Élections 2024 : Haley contre Trump dans la dernière ligne droite jusqu’au New Hampshire

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a suspendu dimanche sa campagne présidentielle et a soutenu l’ancien président Donald J. Trump, marquant une implosion spectaculaire pour un candidat autrefois considéré comme ayant les meilleures chances de détrôner M. Trump en tant que candidat du Parti républicain en 2024.

Son départ de la course à peine deux jours avant les élections primaires du New Hampshire laisse Nikki Haley, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, comme la dernière rivale de M. Trump.

La défaite dévastatrice de 30 points de pourcentage de M. DeSantis face à M. Trump lors des caucus de l’Iowa lundi dernier l’a laissé confronté à une question intimidante : pourquoi continuer ? Dimanche, il a fourni sa réponse, reconnaissant qu’il ne servait à rien de persévérer sans une « voie claire vers la victoire ».

“Je suspends aujourd’hui ma campagne”, a déclaré M. DeSantis dans une vidéo » posté après que le New York Times a annoncé qu’il devait quitter la course, ajoutant : « Trump est supérieur au président sortant actuel, Joe Biden. C’est clair. J’ai signé un engagement à soutenir le candidat républicain et j’honorerai cet engagement. Il a mon soutien car nous ne pouvons pas revenir à la vieille garde républicaine d’antan.»

M. DeSantis était rentré chez lui à Tallahassee samedi soir après avoir fait campagne en Caroline du Sud. Il devait se présenter à un événement de campagne dans le New Hampshire dimanche après-midi, mais celui-ci a été annulé.

Avant même que M. DeSantis ne fasse son annonce, M. Trump avait commencé à parler de sa candidature au passé. “Puisse-t-il reposer en paix”, a déclaré M. Trump à propos de M. DeSantis lors d’un rassemblement samedi soir à Manchester.

La semaine dernière, M. DeSantis avait commencé à signaler qu’il envisageait peut-être de se retirer de la course, en regardant vers les élections de 2028 et en admettant que M. Trump avait remporté une victoire écrasante dans l’Iowa.

Le chaos a ponctué les derniers jours de sa campagne, tout comme les premiers, lorsqu’il a lancé sa campagne avec un événement diffusé en direct sur Twitter, largement moqué et techniquement gâché. Au cours du week-end, l’emploi du temps de M. DeSantis a été en constante évolution, alors qu’il a volé entre le New Hampshire et la Caroline du Sud sans préavis, reportant les événements et finalement annulant ses apparitions dans les émissions politiques du dimanche matin.

Le soutien de M. DeSantis à M. Trump a été aussi rapide que superficiel. Le gouverneur de Floride n’a proposé aucune justification pour soutenir M. Trump, autre que l’ancien président avait le soutien de la plupart des républicains dans les sondages – et qu’il n’était pas Mme Haley. M. DeSantis n’a pas non plus pu s’empêcher de tirer une dernière fois contre le favori de son parti, recyclant les critiques sur la gestion de la pandémie par M. Trump.

En apportant son soutien à M. Trump, M. DeSantis semblait tenter d’unir l’aile conservatrice du parti derrière l’ancien président tout en ignorant le fait qu’il s’agenouillait devant un homme qui l’avait ridiculisé comme s’il s’agissait d’un sport de sang.

Après avoir annoncé sa candidature à la présidence en mai avec de grandes attentes, M. DeSantis et sa campagne se sont révélés un échec coûteux, dépensant des dizaines de millions de dollars de concert avec des groupes extérieurs bien financés, sans grand effet apparent.

Les moqueries constantes de M. Trump – sur tout, depuis les expressions faciales de M. DeSantis jusqu’à son choix de chaussures – ont dégradé son image de guerrier conservateur confiant. Au cours de sa campagne, les chiffres des sondages nationaux de M. DeSantis ont chuté d’environ la moitié, ce qui semble mettre en cause à la fois ses compétences de candidat et sa stratégie consistant à tenter de se présenter à la droite de M. Trump. Une machine de participation et de sollicitation tant vantée, payée par son super PAC, Never Back Down, n’a guère semblé faire une brèche dans la course.

