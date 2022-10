Élection présidentielle au Brésil : les personnes marginalisées dans des communautés comme les favelas détiennent l’équilibre du pouvoir | Stuart Ramsay | Nouvelles du monde

La majorité des personnes à qui nous avions parlé dans les jours et les heures qui ont précédé l’annonce des résultats de l’élection présidentielle brésilienne ont exprimé l’espoir qu’il y aurait un vainqueur au premier tour.

Luiz Inácio Lula da Silva et Jair Bolsonaro les supporters voulaient la même chose – une victoire pure et simple parce qu’ils craignent ce qui va se passer dans les semaines précédant le 30 octobre, voire même après le le vote du second tour est terminé.

Les deux camps ont des supporters intransigeants.

Une affiche de campagne montre les candidats rivaux Jair Bolsonaro et Luiz Inacio Lula da Silva



BrésilL’agitation politique de s’apparente beaucoup à l’atmosphère divisée et fébrile qui éclipse le discours politique des États-Unis.

Il ne semble pas y avoir de compromis ici. Il y a des tensions, il y a une pléthore de fausses publications sur les réseaux sociaux, et il y a un électorat au milieu qui semble à la fois engagé et épuisé dans une égale mesure.

J’ai voyagé dans l’une des plus anciennes favelas du pays – certains disent que Morro da Providencia est en fait la plus ancienne.

Nous voulions voir ce que les gens qui habitent ce bidonville pensent d’une élection qui les affectera certainement, mais comme tant d’autres dans cette société, les passe souvent à côté.

Ils sont désespérément pauvres et marginalisés, il y a peu de soins sociaux à proprement parler et peu d’investissements de quelque nature que ce soit.

Les favelas dominent les collines qui surplombent certaines des parties les plus chics de Rio de Janeiro – l’une des villes les plus glamour du monde.

La favela de Morro da Providencia



Nous avons atteint le sommet du Morro da Providencia, en passant devant un téléphérique désaffecté et abandonné construit pour les Jeux olympiques et la Coupe du monde.

Il a coûté plus de 12 millions de livres sterling mais n’a fonctionné que pendant deux ans de 2014 à 2016.

À bien des égards, c’est un monument de l’incapacité du gouvernement à s’occuper adéquatement ou à bâtir sur l’infrastructure dans ces quartiers.

Un téléphérique désaffecté et abandonné construit pour les Jeux olympiques et la Coupe du monde



C’est comme si personne ne s’en souciait.

Mais avec les élections, et les votes ici dont on a désespérément besoin, ils le font maintenant.

Des impacts de balles provenant de combats de gangs parsèment le bâtiment sous la station de téléphérique, où Juraci Gomes tient un café, aidée par son mari Claudio et son petit-fils Gilbert.

Trous de balle dans une fenêtre de la favela de Morro da Providencia



Leur entreprise a prospéré lorsque le téléphérique fonctionnait, maintenant ils luttent.

“Les choses ne vont pas bien dans notre pays, les choses sont très dures”, m’a dit Juraci en tournant autour de la cuisine du café en train de préparer le déjeuner pour les clients occasionnels.

“On ne sait pas si ça ira mieux parce que notre président, on ne le croit pas qu’il va s’arranger, parce qu’après quatre ans, ça commence à peine à s’améliorer à la fin de sa présidence [to try win votes].”

Juraci et Claudio Gomes



Son petit-fils Gilbert coupait des légumes à côté d’elle, écoutant notre conversation. Je lui ai demandé ce qu’il pensait de ce qui se passait. Il a exprimé l’inquiétude que tant de personnes ont d’un pic de violence politique.

“Nous avons peur d’être dans la rue, nous avons peur d’exprimer notre opinion politique, et d’autres choses. Nous voyons beaucoup de gens ne pas parler parce qu’ils ont peur, parce que nous avons un gouvernement qui incite à la violence.”

Il y en a des millions comme eux, qui ne savent pas ce qui va se passer ensuite.

Vous pourriez penser que certaines personnes ici se pencheraient naturellement vers un gouvernement potentiel de gauche, mais la division de cette élection et de la société en général signifie que ce n’est pas nécessairement le cas.

Nous avons rencontré Jacqueline, une travailleuse de la santé qui se rendait à la rencontre des familles – elle était réticente à parler politique.

J’ai eu l’impression qu’elle sentait que c’était tout simplement trop tendu pour parler ouvertement de ses croyances ici dans la rue.

“Les gens s’intéressent plus à leur santé et à mettre de la nourriture sur la table dans ce quartier qu’à parler de politique”, a-t-elle déclaré, nous demandant de ne l’appeler que par son prénom.

Les élus locaux ont jusqu’à la fin du mois pour convaincre l’électorat autrement.

Une affiche de campagne pour Cosme Fellipsen



Cosme Fellipsen est membre du Parti des travailleurs de Lula da Silva et s’est présenté à cette élection en tant que député fédéral de sa circonscription locale.

Il est convaincu que Lula peut gagner et dit qu’il frappera aux portes ici parce que la politique de son parti a toujours favorisé les pauvres et les classes laborieuses au détriment des riches.

“Dans le gouvernement de Lula, nous avions plus accès à l’université, dans le gouvernement de Lula, plus de pauvres pouvaient prendre des vacances, les pauvres avaient plus d’opportunités, et cela dérange l’élite brésilienne”, m’a-t-il dit.

Lula est devant mais le président Bolsonaro n’est pas loin derrière, et ils savent tous les deux que leurs électeurs sont avec eux.

Mais ce sont les indécis et les marginalisés dans des communautés comme celle-ci qui détiennent l’équilibre du pouvoir.