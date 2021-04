Alors que les électeurs se rendront aux urnes la semaine prochaine pour ce qui est surnommé le «Super jeudi» dans une série d’élections à travers la Grande-Bretagne, ici L’indépendant examine certains des champs de bataille du maire et qui mène la course.

Outre Londres, il y a douze élections pour les maires régionaux (métro) et de villes à travers le pays, y compris le Grand Manchester, la région de Liverpool City, Tees Valley, l’ouest de l’Angleterre, les West Midlands, le West Yorkshire et le Cambridgeshire et Peterborough.

Associés aux élections au conseil et aux scrutins pour les parlements écossais et gallois, les concours fourniront l’un des premiers indicateurs de la situation des partis nationaux dans le premier exercice démocratique majeur depuis les élections générales de 2019.

À Londres, Sadiq Khan, le maire travailliste sortant, a mené les sondages dans un concours que de nombreux observateurs ont traité comme une fatalité. Son plus proche rival (il y en a 19 au total, dont le comte Binface), le candidat conservateur Shaun Bailey, a eu du mal à prendre de l’élan dans la course. Une question clé est de savoir si M. Khan l’emportera carrément au premier tour de dépouillement avec plus de 50% des voix – ce qui n’a été réalisé par aucun de ses prédécesseurs dans ce rôle.

Plus tôt ce mois-ci, un sondage pour le Standard du soir a suggéré que M. Khan pourrait émerger avec un glissement de terrain, avec 51 pour cent disant qu’ils étaient certains de le soutenir. Un sondage plus récent réalisé par ITV News, cependant, a suggéré que la course s’est rétrécie, M. Khan étant toujours sur la bonne voie pour la victoire, mais avec 41% des votes de première préférence.

La victoire du parti travailliste dans le Grand Manchester et la région de Liverpool City semble presque certaine, les vétérans Andy Burnham et Steve Rotheram cherchant à être réélus à la mairie du métro la semaine prochaine. Les deux étaient des visages clés lors d’une confrontation avec le gouvernement l’année dernière sur le financement des coronavirus lors des verrouillages locaux.

Il y aura également une élection pour le maire de Liverpool, qui a suscité une controverse sur le processus de sélection du Labour. Après la démission de l’ancien maire Joe Anderson, qui a démissionné en décembre après avoir été arrêté par la police, ce qui a incité le parti à trouver un candidat de remplacement.

Cependant, trois candidats, dont l’actuel adjoint au maire, ont été exclus de la course pour être sélectionnés, sans raison donnée et le parti affirmant seulement qu’il était «déterminé à faire en sorte que les membres puissent choisir le bon candidat». Le parti travailliste a nié les accusations de falsification politique. Au lieu de cela, le parti a finalement choisi Joanne Anderson (aucun lien avec Joe Anderson) pour le candidat, et si elle est élue la semaine prochaine comme maire de la ville de Liverpool, elle deviendra la première femme noire à la tête d’une grande ville britannique.

À Tees Valley, le sortant conservateur Ben Houchen cherche à être réélu et défend sa position de maire contre la candidate travailliste Jessie Joe Jacobs dans un concours qui sera considéré comme un test pour savoir si Sir Keir Starmer commence à faire des incursions sur le «Red Wall »qui a aidé Boris Johnson à obtenir sa majorité aux Communes.

Dans les huit circonscriptions, qui relèvent de l’autorité du maire de Tees Valley, dont Redcar, Sedgefield et Darlington, cinq sont devenues bleues aux élections générales d’hiver de 2019. Lors du vote de 2017, M. Houchen a remporté le concours contre son rival travailliste par un peu plus de 2000 voix. Le Premier ministre espère conserver un maire conservateur de la région dans l’un des premiers tests démocratiques depuis sa victoire écrasante en 2019. Un à surveiller.

Un autre champ de bataille intéressant se trouvera dans les West Midlands, où le titulaire conservateur, Andy Street, espère également conserver sa position de maire de la région. Le rival travailliste Liam Byrne – un ancien ministre du gouvernement – était récemment convaincu de la victoire, disant Nouvelles du ciel dans une récente interview que de nombreuses personnes dans le mouvement travailliste considèrent la course dans les West Midlands la semaine prochaine comme «probablement la course la plus importante cette année que les travaillistes prétendent».

cependant, selon un récent sondage, M. Street, qui a précédemment décrit les West Midlands comme «l’endroit où le mur rouge s’est effondré pour la première fois», mène le concours.

Les conservateurs défendent également leur emprise sur les maires des autorités combinées de Cambridgeshire et de Peterborough et de l’ouest de l’Angleterre – une région qui a récemment fait la une des journaux après que le premier ministre n’a pas nommé le candidat conservateur. Pour la première fois dans le West Yorkshire, les électeurs auront la chance d’élire un maire de métro.