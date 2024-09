Élections 2024 : Harris déploie prudemment sa politique visant à déjouer Trump

WASHINGTON (AP) — La vice-présidente Kamala Harris tente de déjouer l’ancien président Donald Trump et de s’adresser à de vieux vulnérabilités sur ses positions politiques alors qu’elle commence à réfléchir à la manière dont elle gouvernerait si elle était élue en novembre.

Les vice-présidents ont rarement leur propre portefeuille politique et laissent presque toujours de côté toute opinion différente de celle de l’occupant du Bureau ovale. Aujourd’hui, après avoir suivi pendant quatre ans l’exemple du président Joe Biden, Harris adopte une approche prudente pour dévoiler sa propre vision politique.

Mais son ascension surprise en tête du ticket après que Biden ait abandonné sa candidature à la réélection signifie également que son programme politique est en train d’être rassemblés tout aussi rapidement.

Lorsque Harris a hérité de la direction politique de Biden fin juillet, le site Web de la campagne a été discrètement débarrassé de la page « enjeux » en six points qui encadrait la course contre Trump, notamment l’élargissement des protections électorales et le rétablissement de l’accès à l’avortement dans tout le pays. Au lieu de cela, Harris a parsemé ses discours – jusqu’à présent très axés sur la biographie d’elle-même et de son colistier – d’objectifs généraux comme « la construction de la classe moyenne ». Elle a appelé à l’adoption de lois fédérales pour donner accès à l’avortement et interdire les armes d’assaut, mais n’a pas donné de détails sur ce qu’elles impliqueraient spécifiquement ou sur la manière dont elle persuaderait le Congrès de progresser sur certaines des questions politiques les plus brûlantes.

Interrogée par les journalistes samedi sur la date à laquelle elle dévoilerait son programme politique, Harris a promis plus de détails cette semaine et a ajouté : « Il sera axé sur l’économie et sur ce que nous devons faire pour réduire les coûts et également renforcer l’économie dans son ensemble. »

La première grande fenêtre sur sa réflexion s’est ouverte le week-end dernier, avec une proposition tirée non pas des coulisses politiques de l’administration Biden ou des coulisses du processus législatif, mais de son rival : Trump.

Harris a annoncé qu’elle, comme Trump, veut mettre fin à l’imposition fédérale des pourboires des travailleurs — avec la réserve supplémentaire qu’elle limiterait le plan aux personnes à revenus faibles et moyens. L’idée a reçu un soutien bipartisan ces derniers mois et est particulièrement saillant dans le Nevada, où l’industrie des services est prédominante.

C’est également l’une des idées les plus importantes adoptées par Trump dans sa tentative de revenir à la Maison Blanche en 2024 – un bonus aux yeux du camp de Harris, qui a tenté d’inciter le républicain à commettre des erreurs non forcées.

Le républicain n’a pas été très amusé par le fait que Harris ait approuvé l’idée, se plaignant sur sa plateforme de médias sociaux que « c’était une idée de TRUMP – elle n’a pas d’idées, elle ne peut que me voler ».

Trump a poursuivi sur la question dans une interview avec Elon Musk lundi soir, critiquant Harris pour avoir adopté son idée après ce qu’il a qualifié de harcèlement de la part de l’administration Biden envers les travailleurs à pourboire.

Lundi, la Maison Blanche a déclaré que Biden soutenait également le plan, bien que la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, n’ait pas voulu expliquer pourquoi Biden et Harris n’ont pas fait pression en ce sens au cours de leurs trois ans et demi de mandat.

« C’est évidemment une idée nouvelle », a-t-elle déclaré, mais elle a ajouté plus tard, en réponse aux critiques de Trump, « pourquoi ne l’ont-ils pas adopté lors de la dernière administration ? »

Au cours de ses premières semaines en tant que candidate, Harris a surtout pris des distances par rapport aux positions libérales qu’elle avait adoptées lors de sa candidature ratée à la Maison Blanche en 2020, notamment en proposant d’interdire la fracturation hydraulique, d’établir un système de santé à payeur unique et de dépénaliser les passages illégaux aux frontières. Harris s’est retirée de cette course acharnée avant même qu’un seul vote n’ait été exprimé, mais elle reconnaît que les électeurs pourraient désormais la punir pour ces positions si elles ne sont pas rapidement prises en compte.

Une autre complication pour Harris vient de sa relation avec Biden, qui l’a rapidement soutenue et lui a remis les clés de son opération politique après son retrait.

« Depuis trois ans et demi, ils sont en phase », a déclaré Jean-Pierre. « Ils sont certainement sur la même longueur d’onde. Et je présume que cela va continuer à se poursuivre. »

Biden lui-même n’a commencé à esquisser des idées politiques détaillées pour un second mandat que lors de son ultime et frénétique effort pour sauver sa candidature après son débat désastreux du 27 juin contre Trump. Il a plaidé pour le rétablissement de l’accès à l’avortement, l’augmentation du salaire minimum fédéral et l’adoption d’une nouvelle surtaxe pour les milliardaires. Harris a largement adopté toutes ces priorités, y compris l’appel du président sortant à des changements à la Cour suprême.

Mais tous ces plans nécessiteraient le soutien du Congrès, qui s’est avéré difficile à obtenir même lorsque les démocrates détenaient le contrôle unifié de Washington au cours des deux premières années de l’administration Biden-Harris.

La campagne de Harris, quant à elle, a suggéré que ses tentatives de déplacement vers le centre reflètent la manière dont elle essaierait d’apporter un consensus au gouvernement.

« Alors que Donald Trump est attaché aux idées extrêmes de son programme Project 2025, la vice-présidente Harris estime que le véritable leadership consiste à rassembler toutes les parties pour construire un consensus », a déclaré le porte-parole de Harris, Kevin Munoz. « C’est cette approche qui a permis à l’administration Biden-Harris de réaliser des avancées bipartites dans tous les domaines, des infrastructures à la prévention de la violence armée. En tant que présidente, elle adoptera la même approche pragmatique, en se concentrant sur des solutions de bon sens au nom du progrès. »

Alors que Trump a eu recours ces dernières semaines à des attaques personnelles et à connotation raciale contre son nouveau rival, sa campagne s’est efforcée de mettre les objectifs politiques de Harris au premier plan, visant à dépeindre Harris comme une libérale radicale, en pointant du doigt de vieilles vidéos d’elle discutant de positions politiques lors des primaires démocrates de 2020.

« Kamala Harris a changé d’avis sur pratiquement toutes les politiques qu’elle a soutenues et suivies tout au long de sa carrière, de la frontière aux pourboires, et les médias de fausses informations n’en parlent pas », a écrit Trump dimanche. « Elle ressemble plus à Trump qu’à Trump, copiant presque tout. Elle trompe le public américain et va changer d’avis immédiatement. Je vais RENDRE L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU ! Il n’y aura pas de changement d’avis !!! »

Les journalistes Jill Colvin et Darlene Superville de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.