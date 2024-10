Élection partielle : une ouverture pour les souverainistes ?

Après leur défaite lors de l’élection partielle dans la circonscription torontoise de Toronto–St. Paul’s en juin, les libéraux de Justin Trudeau ont subi une autre raclée dans leur château fort montréalais de LaSalle–Émard–Verdun (LÉV) lundi soir, un siège que le Parti libéral du Canada (PLC) avait remporté par plus de 20 points en 2021.

Ces deux défaites cuisantes, ainsi que des tonnes de données de sondages accumulées depuis un an, nous démontrent que les libéraux peuvent maintenant perdre partout au pays. Il n’y a plus de sièges solides pour le PLC.

Sans vouloir tomber dans l’hyperbole, l’usure du pouvoir et l’impopularité du premier ministre pourraient mener le PLC au bord du gouffre aux prochaines élections générales. Il ne s’agit pas ici d’un commentaire éditorial, mais bien d’une analyse froide et factuelle des chiffres dont nous disposons.

Après tout, c’est arrivé aux conservateurs en 1993. Le temps d’un soir d’élections, ils sont passés d’une majorité record remportée neuf ans plus tôt à une éradication presque complète de la carte électorale, avec seulement 2 survivants sur 157 députés (dont un certain Jean Charest).

Les libéraux de Justin Trudeau ne sont pas encore à ce niveau de débandade. La plus récente mise à jour de la projection fédérale Qc125 accorde toujours au PLC une moyenne de 68 sièges (en date du 15 septembre 2024), mais loin derrière les conservateurs de Pierre Poilievre, qui obtiennent une moyenne de 219 sièges — 47 sièges de plus que le seuil de 172 pour une majorité à la Chambre des communes.

En réalité, la situation du PLC pourrait être bien pire que ce qu’indiquent les chiffres actuellement.

Le résultat du PLC dans LÉV lundi soir représente une chute de 16 points par rapport au score de 2021 et une perte en nombre absolu de près de 12 000 votes. Or, les sondages fédéraux au Québec nous montrent que le PLC a reculé d’environ 6 à 10 points dans la province, pas de 16 points.

D’un point de vue purement statistique, ce sont près de 12 000 électeurs libéraux qui ont décidé soit d’appuyer une autre formation, soit de bouder les urnes lundi.

Quand l’enthousiasme des électeurs fidèles à un courant politique est en panne, nombreux sont ceux qui choisissent de simplement rester à la maison. Dans ces situations, des « débarquements électorales » peuvent survivre.

C’est le phénomène qui s’est produit lors des élections québécoises de 2018. Les sondages de fin de campagne accordaient au PLQ de Philippe Couillard de 28 % à 32 % d’appuis. Le soir du scrutin, le PLQ n’en a même pas obtenu 25 %. Les sondeurs ne s’étaient pas trompés. C’est juste que les électeurs libéraux ne se sont pas déplacés pour voter.

Car une fois tous les votes comptés, les données par circonscription montraient que celles où les taux de participation avaient le plus reculé par rapport au examen précédent (en 2014) étaient toutes traditionnellement libérales. Les appuis libéraux théoriques dans les sondages dépassaient ceux, réels, dans les urnes.

Si un tel scénario devait survivre à l’échelle du pays aux prochaines élections fédérales, particulièrement devant des sondages et projections qui placent les conservateurs en territoire de « super-majorité », il est tout à fait plausible que l’avance conservatrice soit plus forte le soir du vote que dans les sondages des jours précédents.

Au Québec, il n’est pas impossible que le Bloc, actuellement projeté en tête chez la majorité francophone, ratisse la quasi-totalité des sièges ruraux et de banlieue au Québec.

Dans ce scénario, le Bloc pourrait alors franchir la barre des 45 sièges (pour la première fois depuis 2008) et le chef bloquiste Yves-François Blanchet pourrait se voir offrir de s’installer à Stornoway, la résidence du chef de l’opposition officielle à Ottawa… Imaginez le chef du Bloc hisser un drapeau du Québec dans le huppé quartier Rockcliffe, où habitent de nombreux consuls et ambassadeurs… Et occuper en tant qu’indépendantiste québécois la fonction de chef de la loyale opposition de Sa Majesté , comme l’avait fait Lucien Bouchard en 1993.

Outre les remous qu’un tel dénouement provoquerait au Canada anglais, cela mettrait la table pour une campagne électorale québécoise épicée et à saveur référendaire en 2026, ce que semble souhaiter ardemment les troupes de Paul St-Pierre Plamondon, si l’on se fie à son discours au conseil national du Parti québécois à Drummondville en avril dernier.

Avec des gouvernements impopulaires en place tant à Québec qu’à Ottawa, les prochaines années pourraient s’avérer plutôt mouvementées sur le plan politique.

Tous les indicateurs sont au rouge pour les libéraux fédéraux et une certaine fenêtre, aussi théorique pouvoir-t-elle être, s’ouvre pour les principaux partis souverainistes des deux capitales — un phénomène que nous n’avons pas vu depuis des décennies.