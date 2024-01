Élections 2024 : la Chine voit deux « bols de poison » chez Biden et Trump

BEIJING (AP) — Comme le Campagne présidentielle américaine se rapproche d’une revanche entre Donald Trump et Joe Biden, la Chine regarde avec inquiétude.

Premièrement, il y a des inquiétudes concernant la campagne elle-même, où les candidats sont susceptibles de tenir des propos durs à l’égard de la Chine. Cela pourrait menacer les fragiles améliorations observées ces derniers mois dans les relations entre les États-Unis et la Chine.

Ensuite, il y a le résultat du vote de novembre. Aucun des deux candidats n’attire particulièrement Pékin. Alors que Biden a recherché des domaines de coopération Avec la Chine, Pékin s’inquiète de ses efforts pour unir ses alliés de l’Indo-Pacifique dans une coalition contre la Chine. Il est également nerveux à propos de son approche de Taïwan après avoir déclaré à plusieurs reprises qu’il demanderait aux troupes américaines de le défendre dans un conflit avec la Chine.

Trump, avec son approche isolationniste de la politique étrangère, pourrait être plus hésitant à défendre Taiwan. Mais rien ne peut être exclu compte tenu de son imprévisibilité et de sa rhétorique dure à l’égard de la Chine, qu’il impute à l’épidémie de COVID-19 qui a retardé la fin de son mandat. Il pourrait aussi approfondir une guerre commerciale cela ne s’est pas atténué depuis sa présidence.

“Pour la Chine, quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle américaine, ce seraient deux ‘bols de poison'”, a déclaré Zhao Minghao, professeur de relations internationales à l’Université Fudan de Shanghai.

Même avec une légère amélioration des relations, les tensions restent vives, notamment à propos de Taiwan. La question de savoir qui occupera la Maison Blanche pourrait avoir d’énormes conséquences non seulement sur les relations entre les États-Unis et la Chine, mais aussi sur la paix dans la région Asie-Pacifique.

Les opinions de Zhao sont reprises par un certain nombre d’analystes des deux pays, qui suggèrent que Pékin pourrait considérer Biden comme le moindre de deux maux en raison de sa fermeté face à l’imprévisibilité de Trump, mais soulignent également que le gouvernement chinois est angoissé par le succès de Biden dans la construction de partenariats pour contrer la Chine.

“Peu importe qui prendra ses fonctions, cela ne changera pas l’orientation générale de la concurrence stratégique entre l’Amérique et la Chine”, a déclaré Sun Chenghao, chercheur au Centre pour la sécurité et la stratégie internationales de l’Université Tsinghua. “La Chine n’a aucune préférence quant à savoir qui remportera l’élection présidentielle parce qu’elle a l’expérience de traiter avec l’un ou l’autre depuis quatre ans.”

Sur les réseaux sociaux chinois, de nombreux commentateurs semblent favoriser Trump, qu’ils considèrent non seulement comme un homme d’affaires favorable à un accord, mais aussi comme une force perturbatrice qui sape la démocratie américaine et le leadership mondial des États-Unis au profit de Pékin. Les politiques et les remarques de Trump en tant que président lui ont valu le surnom de Chuan Jianguo, ou « Trump, le bâtisseur de la nation (chinoise) », ce qui sous-entend qu’il aidait Pékin.

La récente accusation de Trump selon laquelle Taiwan a pris l’industrie de fabrication de puces aux États-Unis a été considérée comme un signe que Trump, un homme d’affaires dans l’âme, n’est peut-être pas disposé à défendre l’île autonome que Pékin considère comme un territoire chinois.

Sun Yun, directeur du programme Chine au Stimson Center basé à Washington, a mis en garde contre les sentiments nationalistes en Chine qui pourraient être en contradiction avec les responsables gouvernementaux et les élites. “Avec Trump, il n’y a pas de plancher dans les relations entre les États-Unis et la Chine, et Trump pose de grands risques et incertitudes, y compris la possibilité d’un conflit militaire”, a déclaré Sun, ajoutant que la Chine en 2020 était convaincue que Trump pourrait attaquer Taiwan pour être réélu.

“Le fait que Trump puisse nuire aux alliances et aux partenariats, en ébranlant la confiance du monde dans le leadership américain, pourrait présenter certains avantages, mais les avantages pour la Chine ne pourront pas compenser les dommages encore plus importants qu’il imposerait aux relations avec la Chine”. dit-elle.

Trump est parti du mauvais pied avec la Chine lorsqu’il a pris un appel de félicitations sur sa victoire électorale de 2016 face au président de Taiwan, provoquant la colère du gouvernement de Pékin, qui s’oppose à tout contact officiel entre Taiwan et les gouvernements étrangers.

Les relations semblaient se rétablir en 2017, lorsque le président chinois Xi Jinping a rendu visite à Trump dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride en avril et, six mois plus tard, il a reçu le président américain à Pékin pour un dîner à la Cité Interdite, l’ancien palais impérial.

