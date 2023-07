Élection partielle: les électeurs se rendent aux urnes alors que l’ancien siège d’Uxbridge de Boris Johnson est surveillé par les travaillistes – la politique en direct

Les électeurs se dirigent vers les urnes lors des élections partielles de Selby et d’Ainsty

Les électeurs se rendent aux urnes aujourd’hui lors de trois élections partielles dans des régions très différentes du pays alors que les travaillistes envisagent l’ancien siège de Boris Johnson à Uxbridge et Ruislip dans le Grand Londres.

Des élections partielles ont également lieu à Selby et Ainsty et Somerton et Frome dans des sondages qui serviront de baromètre de l’humeur du public pendant la pause des députés pour l’été.

Hier soir, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré à ses collègues que son parti faisait face à une « bataille difficile » pour conserver les sièges et certains analystes ont suggéré que les conservateurs pourraient perdre les trois.

Les travaillistes espèrent arracher Uxbridge et South Ruislip, qui était le siège de Boris Johnson jusqu’à ce qu’il démissionne, et Selby et Ainsty – libérés par la démission de son allié Nigel Adams.

Les libéraux démocrates visent la victoire dans le concours de Somerton et Frome qui a été déclenché par le départ de David Warburton après avoir admis avoir consommé de la cocaïne au milieu d’allégations de harcèlement sexuel.