Élection tchèque : le général à la retraite Petr Pavel remporte l’élection présidentielle

Reuter

—



L’ancien chef de l’armée et haut responsable de l’OTAN, Petr Pavel, a remporté samedi l’élection présidentielle en République tchèque en s’engageant à maintenir le pays fermement ancré à l’Occident et à combler les différences politiques de la société.

Pavel, un général à la retraite de 61 ans qui se présente pour la première fois aux élections, a remporté 58,3 % des voix, toutes les circonscriptions électorales ayant annoncé les résultats définitifs, battant l’ancien premier ministre milliardaire Andrej Babis, une force dominante mais polarisante de la politique tchèque pour un décennie.

Pavel, un social-libéral qui avait fait campagne en tant qu’indépendant et obtenu le soutien du gouvernement de centre-droit, a transmis samedi un message d’unité en s’adressant à ses partisans et aux journalistes dans une salle de concert à Prague, les résultats montrant qu’il avait gagné.

“Des valeurs telles que la vérité, la dignité, le respect et l’humilité ont gagné”, a-t-il déclaré.

“Je suis convaincu que ces valeurs sont partagées par la grande majorité d’entre nous, cela vaut la peine que nous essayions de les intégrer à nos vies et aussi de les rendre au Château de Prague et à notre politique.”

Pavel a également pleinement soutenu le soutien continu à l’Ukraine dans sa défense contre l’invasion russe.

Les présidents tchèques n’ont pas beaucoup de tâches quotidiennes, mais ils choisissent les premiers ministres et les chefs des banques centrales, ont leur mot à dire sur la politique étrangère, sont de puissants faiseurs d’opinion et peuvent pousser le gouvernement sur les politiques.

Pavel prendra ses fonctions en mars, remplaçant le sortant Milos Zeman, lui-même source de discorde au cours de ses deux mandats au cours de la dernière décennie, qui avait soutenu Babis comme son successeur.

Zeman avait fait pression pour des liens plus étroits avec Pékin et aussi avec Moscou jusqu’à ce que la Russie envahisse l’Ukraine, et l’élection de Pavel marquera un changement radical.

Le taux de participation au second tour qui s’est terminé samedi a été un record de 70,2 %.

Le résultat de l’élection ne deviendra officiel qu’une fois publié dans un journal juridique mardi, mais le résultat du scrutin était déjà clair samedi.

Babis, 68 ans, un magnat des affaires combatif qui dirige le plus grand parti d’opposition au parlement, avait attaqué Pavel en tant que candidat du gouvernement. Il a cherché à attirer les électeurs aux prises avec la flambée des prix en promettant de pousser le gouvernement à faire plus pour les aider.

Babis et le Premier ministre Petr Fiala ont félicité Pavel pour sa victoire. La présidente libérale slovaque Zuzana Caputova est apparue au siège de Pavel pour le féliciter, une démonstration de leurs positions politiques proches.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a félicité Pavel pour son élection sur Twitter et a déclaré qu’il attendait avec impatience une coopération étroite.

Pavel a soutenu fermement le maintien de ce pays d’Europe centrale de 10,5 millions d’habitants dans l’alliance militaire de l’Union européenne et de l’OTAN, et soutient l’aide continue du gouvernement à l’Ukraine.

Il soutient l’adoption de l’euro, un sujet que les gouvernements successifs ont mis en veilleuse, et soutient le mariage homosexuel et d’autres politiques progressistes.

Soldat de carrière, Pavel a rejoint l’armée à l’époque communiste, a été décoré d’une croix militaire française pour sa bravoure lors du maintien de la paix dans l’ex-Yougoslavie dans les années 1990, puis s’est élevé pour diriger l’état-major tchèque et devenir président du comité militaire de l’OTAN pendant trois ans avant prendre sa retraite en 2018.

“J’ai voté pour M. Pavel parce que c’est un homme décent et raisonnable et je pense que la jeune génération a un avenir avec lui”, a déclaré Abdulai Diop, 60 ans, après avoir voté à Prague samedi.

Babis avait fait campagne par crainte de la propagation de la guerre en Ukraine et avait cherché à proposer de négocier des pourparlers de paix tout en suggérant que Pavel, en tant qu’ancien soldat, pourrait entraîner les Tchèques dans une guerre, une affirmation que Pavel a rejetée.