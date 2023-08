Élection spéciale de l’Ohio 2023: le droit à l’avortement sur le bulletin de vote

Mardi, les électeurs de l’Ohio ont rejeté une proposition républicaine connue sous le nom de Question 1 qui aurait rendu plus difficile pour les citoyens de mettre des questions sur le bulletin de vote ou pour qu’un amendement constitutionnel soit adopté dans l’État.

La décision a de grandes implications pour les élections de cet automne : en novembre, les électeurs de l’Ohio décideront d’un amendement constitutionnel pour protéger les droits à l’avortement. Et les analystes politiques disent que les ramifications pourraient s’étendre jusqu’en 2024 – lorsque le sénateur démocrate Sherrod Brown est réélu dans l’Ohio et lorsque les démocrates espèrent gagner gros au niveau national en motivant les électeurs sur les questions de protection des droits à l’avortement et de la démocratie.

L’amendement aurait relevé le seuil de l’État pour l’adoption d’amendements constitutionnels de la majorité simple des voix, comme c’est le cas depuis plus de 100 ans, à 60%, ce que ses sponsors du GOP espéraient être une barre trop haute pour les partisans du droit à l’avortement. .

Mais la mesure s’est retournée contre lui, les analystes appelant à l’élection du côté du « non » peu de temps après la clôture des sondages mardi soir. Pourtant, l’adoption de l’amendement sur les droits à l’avortement en novembre n’est pas gagné d’avance ; alors que les sondages jusqu’à présent sont de bon augure pour les partisans, la plupart des mesures de vote dirigées par les citoyens dans l’Ohio ont historiquement échoué.

Kelly Hall, directrice exécutive du groupe de mesures de vote progressistes Fairness Project, a salué la victoire comme une «journée incroyablement profonde et inspirante pour notre démocratie». Elle a déclaré que son organisation nationale attend avec impatience « une campagne agressive dans les mois à venir » pour protéger les droits à l’avortement dans l’Ohio en novembre.

Rhiannon Carnes, porte-parole d’Ohioans United for Reproductive Rights, a publié mardi soir une déclaration exposant les enjeux pour l’avenir de l’accès à l’avortement après la défaite du numéro 1. « Les habitants de l’Ohio savent que si nous ne réussissons pas », a-t-elle déclaré, faisant référence au référendum de novembre, « le gouvernement aura le pouvoir d’interdire complètement l’avortement, même en cas de viol, d’inceste ou lorsque la vie de quelqu’un est en danger ».

Comment le numéro 1 a perdu

En novembre, les électeurs de l’Ohio se prononceront sur un amendement proposé pour la liberté reproductive qui rétablirait le droit à un avortement jusqu’au point de viabilité fœtale – ou le point auquel un fœtus pourrait survivre en dehors de l’utérus. L’amendement permettrait également des avortements au-delà de ce point dans les cas où « le médecin traitant de la patiente enceinte » le juge nécessaire pour protéger sa vie ou sa santé.

Bien que l’avortement soit actuellement légal dans l’Ohio jusqu’à 22 semaines de grossesse, une loi d’État interdisant l’avortement après 6 semaines, sans exception en cas de viol, est actuellement bloquée devant les tribunaux. Les médecins pro-choix de l’Ohio ont mené la campagne en faveur de la mesure du droit à l’avortement lors du prochain scrutin de novembre, soulignant que leur capacité à fournir des soins médicaux appropriés est en jeu urgent.

La restriction du droit à l’avortement était la principale raison pour laquelle les républicains ont placé le numéro 1 sur le bulletin de vote pour les élections spéciales d’août. Les responsables du GOP ont reconnu qu’ils pourraient rendre plus difficile l’adoption de tout amendement constitutionnel en novembre en modifiant les règles à l’avance. Un sondage de juin a révélé que près de 60 % des habitants de l’Ohio soutiennent l’idée d’un amendement proposé pour la liberté de reproduction, mais près de 60 % ne suffiraient pas pour passer sous les paramètres du numéro 1. Et tandis que les mesures de vote sur le droit à l’avortement ont gagné dans les États rouges et violets l’année dernière, ils ont tous obtenu entre 52 et 59 % des voix, ce qui fait qu’un seuil de 60 % semble suffisamment infranchissable.

En plus de relever le seuil à 60%, les républicains ont également cherché à rendre plus difficile l’obtention d’initiatives sur le bulletin de vote en premier lieu. Cela était nécessaire pour gagner le soutien de la puissante chambre de commerce de l’Ohio, qui voulait limiter le nombre de campagnes électorales qu’elle devait potentiellement aider à financer.

