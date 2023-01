Élection tchèque : l’ancien général Pavel favori pour battre le milliardaire Babis

Commentez cette histoire Commenter

PRAGUE – Un ancien général devrait l’emporter sur un ancien Premier ministre milliardaire samedi lors de l’élection présidentielle de la République tchèque – considérée par certains comme une compétition entre la démocratie constitutionnelle et le populisme, avec la guerre de la Russie en Ukraine qui se profile en arrière-plan. Les Tchèques choisissent entre Petr Pavel, qui a occupé un poste de direction à l’OTAN, et Andrej Babis, qui a occupé une place importante dans le paysage économique et politique du pays au cours de la dernière décennie.

Les sondages d’opinion ont montré une avance significative pour Pavel avant le second tour qui s’est ouvert vendredi et se terminera samedi.

Bien que le poste de président soit en grande partie cérémoniel, le rôle est symboliquement important. Une victoire pour Pavel cimenterait un changement loin de la politique populiste – du moins pour le moment. La course était également considérée comme un indicateur, alors que la guerre de la Russie en Ukraine remodèle la politique électorale à travers l’Europe.

Pavel pourrait montrer au continent “que les populistes peuvent être battus”, a déclaré Jiri Priban, professeur de droit et de philosophie à l’Université de Cardiff. “C’est un message très fort pour les relations transatlantiques et aussi pour la démocratie constitutionnelle – un système qui est sous pression.”

Les candidats sont en lice pour remplacer le président Milos Zeman, qui cherche à étendre le pouvoir de la présidence depuis son élection il y a dix ans. Il a nommé un gouvernement intérimaire non élu (bien qu’il n’ait pas obtenu l’approbation parlementaire), a refusé de nommer des juges et des professeurs qui lui déplaisaient et a bloqué les nominations politiques, tout en se rapprochant de la Chine et de la Russie.

La préférence apparente pour Pavel par rapport à Babis peut également suggérer que le climat actuel en Europe est plus favorable aux multinationales héros de guerre qu’il ne l’est aux oligarques politiquement enclins.

Babis, 68 ans, est l’un des Tchèques les plus riches, possédant un empire qui s’étend de l’agro-industrie et de la chimie aux médias. Il a mis ses entreprises en fiducie lorsqu’il est devenu Premier ministre en 2017. Mais ses médias ont souvent fait écho à ses opinions nationalistes et anti-réfugiés. Et un audit de la Commission européenne a révélé qu’il influençait l’attribution des subventions de l’UE à ses entreprises.

Les nouveaux autocrates : les dirigeants transforment la démocratie en outils d’oppression

Pavel a présenté aux électeurs un choix très différent.

C’est un ancien parachutiste qui a fait partie de la Force de protection des Nations Unies en Bosnie, où en 1993, il a aidé à libérer plus de 50 soldats français du territoire hostile et est devenu un héros décoré.

Il a été chef d’état-major de l’armée tchèque de 2012 à 2015 et président du Comité militaire de l’OTAN de 2015 à 2018.

Pavel et Babis sont sortis d’un premier tour de scrutin le 15 janvier avec une part de voix presque identique. Mais Pavel a ensuite été soutenu par trois des six candidats malheureux, dont la vice-championne Danuse Nerudova, tandis que le soutien de Babis semblait limité à son parti ANO, au SPD d’extrême droite et à certains partis marginaux.

Pavel “a clairement les chiffres de son côté”, a déclaré Jiri Pehe, analyste politique et directeur de NYU Prague. La seule chance de Babis était « de décourager les électeurs potentiels de Pavel ».

C’est ce qu’il a essayé de faire lors de la campagne inter-tours, qui a été intensément hostile, en proie à la désinformation et largement dominée par un thème : la guerre.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a eu un grand impact sur la société tchèque. Le ferme soutien du pays à la partie ukrainienne a déclenché des protestations et des contre-manifestations. Des centaines de milliers d’Ukrainiens ont fui vers la République tchèque – une source de fierté pour certains Tchèques et de frustration pour d’autres.

Comment l’UE n’a pas tenu ses promesses envers les réfugiés ukrainiens

Pavel s’est engagé à maintenir le pays sur une voie résolument pro-occidentale et à continuer d’aider l’Ukraine.

En clin d’œil au nombre de Tchèques qui ont été énervés par les combats juste au-delà de la frontière de l’Union européenne, ses panneaux d’affichage de campagne l’ont promu comme suit : « Diriger avec expérience et calme dans les moments difficiles.

Babis, quant à lui, a condamné la guerre tout en faisant de Pavel un belliciste. Ses panneaux d’affichage affirmaient que « Le général ne croit pas à la paix » et promettaient : « Je n’entraînerai pas la République tchèque dans la guerre. Je suis un diplomate, pas un soldat. Les publications sur les réseaux sociaux et les chaînes de courrier, quant à elles, ont faussement affirmé que Pavel prévoyait une mobilisation générale.

Lors d’un récent débat télévisé, Babis a semblé remettre en question la clause de sécurité collective de l’OTAN. Lorsqu’on lui a demandé s’il déploierait des troupes tchèques dans les États baltes ou en Pologne si la Russie envahissait, il a répondu “certainement pas” – suscitant un tollé immédiat. Bien qu’il revienne rapidement sur sa remarque, le mal, semble-t-il, était fait.

Sa défaite marquerait la fin d’une époque, selon les analystes. “Après dix ans de Milos Zeman, avoir Pavel comme président serait un énorme changement pour nos partenaires internationaux”, a déclaré Pehe de NYU Prague.