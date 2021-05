Élections 2021 aux questions auxquelles répond en direct le commentateur politique en chef de The Independent, John Rentoul

T

Hursday est le plus grand test électoral des partis depuis l’élection générale, avec des élections pour le parlement écossais, le Welsh senedd, les mairies des grandes villes et régions anglaises, les conseils locaux et les commissaires de police et de crime – et une élection partielle parlementaire à Hartlepool .

Les sondages d’opinion suggèrent que l’ambition de Nicola Sturgeon d’obtenir la majorité au parlement d’Édimbourg est sur le fil du rasoir.

Étant donné qu’elle est susceptible de pouvoir continuer à gouverner comme elle le fait maintenant avec le soutien des verts écossais, ce n’est pas son avenir en tant que premier ministre qui est en jeu, mais peut-être les chances d’un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse. Mark Drakeford, le premier ministre travailliste du Pays de Galles, est également sur le tranchant du couteau.

Il gouverne actuellement avec le soutien de Kirsty Williams, l’unique démocrate libéral, et de Lord Elis-Thomas, l’indépendant qui était auparavant à Plaid Cymru.

En Angleterre, les sondages suggèrent que les travaillistes perdront Hartlepool et de nombreux sièges de conseil dans les zones de congé de la classe ouvrière dans le nord et les Midlands – et ne parviendront pas à prendre les mairies de Tees Valley et des West Midlands qui étaient autrefois considérées comme des cibles de choix.

Keir Starmer peut essayer de rallier ses troupes en indiquant des gains considérables à Londres et dans le sud de l’Angleterre. Vendredi après-midi, les résultats devraient arriver rapidement.

Ils seront plus tard que d’habitude en raison de la distanciation sociale des comtes, mais l’élection de Hartlepool sera annoncée dans la nuit (pas avant 4 heures du matin, selon le conseil local) et en milieu d’après-midi, nous pourrions avoir le résultat du premier tour des West Midlands. , une poignée de conseils locaux anglais et quelques premiers résultats écossais et gallois. Je serai ici pour répondre à vos questions, en direct à 16 heures le vendredi 7 mai.

Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire pour soumettre votre question dans les commentaires ci-dessous.

Si vous n’êtes pas déjà membre, cliquez sur «s’inscrire» dans la zone de commentaires pour laisser votre question. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas votre question – elles seront masquées jusqu’à ce que je rejoigne la conversation pour y répondre. Rejoignez-nous en direct sur cette page vendredi à 16h alors que je réponds à autant de questions que possible.