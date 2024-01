Élections américaines 2024 : où tout a-t-il mal tourné pour Ron DeSantis ?

Ron DeSantis et sa campagne promettaient une longue bataille pour l’investiture pas plus tard que la semaine dernière.

Sept mois plus tard, celui que certains appelaient « Trump 2.0 » et « Trump sans bagages » a abandonné sa candidature à la Maison Blanche. Son départ s’accompagne de l’aveu qu’il n’y a pas de « chemin clair vers la victoire » contre le candidat dominant à l’investiture républicaine.

Il y a un an, alors que la course marathon pour la Maison Blanche était déjà en cours, cela ne ressemblait pas vraiment à cela.

“[The DeSantis campaign] a commencé assez tard, [and] “Il a évidemment collecté une tonne d’argent”, a déclaré à la BBC David Kochel, un stratège républicain de longue date de l’Iowa. “Mais à ce moment-là, Trump s’en prenait à lui avec marteau et pince. Je ne sais pas s’ils ont eu des réponses efficaces. Je pense qu’il leur a fallu du temps pour s’engager.”

“Quand vous regardez DeSantis se promener dans une pièce, on dirait qu’il sent que c’est quelque chose qu’il doit faire pour occuper le devant de la scène”, a déclaré Mary Civiello, coach en communication exécutive et experte en langage corporel, à la BBC au moment de son lancement. “On dirait aussi que ce n’est pas une chose de tous les jours. On pourrait aussi percevoir qu’il est un peu nerveux à ce sujet, comme on pourrait s’y attendre.”