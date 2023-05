Élection turque: Erdogan a une fois de plus prouvé que les critiques avaient tort et a déjoué ses adversaires les plus coriaces | Nouvelles du monde

L’homme qui se délecte de son image d’homme fort de la Turquie a pris les devants presque dès la clôture des sondages lors du second tour de l’élection présidentielle.

Les célébrations ont commencé bien avant la déclaration officielle. Mais en vérité, le colorant a été jeté il y a quelque temps, avant l’élection.

Recep Tayyip Erdoğanavant même le début de la campagne pour le ruissellement sans précédent a été l’un des dirigeants confortablement confiants d’assurer sa troisième décennie au pouvoir dans un pays qui occupe une position géographique unique dans le monde.

Dernières élections en Turquie :

Erdogan remercie la foule alors que les responsables électoraux le déclarent vainqueur

À partir du moment où il a voté au premier tour pour prolonger son mandat de président, il est apparu extrêmement détendu quant à ses chances de gagner.

Et ce malgré les sondages le montrant à la traîne de son challenger, le chef d’une alliance à six appelée Kemal Kilicdoroglu.

de Monsieur Erdogan réélection vient dans les dents d’une économie en spirale, d’une inflation galopante et dans le sillage d’un horrible catastrophe naturelle assombrie par des accusations, son gouvernement a été lent à réagir.

« Nous sommes si heureux », nous a dit l’un de ses fans devant sa maison d’Istanbul. « Notre économie va bien… OK, ça va mal depuis deux ans mais nous lui faisons confiance et il fera de son mieux. »

« Au revoir Kemal », nous ont dit d’autres. « Erdogan est notre leader fort », était le mantra qui nous a été répété maintes et maintes fois.

Les gens rassemblés en agitant des drapeaux, en lançant des feux d’artifice et en chantant et en dansant sur les routes menant à son domicile dans le quartier d’Uskudar de la ville étaient principalement des conservateurs religieux, dont beaucoup de femmes, portant pour la plupart des hijabs et des vêtements musulmans conservateurs.

« Nous aimons Erdogan », nous ont-ils dit.

Moins d’une heure après la fermeture des bureaux de vote, avec seulement 55% des votes comptés, le titulaire avait déjà pris une solide avance, selon la chaîne de télévision publique TRT.

Cette avance très précoce ne semblait jamais susceptible de changer.

Plus tard, le décompte a quelque peu réduit l’écart, mais le président en exercice a quand même réussi à obtenir plus de la moitié des suffrages exprimés, son rival accusant un retard d’environ quatre points. (Les derniers chiffres officiels au moment de la rédaction montrent 52,1 % pour M. Erdogan et 47,8 % pour M. Kilicdaroglu.)

C’est ainsi que l’opposition et la plupart des médias occidentaux ont présenté le résultat du premier tour.

Mais en réalité, les chances étaient toujours très élevées contre tout bouleversement électoral ou succès de son rival.

M. Erdogan a passé ses deux décennies à la barre à consolider son pouvoir – réprimant la dissidence, intimidant et emprisonnant les politiciens et les journalistes de l’opposition et s’assurant que les médias turcs sont principalement contrôlés par l’État et se plaignent.

Image:

Un garçon tenant un drapeau turc après l’élection



Des observateurs internationaux dans le pays qui surveillaient le vote initial ont critiqué l’utilisation par M. Erdogan des ressources de l’État et son contrôle des médias pour influencer indûment l’électorat.

Une fois la poussière retombée, ils exprimeront probablement les mêmes préoccupations cette fois-ci.

Dans son discours de concession, M. Kilicdoruglu l’a qualifiée de « campagne électorale la plus injuste de tous les temps », faisant référence à la couverture fortement biaisée de la campagne du président dans la plupart des médias turcs plutôt que dans la sienne.

Image:

Le challenger d’Erdogan, Kemal Kilicdaroglu



Lorsque nous avons réussi à nous approcher suffisamment pour demander au leader en exercice s’il accepterait le résultat du vote quel qu’en soit le résultat (au premier tour), il nous a vivement réprimandés pour avoir remis en question son approche et son « histoire » sur le 20 dernières années.

« C’est une très mauvaise question », m’a-t-il dit.

« Vous ne me connaissez pas et comment j’ai été au cours des 20 dernières années », m’a-t-il grondé alors que son service de sécurité et son équipe politique se précipitaient pour le déplacer rapidement.

Image:

Alex Crawford s’adresse aux personnes célébrant la victoire d’Erdogan en Turquie



Ses détracteurs pensent que ses cinq prochaines années au pouvoir le verront probablement conduire le pays plus loin sur la voie autocratique qu’il a engagée il y a plusieurs années.

C’est un chemin plus facile après que son parti AK a remporté 266 sièges aux élections législatives, ce qui a donné un total impressionnant de 321, y compris ses partenaires de la coalition.

Si sa campagne au cours des deux dernières semaines et ses critiques répétées sur la façon dont les journalistes occidentaux ont couvert les élections sont quelque chose à dire, le président Erdogan est susceptible d’intensifier ses relations tendues avec les médias étrangers et les nations qui critiquent son leadership.

Lors d’un rassemblement, il a déclaré à ses partisans : « Nous sommes en concurrence avec ceux qui tentent de perturber le siècle de la Turquie.

« Les magazines ont des couvertures disant qu’Erdogan doit partir. Ce ne sont pas vos affaires. L’Occident ne peut pas en décider. Cela dépend de ma nation. »

L’influence de M. Erdogan pendant ses années au pouvoir sur les affaires internationales comme la Guerre Russie-Ukraine et la crise migratoire européenne a été cruciale. Et il a habilement utilisé sa position.

Un Occident largement méfiant l’a vu se manœuvrer dans un lieu mondial pivot – capable de parler aux dirigeants de la Russie et de l’Ukraine ainsi qu’à l’Amérique et à l’Iran – et de construire des ponts essentiels avec des puissances économiques clés comme l’Arabie saoudite, ainsi que d’envoyer des forces de maintien de la paix des troupes dans des pays comme la Somalie et la Libye.

Il a visité des pays africains plus de fois que tout autre dirigeant non africain au cours de son mandat.

En tant que membre de l’OTAN, il a montré qu’il pouvait exercer une influence considérable pour un gain politique, comme il l’a récemment démontré avec le retard mais définitif acceptation de la Finlande dans le club.

L’acquiescement de la Turquie n’est venu qu’après que la Finlande ait accepté d’adopter une ligne plus dure contre les dissidents kurdes et le parti kurde PKK.

Maintenant sur son propre terrain, il a une fois de plus prouvé que les critiques avaient tort et a déjoué ses adversaires les plus coriaces et son emprise sur le pouvoir semble inattaquable.