Élection polonaise : l’Ukraine occupe une place importante alors que le parti d’extrême droite anti-guerre pourrait maintenir l’équilibre des pouvoirs

La Pologne, membre de l’OTAN, se rendra aux urnes dimanche pour des élections parlementaires qui pourraient avoir des conséquences majeures sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine, en fonction de son résultat.

La Pologne a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens après l’invasion russe en février 2022, et nombre d’entre eux ont accueilli des réfugiés chez eux. Alors que la guerre en Ukraine approche de ses deux ans, la politique intérieure creuse des brèches dans l’alliance étroite alors que la Pologne se rend aux urnes pour des élections législatives âprement divisées.

« Deux ans après le début de la guerre, une partie du soutien s’estompe », a déclaré Daniel Fried, ancien ambassadeur en Pologne et membre émérite du Conseil atlantique, à Fox News Digital.

Le Parti de la Confédération d’extrême droite polonais pourrait devenir un faiseur de rois si aucun des plus grands partis n’obtient la majorité. Le parti nationaliste anti-UE et anti-immigration veut faire reculer le soutien de la Pologne à l’effort de guerre de l’Ukraine et limiter la migration. Même si le parti n’obtient qu’environ 10 % des voix dans les sondages, le résultat serré et incertain des élections pourrait le voir figurer dans un gouvernement de coalition.

Jusqu’à présent, les sondages révèlent une course serrée, mais la plupart des experts et observateurs de la région estiment que le parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne n’obtiendra pas une majorité absolue. Un Parlement sans majorité pourrait envoyer une onde de choc à l’un des plus grands champions de l’Ukraine en Europe.

« Les Polonais sont inquiets. Certains Polonais s’inquiètent du montant de l’aide sociale en matière d’éducation, de logement et de santé. Ils s’inquiètent d’une impasse prolongée sur le champ de bataille et de ce que cela signifie pour la guerre. Ils s’inquiètent des dépenses. Ils s’inquiètent de la pérennité des États-Unis », a déclaré l’ambassadeur Fried.

« Si vous me poussiez contre le mur et disiez : « Appelez », je dirais que le droit et la justice ont une chance légèrement plus grande, et ce n’est que légèrement à ce stade », a prédit l’ambassadeur Fried.

La Pologne a été l’un des principaux pays aidant l’Ukraine à se défendre contre l’invasion russe. L’opinion publique est résolument favorable à l’effort de guerre de l’Ukraine, avec 65 % des personnes interrogées affirmant que la Pologne devrait continuer à aider l’Ukraine.

L’environnement politique tendu et polarisé montre de légères fissures dans le soutien et l’unité par ailleurs inébranlables de la Pologne à l’Ukraine. Les importations de céréales en provenance d’Ukraine sont apparues comme un point de friction politique majeur dans le discours électoral, les agriculteurs polonais se sentant menacés par un afflux de céréales bon marché en provenance d’Ukraine après que l’UE a ouvert son marché aux exportations ukrainiennes et levé tous les droits de douane.

Dans une attaque pas si subtile contre l’opposition de la Pologne à la décision de l’UE, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré à l’Assemblée générale de l’ONU que le « théâtre politique » sur les exportations de céréales ne favorisait que Moscou. Les propos de Zelensky n’ont pas été bien accueillis en Pologne. Le président polonais Andrzej Duda a déclaré que l’Ukraine « se comporte comme une personne qui se noie », entraînant la Pologne dans sa chute.

L’élection de dimanche verra le parti au pouvoir Droit et Justice dirigé par l’ancien Premier ministre Jarosław Kaczynski affronter la Coalition civique d’opposition centriste dirigée par l’ancien Premier ministre polonais et président du Conseil européen Donald Tusk. L’opposition cherche à déloger enfin le règne du Droit et de la Justice et à restaurer ce qu’elle considère comme le caractère démocratique de la Pologne, en soulignant les efforts médiatiques et judiciaires du gouvernement qui, selon eux, érodent la démocratie.

Le parti conservateur Droit et Justice est au pouvoir depuis près d’une décennie et brigue un troisième mandat. Il tire sa base de soutien des régions rurales du pays, ce qui met en lumière la question délicate des importations de céréales pour la circonscription rurale et agricole du gouvernement en place.

Droit et Justice a fait campagne pour protéger la Pologne de l’agression russe et a adopté une approche dure à l’égard de la Russie et du président russe Vladimir Poutine. La coalition Plateforme civique, à l’instar de Droit et Justice, est également farouchement pro-Ukraine et anti-Poutine.

La sécurité totale et l’aide humanitaire à l’Ukraine, y compris le fardeau massif des réfugiés supporté par la Pologne, s’élèvent à 19 milliards de dollars, selon l’Ukraine Support Tracker de l’Institut de Kiel. Varsovie est en première ligne de la guerre en tant que principale plaque tournante du transit des armes vers l’Ukraine et a envoyé des quantités massives de son équipement militaire et de ses armes vers l’Ukraine. Depuis le début de la guerre, la Pologne a envoyé à l’Ukraine 340 chars T72 et Leopard, 14 avions MiG et 12 hélicoptères Mi-24, ainsi que de grandes quantités d’armes et de munitions, selon Carnegie Europe.