Mais en 2018, Trump a déclenché une guerre commerciale en imposant des droits de douane sur les importations chinoises. La Chine a riposté en imposant des droits de douane sur les produits américains, et les droits de douane des deux côtés restent toujours en vigueur à ce jour.

Le COVID 19 L’épidémie en Chine en 2020 a poussé la relation de Trump avec ce pays jusqu’au point de non-retour. Alors que le virus se propageait aux États-Unis, il a tenté de détourner les critiques sur sa gestion de la pandémie en rejetant la faute sur la Chine, ce qui lui a valu de vives réprimandes de la part de Pékin.

Lorsque Biden et Trump se sont affrontés en 2020, les agences de renseignement américaines ont rapporté avant les élections que la Chine considérait Trump comme « imprévisible » et s’opposait à sa réélection. Une évaluation ultérieure publiée quelques mois après les élections indiquait que la Chine n’était finalement intervenue d’aucun côté et « avait envisagé mais n’avait pas déployé » d’opérations d’influence destinées à influencer le résultat.

Les experts affirment qu’il est également peu probable que les Chinois interviennent dans l’élection présidentielle américaine de cette année, en partie parce qu’ils ne le souhaitent pas et en partie parce qu’ils n’ont pas encore renforcé leurs capacités. Si Pékin doit intervenir, il est plus probable qu’il tente de discréditer la démocratie américaine, d’amplifier les discordes partisanes et de saper la confiance dans le processus électoral, disent-ils.

Une fois élu, Biden a conservé la politique chinoise de son prédécesseur. Non seulement il a maintenu les droits de douane, mais Biden a également limité l’accès des entreprises chinoises aux technologies de pointe, a sanctionné les responsables chinois pour violations des droits de l’homme et a étendu les restrictions sur les fonds américains destinés à la Chine.

Le secrétaire d’État de Biden, Antony Blinken, a qualifié en 2022 la Chine de « défi à long terme le plus sérieux pour l’ordre international ».

Puis, début 2023, les tensions ont de nouveau augmenté lorsque les États-Unis a abattu un ballon espion chinois. Il a fallu des mois de diplomatie pour mettre en place un rencontre entre Biden et Xi cela a abouti à quelques accords modestes et à un engagement à stabiliser les relations.

Miles Yu, directeur du centre chinois de l’Hudson Institute, a déclaré que les États-Unis étaient parvenus à un accord bipartisan sur la Chine, les deux parties partageant « à peu près la même politique envers la Chine ». En réponse, le Parti communiste chinois au pouvoir a une nouvelle politique américaine, a-t-il déclaré.

“Peu importe qu’il s’agisse d’un chat noir ou d’un chat blanc, tant que c’est un chat américain, c’est un mauvais chat”, a déclaré Yu, empruntant le célèbre dicton de l’homme politique réformateur chinois Deng Xiaoping qui encourageait les réformes de marché indépendamment de la situation. idéologie.

Mais plusieurs experts ont exprimé une préférence réservée pour Biden en raison de sa fermeté, que Pékin pourrait, selon eux, apprécier dans la gestion de relations déjà tendues.

“Trump est par nature instable et cruel et c’est une personne difficile à connaître”, a déclaré Shi Yinhong, professeur de relations internationales à l’Université Renmin de Chine. Même si Pékin peut s’attendre à ce que ses relations avec Washington maintiennent le cap si Biden est réélu, il ne souhaite peut-être pas faire face à l’hystérie de Trump à l’égard de la Chine et éventuellement à des changements drastiques s’il revient à la Maison Blanche, a déclaré Shi.

Wang Yiwei, directeur de l’Institut des affaires internationales de l’Université Renmin de Chine, a déclaré que Pékin était plus préoccupé par l’hostilité de Trump envers la mondialisation que par les efforts mondiaux de Biden pour construire des alliances. “Nous ne pensons pas qu’aucune d’entre elles soit meilleure pour la Chine, mais la clé (pour la Chine) est de poursuivre son ouverture, ses réformes et son développement de haute qualité”, a déclaré Wang.

Mais Shi Sushi, un commentateur chevronné à Pékin, a déclaré qu’il était plus facile pour la Chine de gérer Trump, qui veut simplement conclure un accord, que Biden, qui a une approche de gouvernement basée sur des valeurs.

« La dureté de Biden est quelque chose que peu de Chinois comprennent », a déclaré Shi. « C’est un politicien de l’establishment. C’est un défenseur des valeurs américaines. Il est engagé dans la « diplomatie du cercle d’amis » pour former un cercle d’amis qui intègre la puissance de l’Occident pour (contrer) la Chine. De ce point de vue, je peux dire sans ambages que Biden est plus difficile à gérer.»

___

Tang a rapporté de Washington. Les chercheurs d’Associated Press Yu Bing et Chen Wanqing à Pékin, ainsi que l’écrivain d’AP Eric Tucker à Washington ont contribué à ce rapport.