L’année dernière encore, les législateurs républicains avaient voté en faveur de l’abrogation des élections spéciales d’août dans l’Ohio, les qualifiant de gaspillage d’argent à faible taux de participation.

Pendant des mois, le secrétaire d’État de l’Ohio, Frank LaRose, a nié avoir changé de poste lors des élections spéciales d’août en raison du droit à l’avortement. Mais en juin, des séquences vidéo rapportées par News 5 Cleveland et l’Ohio Capital Journal a montré que LaRose admettait que l’avortement motivait sa position. « Certaines personnes disent que tout cela n’est qu’une question d’avortement. Eh bien, tu sais quoi ? » il a été enregistré en disant. « Il s’agit à 100% de maintenir un amendement radical pro-avortement hors de notre constitution – la gauche veut l’y enfoncer en novembre prochain. » (LaRose a annoncé le mois dernier qu’il était candidat au Sénat américain.)

Alors que les républicains et les groupes anti-avortement ont affirmé qu’il était nécessaire de rendre plus difficile l’adoption de mesures de vote pour protéger l’intégrité de la constitution de l’Ohio de l’ingérence de groupes extérieurs à l’État, 82% du financement du comité d’action politique pro-Issue 1 provenaient d’un mégadonateur républicain basé dans l’Illinois nommé Richard Uihlein.

Les opposants, quant à eux, ont collecté beaucoup plus d’argent pour vaincre le numéro 1 – au moins 14,8 millions de dollars selon les derniers documents. Les opposants ont qualifié le numéro 1 de menace pour les citoyens moyens, car il aurait considérablement augmenté les coûts du processus de collecte de signatures en obligeant les organisateurs à solliciter les 88 comtés. Des fonds considérables pour la campagne de l’opposition sont également venus de l’extérieur de l’Ohio, y compris un groupe national progressif d’argent noir connu sous le nom de Sixteen Thirty Fund, la Tides Foundation basée en Californie et la National Education Association.

La campagne d’opposition comprenait non seulement des partisans des droits reproductifs, mais aussi des partisans des écoles publiques qui voulaient préserver un outil pour lutter contre les inégalités en matière d’éducation, des militants pour la démocratie qui veulent s’attaquer au redécoupage, des groupes environnementaux qui veulent faire pression pour l’action climatique et des défenseurs des droits des travailleurs qui veulent pousser plus de réformes du travail. Une coalition connue sous le nom de One Fair Wage, par exemple, a recueilli des signatures pour une éventuelle mesure de vote de 2024 visant à augmenter le salaire minimum de l’Ohio, et les organisateurs syndicaux se sont associés à la campagne anti-Issue 1 pour sensibiliser à la manière dont toutes les futures mesures progressistes pourraient être affecté.

Ensemble, la large coalition s’est efforcée d’attirer l’attention des électeurs sur les implications antidémocratiques du problème 1, qui visait à supprimer non seulement le principe de la règle de la majorité sur les mesures de vote de l’Ohio, mais également l’un des derniers moyens restants pour les électeurs de façonner la politique dans cet État fortement gerrymander.

Ce que cela signifie pour le droit à l’avortement

Un sondage USA Today/Suffolk University publié fin juillet a révélé que 58 % des électeurs probables de l’Ohio soutiennent la mesure visant à codifier le droit à l’avortement, dont un tiers de républicains et 85 % de femmes indépendantes. Parce que le numéro 1 a échoué, les partisans du droit à l’avortement n’auront besoin de gagner qu’une simple majorité des voix – plutôt que 60 %.

Le résultat du référendum sur l’avortement dans l’Ohio façonnera probablement le récit politique à l’approche de 2024, car c’est la seule bataille pour le droit à l’avortement que les électeurs auront à peser cet automne. Lors du dernier cycle électoral, le droit à l’avortement a gagné dans les six États avec des mesures de vote, mais les dirigeants anti-avortement ont également qualifié les élections de mi-mandat de bonnes pour eux parce que les démocrates n’ont pas réussi à renverser les gouverneurs sortants et n’ont pas remporté suffisamment de sièges au Congrès pour adopter une législation fédérale rétablissant droit à l’avortement. Les résultats de l’Ohio devraient aider à clarifier où se trouve réellement l’énergie.

