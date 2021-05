Élections 2021: les dernières nouvelles du remaniement travailliste sont le discours de la reine pour définir des plans de «  nivellement  »

Briefing politique quotidien d’aujourd’hui

Keir Starmer a annoncé dimanche soir des changements majeurs aux avant-postes du Labour, limogeant son chancelier de l’ombre et son whip en chef, entre autres, dans le but d’insuffler une vigueur renouvelée au parti à la suite de résultats électoraux désastreux.

L’ancienne présidente du parti et coordinatrice de campagne Angela Rayner, qui a été limogée des deux rôles au cours du week-end, a été chargée d’assumer Michael Gove en tant que chancelier fantôme du duché de Lancaster, ainsi qu’un nouveau rôle sur l’avenir du travail. . Ses alliés ont déclaré que cette décision la rendait plus puissante et plus présente.

Cela vient après que Sir Keir a été accusé d’avoir utilisé Mme Rayner, toujours chef adjointe du parti, comme bouc émissaire pour les mauvaises performances du Labour aux urnes. La députée travailliste vétéran Dianne Abbott a affirmé ce matin que le licenciement de Mme Rayner «était une chose stupide à laquelle penser et [Sir Keir] a dû revenir en arrière – vous ne pouvez pas limoger un leader adjoint élu ».

Dans un autre remaniement important, Rachel Reeves prend le premier poste du Trésor, ombrageant Rishi Sunak. Elle remplace Anneliese Dodds, qui a reçu l’ancien travail de Mme Rayner en tant que présidente du parti. Et Nick Brown, qui a servi dans les gouvernements Blair et Brown, a été remplacé comme whip en chef par son ancien adjoint Alan Campbell.

Quelques heures avant l’annonce des changements, Jeremy Corbyn a averti qu’un remaniement ne suffirait pas à restaurer les espoirs du parti, exhortant Sir Keir dans un article pour L’indépendant pour revenir à la «vision» de gauche des manifestes 2017 et 2019.

Ailleurs, la reine devrait se concentrer sur la présentation du programme de «nivellement» de Boris Johnson dans son discours à la Chambre des lords mardi. C’est la 67e fois que le monarque ouvre le parlement depuis novembre 1952, mais ce sera une affaire réduite en raison des restrictions de Covid, avec des invités interdits et des mesures de distanciation sociale en place.

Le discours lui-même, préparé par le n ° 10, devrait être jonché de rhétorique sur la façon dont le Premier ministre, soutenu par les résultats des élections locales en Angleterre et la victoire des conservateurs aux élections partielles de Hartlepool, entend diffuser des opportunités à travers la Grande-Bretagne. Il présentera également des plans pour le rétablissement de la Grande-Bretagne après le coronavirus.