À certains moments, c’était comme si M. DeSantis allait d’un embarras à l’autre, alors que sa campagne faisait face à des revers tels que des licenciements massifs et les retombées de la production d’une vidéo sur les réseaux sociaux présentant un symbole nazi.

Dans l’Iowa, sa promesse audacieuse de victoire s’est révélée vide de sens. Au lieu de cela, il a à peine battu Mme Haley, dont l’image plus modérée semblait mal adaptée aux républicains socialement conservateurs de l’État. L’injection de ressources dans l’Iowa a affamé les efforts de M. DeSantis dans le New Hampshire et la Caroline du Sud, deux des autres premiers États candidats, où ses résultats dans les sondages ont explosé. Sa perte du soutien des électeurs et des donateurs signifiait qu’il ne servait à rien de continuer vers des défaites plus inévitables.

Alors qu’il avait débuté sa campagne dans une position relativement forte, les sondages placent désormais M. DeSantis à la troisième place, loin derrière, dans le New Hampshire, avec environ 6 % des voix.

M. DeSantis et ses alliés semblaient à court d’argent. Aucune publicité pro-DeSantis n’avait été diffusée à la télévision du New Hampshire depuis avant Thanksgiving.

Le soir de sa défaite dans l’Iowa, M. DeSantis avait tenté de transformer sa performance en positif, affirmant qu’en tant que deuxième place, il avait « décroché son ticket » pour quitter l’État.

Il s’est avéré que ce billet était valable moins d’une semaine.

Le bus appartenant à Never Back Down, le super PAC de M. DeSantis, traverse Hampton, New Hampshire. Il a sous-traité bon nombre des opérations de sa campagne au PAC, une décision inhabituelle. Crédit… John Tully pour le New York Times

En abandonnant avant le New Hampshire, M. DeSantis s’est sauvé d’une défaite catastrophique mardi, mettant fin à une longue et lente hémorragie politique.

Il était impossible d’éviter à quel point ce serait grave. M. DeSantis avait fait campagne à la légère ici, et dans les jours qui ont suivi l’Iowa, il a suggéré qu’il se concentrerait plutôt sur la Caroline du Sud, qui ne tiendrait pas ses primaires avant un mois. Never Back Down a commencé à licencier des membres du personnel.

Mais la chute de M. DeSantis avait commencé dans l’Iowa, où il a mené toute sa campagne.

Bien que les résultats ne le reflètent pas, M. DeSantis a appliqué le même manuel de stratégie que celui utilisé par les candidats républicains pour remporter les trois derniers caucus contestés.

M. DeSantis a visité les 99 comtés de l’Iowa, a répondu à d’innombrables questions des électeurs et a obtenu le soutien de deux personnalités clés, le gouverneur Kim Reynolds et le leader évangélique Bob Vander Plaats.

“Personne n’a travaillé plus dur et nous avons tout laissé de côté sur le terrain”, a déclaré dimanche M. DeSantis dans sa vidéo d’abandon.

Sa stratégie reposait sur l’hypothèse que les électeurs républicains pouvaient être divisés en trois groupes, en fonction de leurs sentiments à l’égard de l’ancien président : ceux qui soutiendraient toujours M. Trump, ceux qui ne soutiendraient jamais M. Trump et ceux qui aimaient M. Trump et sa politique étaient prêts à avoir un nouveau porte-drapeau pour le parti, peut-être quelqu’un de plus jeune et portant moins de bagages. C’est ce troisième groupe d’électeurs que M. DeSantis cherchait à gagner. Une fois qu’il aurait fait cela, selon la théorie, les jamais-Trumpers suivraient.

Mais M. DeSantis a eu du mal à expliquer pourquoi ces électeurs modérés de Trump devraient le choisir plutôt que M. Trump. Pendant une grande partie de la campagne, il a à peine essayé de faire un contraste, se concentrant plutôt sur son bilan en Floride. Les électeurs l’ont interrogé à plusieurs reprises sur le moment où il défierait avec force le favori, même dans les derniers jours de la campagne.