D’autres mesures de vote sur l’avortement sont attendues l’année prochaine dans des États comme la Floride, le Dakota du Sud et l’Arizona, et les opposants et les partisans du droit à l’avortement se préparent à dépenser des dizaines de millions de dollars de plus pour de tels référendums qu’ils ne l’ont fait en 2022.

L’amendement proposé par l’Ohio affirmerait que « chaque individu a le droit de prendre et d’exécuter ses propres décisions en matière de reproduction, y compris, mais sans s’y limiter, les décisions sur la contraception, le traitement de la fertilité, la poursuite de sa propre grossesse, les soins en cas de fausse couche et l’avortement ». Les opposants affirment que le langage est si large qu’il créerait un nouveau droit à la chirurgie d’affirmation de genre et invaliderait donc l’exigence actuelle de l’État en matière de consentement parental.

Les opposants qui s’organisent sous la bannière de « Protect Women Ohio » ont placé l’argument des soins de santé des jeunes trans au centre de leur stratégie, dépensant plus de 5 millions de dollars en publicité télévisée et numérique au printemps dernier. Ils qualifient régulièrement la mesure d’amendement « anti-parent ».

Les dirigeants de la coalition qui font pression pour l’amendement sur le droit à l’avortement affirment que l’accent mis sur les soins de santé transgenres est une tentative désespérée de détourner l’attention de l’impopularité des interdictions d’avortement, et que la jurisprudence de l’Ohio exige généralement le consentement parental pour les soins médicaux des jeunes. De plus, l’amendement ne pourrait affecter les lois sur le consentement parental que si quelqu’un réussissait à contester les règles devant les tribunaux comme inconstitutionnelles, et étant donné que la Cour suprême de l’État de l’Ohio est contrôlée par les républicains, les experts juridiques pensent qu’une interprétation plus large de la mesure du droit à l’avortement est peu probable.

Ce que les résultats de l’Ohio signifient pour la démocratie

La défaite du numéro 1 a des implications non seulement pour la démocratie de l’Ohio, mais aussi pour d’autres États qui cherchent à pousser des mesures pour restreindre les initiatives de mesure de vote citoyen.

Les partisans ont tenté de prétendre que les restrictions qu’ils poussaient étaient parce qu’ils se souciaient vraiment profondément de la démocratie dans l’Ohio. Les partisans de la question 1 ont fait valoir que les efforts visant à modifier les documents fondateurs de l’État devrait être difficile, et que trop de démocratie directe pourrait même saper leur système de gouvernement représentatif. « Si une question constitutionnelle est suffisamment importante pour avoir un impact sur les 11,8 millions d’Ohioens, elle devrait alors recueillir et démontrer un large soutien à l’échelle de l’État pour examen », ont déclaré les chefs de la Chambre de commerce de l’Ohio, de l’Ohio Restaurant Association et de la Fédération nationale des Independent Business dans une déclaration conjointe en mai.

Cependant, l’idée que les électeurs de l’Ohio peuvent facilement modifier la constitution de leur État n’est pas vraie. Au cours des 111 dernières années, seules 19 mesures de vote citoyen ont été approuvées et 52 ont échoué. Ce à quoi les partisans du numéro 1 s’opposaient vraiment, c’est qu’il existait un moyen viable de vérifier le pouvoir des législateurs anti-avortement.

Fin juin, selon le Ballot Initiative Strategy Center, un groupe progressiste qui soutient les campagnes référendaires des États, 14 États envisageaient un total de 50 mesures en attente qui soulèveraient de nouveaux obstacles aux mesures de vote.

La défaite dans l’Ohio n’est pas la première fois de mémoire récente que les législateurs républicains échouent dans leurs efforts pour restreindre les mesures de vote. L’été dernier, les électeurs du Dakota du Sud ont rejeté une offre des responsables du GOP de l’État visant à relever le seuil des mesures de vote à 60% – une offre qu’un responsable républicain a admis visait à paralyser une mesure de vote pour l’expansion de Medicaid. (L’expansion de Medicaid dans le Dakota du Sud a finalement été adoptée.) Les électeurs de l’Arizona ont également rejeté une mesure l’automne dernier qui aurait permis aux législateurs de modifier ou d’abroger les initiatives de vote approuvées par les électeurs.

Mais les républicains ont certainement aussi remporté des victoires. Les législateurs de Floride et de l’Arkansas ont récemment relevé les exigences de signature pour se qualifier pour le scrutin, et l’année dernière, les électeurs de l’Arizona ont approuvé deux mesures qui restreignaient les initiatives citoyennes.