Élection présidentielle en Turquie : comment le second tour affectera-t-il les relations avec les États-Unis, l’OTAN et la vente de F-16 ?

JERUSALEM – La toute première élection présidentielle en Turquie sera décidée dimanche, et deux visions concurrentes pour l’important pays membre de l’OTAN affecteront les relations entre Ankara et Washington.

L’homme fort actuel, le président turc Recep Tayyip Erdogan, connu pour sa marque d’islam politique populiste, affronte son challenger social-démocrate du Parti populaire de la République, Kemal Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu est issu du parti majoritairement laïc du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, et est un ancien fonctionnaire à la voix douce et à lunettes.

Les Turcs célébreront cette année le 100e anniversaire de la fondation de la Turquie moderne et le célèbre slogan d’Atatürk, « La paix chez soi, la paix dans le monde », reste un objectif insaisissable pour la nation à majorité musulmane qui chevauche l’Europe et le Moyen-Orient.

L’inflation massive s’est emparée de l’économie et les Turcs se remettent encore d’un tremblement de terre dévastateur qui a tué plus de 50 000 personnes au début de 2023. L’opposition a accusé le gouvernement d’Erodgan d’inertie et d’incompétence en réponse aux efforts de sauvetage du tremblement de terre.

Les critiques affirment que Kilicdaroglu a injecté de la xénophobie dans l’élection chargée, déclarant qu’il expulsera les plus de 3 millions de réfugiés syriens vers leur pays ravagé par la guerre.

« J’annonce ici que je renverrai tous les réfugiés chez eux une fois élu président, point final », a récemment déclaré Kilicdaroglu.

La politique étrangère de la Turquie est embourbée dans une occupation du nord de la Syrie et des attaques répétées contre les forces kurdes qui ont combattu avec les États-Unis pour renverser l’État islamique. Le Congrès américain a bloqué les ventes d’avions de combat F-16 à la Turquie jusqu’à ce qu’Erdogan ratifie l’adhésion à l’OTAN de la Suède et de la Finlande. La Turquie a récemment donné son feu vert à l’entrée de la Finlande, mais l’admission de la Suède est dans les limbes.

L’Organisation du Traité nord-américain dirigée par les États-Unis est une alliance militaire essentielle dans les efforts visant à mettre fin au chauvinisme de Vladimir Poutine en Europe, affirment les partisans de l’OTAN.

La Turquie veut que la Suède réprime les groupes d’opposition et les dissidents kurdes dans ce pays d’Europe du Nord qui, selon elle, font partie de l’organisation terroriste désignée par la Turquie, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Plus tôt cette semaine, Politico a rapporté que le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, avait déclaré qu’il « n’était au courant d’aucune assurance dans un sens ou dans l’autre concernant » un changement post-électoral au Congrès concernant l’autorisation de vendre 40 F-16 à Ankara. L’accord militaire sur les F-16 s’élève à 20 milliards de dollars.

Les médias turcs pro-Erdogan ont ajouté leur propre interprétation aux commentaires de Kirby, affirmant qu’il avait déclaré: « La position du président n’a pas changé. Nous aimerions toujours avancer sur ce point. Ma recommandation serait peut-être de parler au bureau du sénateur (Bob) Menendez ou les gens sur la colline (du Capitole) pour parler de leurs attentes. »

Soner Cagaptay, directeur du programme de recherche turc à l’Institut de Washington, a déclaré à Fox News Digital : « Le plus grand impact de l’élection sur les relations américano-turques est la continuité. Et si Erdogan gagne – et il semble qu’il pourrait le faire parce qu’il dirige les sondages et a également des avantages en tant que titulaire, y compris un contrôle quasi complet des médias qui lui permet d’écrire tout type de récit qu’il aime. »

L’Associate Press a rapporté que le message et le pouvoir d’Erdogan sont amplifiés par son contrôle étroit sur les médias. Le radiodiffuseur public TRT Haber a consacré plus de 48 heures de temps d’antenne à Erdogan depuis le 1er avril, contre 32 minutes accordées à Kilicdaroglu, selon Ilhan Tasci, membre du chien de garde de la radio et de la télévision turques.

« Par exemple, tout le pays se concentre sur la façon dont il a fait de la Turquie une grande puissance militaro-industrielle, et il n’y a aucune discussion sur le tremblement de terre, les problèmes économiques ou les violations des droits de l’homme », a ajouté Cagaptay. « Pour les États-Unis, Erdogan a adopté une politique étrangère transactionnelle ces dernières années, et les États-Unis ont réagi à cela. »

La marge d’une victoire d’Erdogan déterminera probablement la réaction d’Erdogan face aux États-Unis, a déclaré Cagaptay.

L’expert turc a poursuivi que si Erdogan gagne de justesse « il s’appuiera davantage sur Poutine pour les flux financiers qui ont précédé les élections ».

Un triomphe serré d’Erdogan pourrait signifier qu’il ne votera pas sur l’adhésion de la Suède à l’OTAN, a-t-il noté. Cagaptay voit que le « scénario le plus plausible » est celui où Erdogan maintient un équilibre entre Poutine et Biden.

Début mai, un porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital Turkey « est un allié et un partenaire de longue date des États-Unis. Nous continuerons à travailler avec le gouvernement choisi par le peuple turc pour approfondir la coopération autour de priorités communes ».

Ghanem Nuseibeh, expert des Frères musulmans et fondateur de Cornerstone Global Associates, basé à Londres, a déclaré à Fox News Digital : « Erdogan a prouvé qu’il n’est pas entièrement aligné sur l’OTAN. Pour un pays d’une telle importance stratégique pour les États-Unis, Erdogan avait démontré qu’il n’était pas un véritable allié américain. »

« Erdogan a tendu la main à Poutine et a conclu des accords contraires aux intérêts de l’Occident. Au niveau régional, il a soutenu les extrémistes islamiques. Et tandis que la pression américaine et occidentale l’a forcé à réduire sa proximité avec les extrémistes, il reste une menace stratégique . »

Uzay Bulut, analyste politique turc et chercheur du projet Philos, a déclaré à Fox News Digital : « Pendant de nombreuses années, le gouvernement turc a été un obstacle à la lutte du gouvernement américain contre l’État islamique (ISIS).

« La Turquie est membre de l’OTAN et candidate à l’UE. Mais ses choix de politique étrangère sont loin d’être conformes aux valeurs et aux principes des nations ou institutions occidentales. Et les actions de politique étrangère de son gouvernement continueront d’être en opposition avec les valeurs et objectifs dans la région.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.