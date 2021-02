Six mois après l’élection présidentielle contestée en Biélorussie, les manifestants continuent de descendre dans la rue lors de manifestations hebdomadaires exigeant la démission d’Alexandre Loukachenko et un nouveau vote.

Le dirigeant, surnommé « le dernier dictateur de l’Europe », a supervisé des répressions massives contre les manifestants avec des bandes battues et arrêtées, tandis que ses principaux opposants politiques ont été emprisonnés ou forcés de fuir le pays.

Le nombre de rassemblements a diminué ces derniers mois et les pressions auxquelles le dirigeant a dû faire face lorsqu’il a annoncé une réunion de l’Assemblée populaire de toute la Biélorussie cette semaine les 11 et 12 février pour discuter des réformes constitutionnelles se sont atténuées.

Un changement constitutionnel pourrait-il vraiment être en cours au Bélarus et comment en sommes-nous arrivés là?

Que s’est-il passé depuis l’élection présidentielle contestée?

Beaucoup de choses se sont passées depuis l’élection présidentielle du 9 août 2020.

Après que Loukachenko a été déclaré vainqueur avec 80% des voix, les nations européennes ont exprimé des doutes sur le résultat, tandis que l’UE elle-même a exigé un recomptage des votes.

Svetlana Tikhanovskaya, qui a officiellement reçu 10% des voix, a revendiqué la victoire et a appelé Loukachenko à démissionner. Plus tard, elle a fui le pays pour la Lituanie en invoquant son propre bien-être et celui de ses enfants pour la «décision très difficile».

Depuis, elle a fait campagne publiquement pour une nouvelle élection et a récemment reçu le prix Sakharov de l’UE pour ses efforts.

Le chef de l’opposition en exil a nommé le 7 février Journée de solidarité avec la Biélorussie, appelant la communauté mondiale, y compris les dirigeants, les journalistes et les militants, à soutenir les manifestants.

De retour en Biélorussie, les six derniers mois ont vu un mouvement avec des milliers de personnes manifestant quotidiennement et des manifestations avec des centaines de milliers de foules se déroulent le week-end.

Les autorités ont repoussé avec une réponse brutale – l’ONG de défense des droits humains Viasna, basée à Minsk récemment dit 33 000 personnes ont été détenues au Bélarus depuis le début de la campagne présidentielle en mai dernier.

La répression s’est également étendue à la presse libre en Biélorussie, avec des violences contre les journalistes et des arrestations la voyant qualifiée de pays le plus dangereux d’Europe pour les journalistes en 2020, selon les données de Reporters sans frontières (RSF).

Les militants ont également qualifié une série d’arrestations médiatiques de haut niveau comme « une tactique pour fermer la presse ».

Au moins neuf journalistes ont fait l’objet de poursuites pénales à leur encontre depuis novembre, selon les données recueillies par RSF en coordination avec l’Association bélarussienne des journalistes (BAJ).

Que se passe-t-il cette semaine?

Loukachenko avait annoncé en décembre la tenue d’une assemblée du peuple les 11 et 12 février, qui, selon lui, comprendra des représentants de tous les groupes de la société biélorusse, dans le but de changer la constitution du pays.

Mais les circonstances de Loukachenko ont changé depuis lors, selon Katia Glod, analyste politique indépendante biélorusse et chercheuse non résidente au Center for European Policy Analysis, un groupe de réflexion basé à Washington.

« Il y a beaucoup d’incertitude et d’ambiguïté et il n’est pas aussi certain qu’il y a quelques mois qu’il (Loukachenko) entreprendra une réforme constitutionnelle », a-t-elle déclaré.

Le régime n’a publié aucun projet de changement officiel et l’idée semble avoir disparu, selon l’expert.

Elle a ajouté que l’un des principaux moteurs du changement constitutionnel était le Kremlin, stimulé par le désir que les troubles ne se propagent pas de la Biélorussie à la Russie et que l’opposition démocratique ne prenne pas le pouvoir, mais cette pression s’est maintenant calmée.

En effet, alors que le mécontentement est toujours élevé en Biélorussie et que les manifestations sont toujours hebdomadaires, elles sont désormais plus sporadiques et disputées à travers le pays que les centaines de milliers de personnes qui ont défilé à Minsk l’année dernière – moins d’inquiétude pour Moscou, selon Glod. .

Elle a cité les niveaux élevés de répression mis en place par Loukachenko pour les manifestations qui ont vu leur nombre diminuer, ainsi que le froid hivernal en Biélorussie, qui, selon elle, était un facteur secondaire.

Sans la pression de la Russie et moins d’un besoin direct d’annuler les manifestations, l’expert politique biélorusse pense que le leader est le plus susceptible d’utiliser l’assemblée de cette semaine comme porte-parole.

« En termes de réforme, ils (le régime de Loukachenko) pourraient essayer d’utiliser l’assemblée en disant qu’elle représente l’ensemble de la société – de toute évidence, toutes ces personnes ont été très soigneusement sélectionnées par les services de sécurité – pour dire que la société veut un pouvoir fort », a déclaré Glod. .

« Qu’ils veulent que Loukachenko soit leur président et qu’ils ne veulent pas faire de changements constitutionnels. »

Il y a également eu des spéculations sur le fait que Loukachenko pourrait annoncer que l’assemblée aura une sorte de pouvoirs constitutionnels à l’avenir, comme le Congrès suprême de prise de décision du Parti communiste à l’époque soviétique.

Dans l’ensemble, Glod dit que la probabilité d’une réforme constitutionnelle substantielle ou d’un remaniement constitutionnel est faible.

« En termes de légitimité, il (Loukachenko) l’a perdue et il ne va pas la gagner », a-t-elle ajouté.

« Loukachenko ne veut pas de réforme parce que cela changerait l’équilibre des pouvoirs et les forces clés qui l’ont poussé à le faire ont reculé. »