Finalement, M. DeSantis a opté pour l’argument selon lequel M. Trump n’avait pas réussi à mettre en œuvre une grande partie de son programme conservateur et que seul M. DeSantis pouvait donner aux républicains les victoires dont ils rêvaient. Mais cela a sonné creux pour de nombreux électeurs du Parti républicain, qui pensaient que M. Trump avait été un président efficace, injustement bloqué par les libéraux et « l’État profond ».

“Trump a défendu le peuple”, a déclaré Brett Potthoff, 30 ans, ingénieur de Sac City, Iowa, qui a envisagé de former un caucus pour M. DeSantis mais a finalement déclaré qu’il soutiendrait M. Trump. “Tout le monde essayait de le licencier pour de fausses choses.”

Au début de sa candidature, M. DeSantis a évité les médias. Il a également eu du mal pendant la campagne électorale à entrer en contact avec les électeurs. Crédit… Jordan Gale pour le New York Times

L’échec de M. DeSantis auprès des électeurs évangéliques blancs était particulièrement remarquable, étant donné les efforts qu’il a déployés pour les convaincre. L’année dernière, il a signé une interdiction de l’avortement de six semaines en Floride, interdisant la procédure avant que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes. M. Trump a critiqué la loi comme étant trop sévère, et M. DeSantis a tenté d’utiliser l’avortement comme un sujet de discorde pour éloigner les chrétiens conservateurs de l’ancien président.

Cela n’a pas fonctionné. De nombreux dirigeants et électeurs anti-avortement ont adoré M. Trump pour avoir nommé les juges de la Cour suprême qui ont contribué à l’annulation de Roe v. Wade, un objectif de leur mouvement depuis des décennies. Ils ne pouvaient pas être déplacés de son côté.

Alors que M. DeSantis a peu gagné auprès des évangéliques, il a perdu beaucoup auprès des électeurs centristes, ainsi que des riches donateurs républicains aux opinions sociales plus modérées. Sa décision de céder le centre a contribué à créer une voie dans la course pour Mme Haley, qui a utilisé un ton plus mesuré sur l’avortement. Cela lui a également rendu difficile la recréation de la large coalition qui lui a permis d’être réélu de 19 points en Floride, qu’il avait bâtie avec le soutien des femmes et des indépendants, ainsi que des électeurs hispaniques.

Pourtant, certaines choses semblaient échapper au contrôle de M. DeSantis. Se présenter contre M. Trump, qui bénéficiait essentiellement des avantages du pouvoir au pouvoir, n’était pas une tâche facile. Et à une autre époque, les inculpations de M. Trump dans quatre affaires pénales auraient semblé profiter à M. DeSantis. Mais loin de diminuer la position de l’ancien président auprès des Républicains, ces accusations ont en réalité rallié le parti autour de lui.

M. Trump n’était pas le seul candidat à marteler M. DeSantis avec des messages négatifs. Mme Haley, qui avait couru bien derrière M. DeSantis pendant la majeure partie de la course, l’a également mis au pilori sans cesse.

En fin de compte, aucun candidat n’a été confronté à des dépenses plus négatives que M. DeSantis.

Cela n’a pas empêché M. DeSantis et son équipe de promettre une performance impressionnante dans l’Iowa jusqu’à la soirée du caucus. Ses collaborateurs ont souligné les quelque 40 000 habitants de l’Iowa qui avaient signé des cartes d’engagement au caucus pour lui.

Mais par une soirée glaciale, un peu plus de la moitié des personnes étaient présentes pour le soutenir.

M. DeSantis a à peine battu l’ancienne gouverneure Nikki Haley de Caroline du Sud dans la course à la deuxième place dans l’Iowa, malgré une campagne plus intense dans l’État. Crédit… Maansi Srivastava/Le New York Times

M. DeSantis et son équipe ont commis de nombreuses erreurs, même…