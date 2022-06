Élections à l’Assemblée nationale française: l’alliance centriste d’Emmanuel Macron ne parvient pas à remporter la majorité absolue, selon les projections | Nouvelles du monde

Le président français Emmanuel Macron devrait perdre sa majorité absolue à l’Assemblée nationale – la branche la plus puissante du parlement du pays.

Le résultat est un revers pour M. Macron et son alliance centriste, qui ont fait face à un défi de taille de la part d’une coalition gauche-verte.

Son alliance était sur le point de remporter le plus de sièges, mais n’a pas atteint la majorité globale qui lui aurait donné le mandat de faire passer ses promesses de campagne, notamment des réductions d’impôts, le relèvement de l’âge de la retraite en France de 62 à 65 ans et l’intégration croissante de l’Union européenne.

L’alliance de M. Macron s’est heurtée à une coalition de socialistes et de verts connue sous le nom de Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES) et dirigée par Jean-Luc Mélenchon70.

Le résultat signifie Monsieur Macron pourrait maintenant être plongé dans une série de négociations prolongées sur la politique intérieure à un moment où la guerre en Ukraine a placé les préoccupations étrangères au centre de l’attention.

Sa coalition pourrait chercher une alliance avec les conservateurs ou diriger un gouvernement minoritaire qui devra négocier des lois au cas par cas.

Les gens de toute la France se sont rendus aux urnes dimanche pour le dernier tour de scrutin pour décider des 577 membres de l’assemblée, qui est la chambre basse du parlement.

Monsieur Macron44 ans, avait besoin d’au moins 289 sièges pour obtenir la majorité absolue.

Une projection a montré qu’il était sur le point de remporter 224 sièges. Une autre projection a mis son total à 210-250.

Lors du premier vote de la semaine dernière, la coalition de gauche a fait une performance étonnamment forte, faisant trembler les alliés de M. Macron.