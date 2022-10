Élection présidentielle au Brésil : le vote est en cours et beaucoup pensent que la démocratie du pays est en jeu | Nouvelles du monde

Le vote a lieu dans ce qui est sans doute l’élection la plus critique du Brésil depuis la fin de la dictature militaire en 1985.

Et c’est la seule chose dont les gens parlent ici.

Beaucoup se sentent la nationl’avenir de et sa démocratie sont en jeu – quelles que soient leurs tendances politiques.

Les deux favoris pour la présidence sont Luiz Inacio Lula da Silva, surnommé affectueusement Lula, et le titulaire Jair Bolsonaro.

Les électeurs se sont rendus aux urnes



Les électeurs se rendent aux urnes dans tout le pays de 8h à 17h, heure locale (12h à 21h, heure du Royaume-Uni).

Un candidat doit obtenir plus de 50% des voix aujourd’hui pour éviter un second tour le 30 octobre – et assurer la présidence.

Le dernier sondage donne à Lula une avance de 14 points sur Bolsonaro, ce qui pourrait lui offrir une victoire au premier tour. Quasiment du jamais vu ici.

Si Lula, 76 ans, gagnait, ce serait un retour remarquable pour l’ancien président, qui a été emprisonné en 2018 pour corruption – des accusations qui ont ensuite été annulées.

Certains pensent que les accusations étaient politiquement motivées – il était le favori contre Bolsonaro lors de la campagne présidentielle de 2018.

“Il y a quatre ans, je ne pouvais pas voter parce que j’avais été victime d’un mensonge dans ce pays. J’ai été arrêté par la police fédérale exactement le jour des élections”, a-t-il déclaré aujourd’hui alors qu’il votait à Sao Paulo.

“Et quatre ans plus tard, je suis là, votant avec la reconnaissance de ma liberté totale et avec la possibilité d’être président de la république, de ce pays à nouveau, pour tenter de le ramener à la normalité.”

Lula, un ancien ouvrier d’usine et dirigeant syndical, a démissionné en 2010 après deux mandats, avec des taux d’approbation proches de 90% à l’époque.

Le président Bolsonaro, pour sa part, a voté à Rio de Janeiro, affirmant que son “attente est d’une victoire aujourd’hui”.

Il a constamment remis en question la véracité du système électoral brésilien et a semé le doute parmi ses partisans d’une élection libre et équitable.

“Si ce sont des élections propres, pas de problème, que le meilleur gagne”, a-t-il déclaré avant de voter.

Bolsonaro, 67 ans, est une figure de division dans la politique brésilienne depuis qu’il a fait irruption sur la scène il y a plus de quatre ans.

Sa popularité a chuté ces dernières années en raison de la mauvaise gestion de la crise du COVID-19 par son gouvernement.

Des affiches de campagne montrent Bolsonaro et Lula



Il résolument a nié les dangers du COVIDlutté contre les confinements et les masques, et promu des médicaments comme l’hydroxychloroquine rendue célèbre par Donald Trump.

Il a également dû faire face à une condamnation nationale et internationale généralisée de son attitude et de sa politique à l’égard de la la forêt Amazonienne.

Beaucoup considèrent cette élection comme celle qui déterminera le avenir de la forêt.

Sous le président Bolsonaro, les agriculteurs et les mineurs ont eu carte blanche pour abattre des arbres à des taux record.

Pendant la présidence de Lula (2002-2010), la déforestation a chuté de 65 % au Brésil, selon l’Institut national de recherche spatiale du Brésil.

Beaucoup est en jeu – notamment parce que personne ne sait comment le président Bolsonaro pourrait subir la défaite, si les sondages sont exacts et que Lula remporte une victoire aujourd’hui ou plus tard ce mois-ci.