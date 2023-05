Election thaïlandaise : qui est Pita Limjaroenrat, le leader du parti Move Forward ?

Commentez cette histoire Commentaire

Pendant près d’une décennie, la Thaïlande a été dirigée par un établissement militaire autoritaire – mais Pita Limjaroenrat, un dirigeant d’entreprise formé à l’Ivy League et chef d’un parti d’opposition libéral, cherche à changer cela. Les résultats des élections de dimanche semblent avoir été largement en faveur de son parti, préparant potentiellement le terrain pour que Pita devienne le prochain Premier ministre du pays, mais les règles mises en place après un coup d’État militaire en 2014 pourraient compliquer ce processus.

Voici ce que vous devez savoir sur Pita et son parti libéral Move Forward.

Qui est Pita Limjaroenrat ?

À 42 ans, Pita a près de 30 ans de moins que l’actuel dirigeant thaïlandais, le général à la retraite Prayuth Chan-ocha, qui a pris le pouvoir après le coup d’État de 2014.

Pita est né en Thaïlande mais a grandi en Nouvelle-Zélande avant de retourner dans son pays natal et d’obtenir un diplôme de premier cycle en finance et banque à l’Université Thammasat de Bangkok. Il a ensuite obtenu une maîtrise en politique publique et en affaires de l’Université de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology, selon sa biographie législative.

Avant de devenir membre du parlement thaïlandais en 2018, il a travaillé à la tête des opérations de la société de covoiturage Grab en Thaïlande et plus tôt en tant que consultant au Boston Consulting Group. À 25 ans, il a repris l’entreprise agricole de son père, la sauvant de la faillite, selon Tatler Asia, qui l’a nommé sur sa liste « Gen.T » des « jeunes talents les plus prometteurs de la région » en 2017. Il a dirigé l’entreprise pendant une décennie, selon sa page LinkedIn.

Quels sont les objectifs de Pita et de Move Forward ?

Pita s’est engagé à sortir la Thaïlande de ce qu’il appelle une « décennie perdue » de croissance économique lente. Une partie de ce plan, dit-il, comprend la diversification de l’économie thaïlandaise dépendante du tourisme et son expansion au-delà de la capitale, Bangkok. Dans une interview télévisée avec Bloomberg News le mois dernier, Pita a déclaré que trois points principaux de son programme étaient de « démilitariser, démonopoliser et décentraliser ».

Deux des promesses de campagne de Pita ont conquis les jeunes électeurs, mais ont potentiellement rebuté les plus âgés, qui soutiennent davantage l’armée et la monarchie au pouvoir dans le pays. Il a déclaré qu’il mettrait fin à la conscription militaire – dont il a dit que Bloomberg News aiderait l’économie – et a fait pression pour mettre fin à la loi thaïlandaise de lèse-majesté, qui criminalise le fait de dire du mal de la monarchie. Les groupes de défense des droits et les critiques affirment que ces lois ont été utilisées par l’establishment conservateur du pays pour cibler et persécuter les opposants politiques.

Pourquoi la victoire potentielle de Pita est-elle importante, mais aussi compliquée ?

Si Pita obtient suffisamment de soutien pour devenir le prochain Premier ministre thaïlandais, cela mettra fin au règne de l’armée qui dure depuis près de dix ans. Et cela pourrait renouveler la position de la Thaïlande en tant que point d’ancrage démocratique dans une région qui est, à certains endroits, marquée par l’autoritarisme et les conflits. Pita – libéral, éduqué en Occident et parlant couramment l’anglais – pourrait être un partenaire plus facile pour Washington avec qui travailler alors que Pékin cherche à accroître son influence dans la région.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, Pita a déclaré que la Thaïlande avait « assez vécu » au cours de la dernière décennie et que l’avance de son parti dans les résultats préliminaires des élections marquait un « nouveau jour » pour le pays. Il a déclaré qu’il était « sûr de supposer » que Move Forward et d’autres partis avaient suffisamment de pouvoir à la Chambre des représentants, qui compte 500 membres, pour pouvoir constituer une coalition afin de former un nouveau gouvernement. « Le peuple thaïlandais a déjà parlé », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était « prêt à être le Premier ministre pour tous ».

Mais son ascension pourrait être compliquée par l’influence persistante de l’armée, y compris son pouvoir au sein de l’armée. Sénat, dont les 250 voix seront également incluses dans le décompte pour nommer un Premier ministre.

Ajoutant à l’incertitude, les partis d’opposition ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’establishment au pouvoir pourrait tenter de truquer les élections en sa faveur. Lors de sa conférence de presse, Pita a averti que toute tentative d’ingérence aurait un « prix élevé » et que « le peuple thaïlandais ne permettrait pas que cela se produise ».

Interrogé lors de la conférence de presse sur l’incertitude qui planait sur les célébrations à Bangkok lundi, où un défilé de la victoire était prévu, Pita a déclaré: « Je ne suis pas inquiet, mais je ne suis pas négligent. »