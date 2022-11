Élections américaines de mi-mandat 2022 : comment le traitement réservé par la foule au chahuteur lors du rassemblement de Trump révèle une Amérique profondément divisée | Nouvelles américaines

En l’espace de quelques heures et à seulement 50 miles l’un de l’autre, j’ai vu deux visions totalement différentes de l’Amérique ce week-end.

Sous le soleil inhabituellement chaud de l’après-midi à Pittsburgh, une foule s’était rassemblée pour écouter leur héros Barack Obama.

La Parti démocrate est en difficulté, peut-être de gros problèmes, mardi élections de mi-mandat. Ils risquent de perdre à la fois le Sénat et la Chambre des représentants à Washington DC et pourraient voir des gouverneurs républicains gagner le pouvoir dans plusieurs États.

Les implications pour les politiques intérieures des démocrates sur l’économie, la santé, le droit à l’avortement, l’immigration et le climat seraient profondes. La politique étrangère américaine se déplacerait également plus vers l’intérieur.

Ainsi l’orateur Obama, avec un éclat qui Président Joe Biden manque, était là pour reconstituer une base terne du Parti démocrate.

Il s’est concentré sur les avertissements désormais familiers de la menace pour la démocratie qui, selon les démocrates, est posée par les républicains Trumpiens qui nient les élections.

Divisions dangereuses

Il a mis en garde contre les divisions qui alimentent un “climat dangereux”, citant le attaque au marteau contre le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Comme c’est souvent le cas dans les cycles électoraux américains, la Pennsylvanie est la clé pour les deux partis.

Cela pourrait faire pencher la balance dans une course cruciale à mi-mandat au Sénat américain entre le démocrate John Fetterman et le républicain Mehmet Oz.

“Cette habitude que nous avons de diaboliser les opposants politiques, de dire des choses folles. Cela crée un climat dangereux”, a déclaré M. Obama.

“Vous avez des politiciens qui travaillent non pas pour rassembler les gens mais pour attiser la division et nous mettre en colère et nous faire peur les uns les autres juste pour leur propre avantage, afin qu’ils puissent prendre le pouvoir.”

Dans la foule, il y avait une reconnaissance claire de l’importance de cette prise de mi-mandat sur la direction du pays.

“Cette mi-mandat est la mi-mandat la plus importante que je pense que nous ayons jamais eue de ma vie”, m’a dit l’électeur Alex.

Un autre a déclaré: “Cela fait du bien d’entendre un discours sain d’esprit. Mesuré et équilibré et dit les bonnes choses et les choses que les gens ont besoin d’entendre et que ce pays a besoin d’entendre est rafraîchissant.”

Leeanna McKibben a déclaré: “Je pense qu’il est essentiel que nous exercions notre droit de vote et que nous éliminions l’incivilité qui se produit. Nous pouvons avoir une politique bipartite, mais cela doit se faire avec respect et civilité. Et ce n’est pas ce qui se passe en ce moment .”

L’état clé de la Pennsylvanie

Alors que le Nevada et la Géorgie sont également des courses sénatoriales clés, l’accent est mis sur la Pennsylvanie en raison de son histoire de balancement de gauche à droite.

Lors de l’élection présidentielle de 2016, il est passé à Donald Trump, lui livrant la Maison Blanche. Quatre ans plus tard, il est revenu à M. Biden et aux démocrates.

Pas étonnant que tant d’argent de campagne ait été investi dans les campagnes ici, et pas étonnant que tous les gros frappeurs sillonnent l’État.

Un problème clé pour les démocrates est M. Biden. Son taux d’approbation n’est que de 40% selon le dernier sondage. C’est une autre raison pour laquelle M. Obama est absent – un rappel que les démocrates ne se limitent pas à M. Biden.

La vague rouge de Trump ?

À cinquante kilomètres plus loin, dans un aéroport, un autre ancien président était également absent – M. Trump, un homme qui n’a pas cessé de faire campagne depuis qu’il a perdu les élections il y a deux ans.

“L’élection a été truquée et volée et nous n’allons pas laisser cela se reproduire”, a-t-il déclaré à une foule immense de ses plus fidèles.

Il n’y a aucune preuve de son allégation de fraude électorale. Des audits, des recomptages et des affaires judiciaires à travers l’Amérique ont confirmé que M. Biden était le vainqueur en 2020, mais M. Trump a réussi à semer le doute dans le tissu social.

La fausse affirmation reste son message central pour un campagne présidentielle 2024 tout le monde s’attend à ce qu’il annonce n’importe quel jour.

“J’aime Trump!” m’a dit le supporter Lory Randall. “Le meilleur président de tous les temps.”

“Trump est mon gars parce qu’il est honnête, il n’enrobe rien, il ne supporte rien et il donne la priorité à l’Amérique”, a déclaré Aaron Hoffman.

Un autre a déclaré: “Je suis ici pour voir Donald Trump parce que je pense qu’il devrait être notre président et que Joe Biden détruit l’Amérique.”

L’ambiance, l’énergie, l’image de marque – tout est là pour l’homme qui semble contrôler presque totalement le Parti républicain d’aujourd’hui.

Malgré tout ce que le Parti démocrate et une minorité de républicains anti-Trump ont fait pour essayer de le discréditer, de le dénoncer comme un menteur et un escroc, pour essayer de s’assurer qu’il appartient à l’histoire, il n’a vraiment pas l’impression qu’il est le passé du tout.

Il espère que les élections de mi-mandat de cette semaine fourniront une “vague rouge” confirmant que son appel s’étend au-delà de ce noyau et que les candidats qui refusent les élections à travers le pays, qu’il a approuvés, gagneront.

Rappelez-vous – s’ils gagnent, beaucoup d’entre eux seront chargés de juger de la validité de l’élection présidentielle de 2024.

Le chahuteur solitaire

Alors que M. Trump parlait, une voix solitaire s’éleva de la foule.

“C’est un menteur”, a-t-elle crié.

Son chahut et la réaction autour d’elle étaient un aperçu net des profondes divisions en colère, de près.

« Enfermez-la ! Enfermez-la ! a crié la foule, empruntant un chant qu’ils ont utilisé pour la rivale de M. Trump en 2016, Hilary Clinton.

“Rentrez chez vous. Allez à votre rassemblement et vantez-vous de votre Obama et vantez-vous de l’inflation”, lui a crié un homme au visage.

Avec une force considérable et les bras verrouillés derrière elle, elle a ensuite été transportée par la police.

Au-delà du périmètre, ils l’ont relâchée et nous avons discuté brièvement.

“Nous savons très bien que l’élection n’a pas été volée. C’était juste, c’était sûr, c’était sûr…”, a-t-elle déclaré avant que la police ne revienne et ne reprenne son expulsion.

Elle ne nous a jamais dit son nom, mais elle a parlé pour plusieurs millions dans l’autre Amérique.

On voit mal comment ces deux visions radicalement différentes de ces soi-disant États-Unis peuvent être conciliées.