autre course pour la Maison Blanche. C’était l’un des premiers endroits où il a pu prouver son pouvoir durable parmi les électeurs républicains il y a deux ans.

Le soutien de Trump à JD Vance dans l’Ohio cette année a été crucial pour aider l’auteur et capital-risqueur – et ancien critique de Trump – à obtenir la nomination du GOP pour un siège au Sénat.

Alors que le GOP aime ses chances de renverser la Chambre, le contrôle du Sénat pourrait se résumer à une poignée de courses cruciales. Ceux-ci incluent la Géorgie, l’Arizona et la Pennsylvanie, où le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman a été enfermé dans une course serrée contre le célèbre chirurgien républicain Mehmet Oz.

“C’est l’une des courses les plus importantes d’Amérique”, a déclaré Fetterman à une foule d’environ 100 personnes lundi devant une salle syndicale près d’une usine de tôles d’acier à Coatesville, à environ 40 miles à l’ouest de Philadelphie. “Dr. Oz a dépensé plus de 27 millions de dollars américains de son propre argent. Mais ce siège n’est pas à vendre.

En Géorgie, le sénateur démocrate Raphael Warnock, qui était dans une crise de nerfs avec le républicain Herschel Walker, a tenté de se présenter comme pragmatique – capable de réussir à Washington même si le GOP a plus de pouvoir. Warnock a promis lundi de “faire tout ce que je dois faire et de travailler avec qui je dois travailler pour faire de bonnes choses”.

Le sénateur démocrate de l’Arizona, Mark Kelly, a également tenté de prendre un ton modéré. Il a félicité le défunt sénateur républicain de l’État, John McCain, tout en notant qu’il n’avait pas demandé à Biden de faire campagne avec lui, mais qu’il “accueillerait le président pour qu’il vienne ici à tout moment”.

Le rival républicain de Kelly, Blake Masters, a qualifié le sénateur de “juste un vote de tampon en caoutchouc pour l’agenda raté de Joe Biden”.

« Vous regardez ce que font Biden et Mark Kelly. C’est comme, sont-ils si incompétents, ou essaient-ils de détruire le pays ? » ont dit les maîtres. “Je pense que c’est les deux.”

Elon Musk, dont l’achat de Twitter a bouleversé le monde des médias sociaux, a utilisé cette plateforme lundi pour approuver le GOP, écrivant : “Je recommande de voter pour un Congrès républicain, étant donné que la présidence est démocrate”.

Cela est arrivé trop tard pour plus de 41 millions d’Américains qui avaient déjà voté tôt. Biden, quant à lui, n’était pas exclusivement positif le dernier jour de la campagne. Il a passé des semaines à mettre en garde contre l’extrémisme et a également déclaré lundi : “Nous sommes confrontés à certaines des forces les plus sombres que nous ayons jamais vues dans notre histoire.”

“Ces républicains MAGA sont une race de chat différente”, a-t-il déclaré, faisant référence au slogan de la campagne “Make America Great Again” de Trump. .

Le président devait regarder les retours de mardi soir de la Maison Blanche.

Trump a longtemps affirmé à tort qu’il avait perdu les élections de 2020 uniquement parce que les démocrates avaient triché, et il a commencé à évoquer la possibilité d’une fraude électorale cette année. De nombreux candidats républicains à travers le pays continuent d’adhérer à son déni électoral, alors même que les agences de renseignement fédérales mettent en garde contre la possibilité de violence politique de la part d’extrémistes d’extrême droite.

Les menaces pourraient également provenir de l’étranger, comme elles l’ont fait lors des courses précédentes. L’entrepreneur russe Yevgeny Prigozhin, lié au Kremlin, a admis lundi qu’il s’était ingéré dans les élections américaines et qu’il continuerait de le faire.

Rien de tout cela n’a dissuadé Trump d’envisager d’annoncer une troisième élection présidentielle pratiquement à tout moment – ​​peut-être même lundi soir. Mais il n’avait pas pris de décision définitive, selon des personnes familières avec sa pensée. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler publiquement par leur nom.

Beaucoup d’autres ont noté que Trump se concentre souvent sur l’attention des médias et ils ont vu la dernière allumette comme visant à générer de l’enthousiasme pour son dernier rassemblement. Il a remporté l’Ohio par 8 points en 2016 et 2020.

Trump a longtemps été impatient d’annoncer ses intentions et de plus en plus explicite alors qu’il taquinait ses plans. “Je vais probablement devoir le refaire mais restez à l’écoute”, a-t-il déclaré dimanche soir.

Les responsables républicains et certaines personnes dans l’orbite de Trump l’ont exhorté à attendre après les mi-mandats pour éviter de transformer l’élection en référendum sur lui tout en le protégeant du blâme si les républicains – en particulier les candidats qu’il a approuvés – ne faisaient pas aussi bien que prévu. Mais même les personnes qui avaient poussé à attendre disent maintenant que ces préoccupations sont sans objet étant donné que le jour du scrutin est arrivé.

Le GOP a déclaré que les électeurs réprimanderaient les démocrates au milieu de la flambée de l’inflation et du pessimisme quant à la direction du pays. L’histoire suggère que tout parti au pouvoir subira des pertes importantes à mi-mandat.

La première dame Jill Biden est apparue avec son mari dans le Maryland, mais a également fait campagne plus tôt lundi pour la représentante démocrate Jennifer Wexton dans le nord de la Virginie. Cela pourrait être un indicateur précoce de la force à mi-parcours du GOP si le siège de Wexton revient à son challenger républicain, Hung Cao.

La première dame a déclaré à une centaine de personnes devant une maison à Ashburn, à environ 30 miles de Washington, que la course pourrait se résumer à une infime marge de votes. Et elle a averti qu’au Congrès, une “majorité républicaine attaquera les droits des femmes et les soins de santé”.

___



Weissert a rapporté de Washington. Les rédacteurs de l’Associated Press Bill Barrow à Macon, Géorgie, Jonathan J. Cooper à Phoenix, Josh Boak à Bowie, Maryland, et Jill Colvin, Colleen Long et Chris Megerian à Washington ont contribué à ce rapport.