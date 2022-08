Élection présidentielle au Kenya : Raila Odinga utilisera « toutes les options légales » pour contester le résultat | Nouvelles du monde

Le politicien kenyan Raila Odinga a déclaré qu’il utiliserait “toutes les options constitutionnelles et légales” pour contester le résultat des élections du pays – qui a vu le vice-président William Ruto déclaré vainqueur.

Il y avait des échauffourées et des chaises ont été jetées au centre national de décompte de la capitale Nairobi peu avant l’annonce des résultats lundi.

M. Ruto aurait remporté près de 50,5% des voix – mais le différend menace désormais des semaines de troubles politiques dans ce pays d’Afrique de l’Est.

« Que personne ne se fasse justice lui-même », a déclaré M. Odinga à ses partisans lors de sa première comparution depuis la déclaration alors qu’il les appelait à rester pacifiques, et a qualifié le résultat de « parodie ».

Chaises lancées lors du décompte des élections au Kenya.



Il y a eu des troubles dans Kenyaqui a un passé de violences post-électorales.

Du jour au lendemain, les partisans de M. Odinga ont combattu la police et brûlé des pneus dans la ville occidentale de Kisumu et dans l’immense bidonville de Kibera à Nairobi, mais les rues étaient calmes mardi matin.

Le chef de l’opposition vétéran et quintuple candidat à la présidence, M. Odinga, a qualifié le résultat des élections de “nul et non avenu” et a déclaré qu’il montrait “un mépris flagrant de la constitution”.

Quatre des sept commissaires électoraux du Kenya ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas soutenir le résultat car les chiffres du président s’élèvent à 100,01% des voix, et ces votes excédentaires ont peut-être été décisifs.

S’exprimant au nom des quatre commissaires, la vice-présidente Juliana Cherera a affirmé que la présidente Wafula Chebukati avait ignoré les inquiétudes concernant le décompte gagnant.

Image:

Le vice-président du Kenya, William Ruto, photographié après sa victoire apparente aux élections serrées



M. Odinga, 77 ans, dispose de sept jours à compter de la déclaration de lundi pour saisir la Cour suprême, qui dispose alors de 14 jours pour rendre une décision. Il pourrait ordonner une nouvelle élection.

Le groupe d’observation des élections locales a déclaré mardi que son décompte de votes parallèles respecté confirmait la victoire apparente de M. Ruto.

L’homme de 55 ans a secoué la politique kenyane en faisant appel aux gens en termes économiques et non ethniques habituels.

Mais l’équipe de M. Odinga s’attendait à gagner, obtenant le poste qu’il convoite depuis un quart de siècle, surtout après le soutien surprise du leader sortant Uhuru Kenyatta, qui a snobé son propre adjoint.

Les résultats définitifs officiels n’ont pas pu être consultés sur le site Web de la commission électorale mardi.