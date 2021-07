Élection partielle de Batley et Spen : qui est Kim Leadbeater ? Nouveau député travailliste qui a repoussé le défi de Galloway et des conservateurs

Kim Leadbeater, sœur du député assassiné Jo Cox, a remporté le siège de Batley et Spen pour le parti travailliste lors d’une élection partielle âprement disputée qui, selon beaucoup, serait remportée par les conservateurs.

L’ancien entraîneur personnel, 45 ans, a remporté la circonscription du West Yorkshire avec une majorité de 323 voix, défiant les critiques qui ont déclaré qu’elle était sur le point de perdre après une campagne amère et les défis de George Galloway et du candidat conservateur, Ryan Stephenson.

La «fiière Yorkshirewoman» est née à Heckmondwike – dans les limites du siège de Batley et Spen – et ses liens étroits avec la région et sa notoriété locale ont été salués comme faisant partie de la raison de son succès.

Après avoir fréquenté l’université de Leeds puis de Huddersfield, elle a commencé à enseigner au Bradford College tout en travaillant comme coach de bien-être et instructrice de fitness.

En 2016, sa sœur Jo Cox, ancienne députée de Batley et Spen, a été assassinée par un extrémiste de droite à l’approche du référendum européen.

Peu de temps après, Mme Leadbeater a commencé à faire du bénévolat avec le groupe More in Common Batley and Spen, qui fait partie de la Fondation Jo Cox, qui a été créée à la suite de sa mort pour promouvoir des communautés plus cohésives à la fois localement et nationalement.

Elle a ensuite déménagé pour travailler comme ambassadrice de la Fondation Jo Cox et a été nommée MBE lors des derniers honneurs du Nouvel An pour son travail dans la lutte contre l’isolement social.

Mme Leadbeater a « consacré une grande partie de son temps à créer un héritage positif pour sa sœur et a travaillé sans relâche pour créer autant d’énergie et d’action positives à partir du meurtre horrible de Jo », indique son profil LinkedIn.

En mai, sa candidature à l’élection partielle de Batley et Spen a été confirmée.

À l’approche du vote du 1er juillet, la campagne est devenue de plus en plus hostile, Mme Leadbeater ayant été chahutée et poursuivie en campagne par un groupe prétendant représenter des parents musulmans, qui ont exprimé leur opposition à la position du Labour sur les droits LGBT+.

« C’est ici que je vis, c’est ma communauté. Ne viens pas ici et ne me crie pas dessus dans la rue. La communauté musulmane de Batley et de Spen mérite mieux que cela », a déclaré Mme Leadbeater au principal chahuteur dans une vidéo qui a été largement partagée et est venue définir sa campagne.

S’exprimant après la confirmation de sa victoire vendredi matin, Mme Leadbeater a déclaré qu’elle espérait rendre sa sœur fière en tant que nouvelle députée.

« C’était une très grosse décision de me mettre en avant. Cela a été une campagne très émouvante et aujourd’hui est très émouvante pour moi pour de nombreuses raisons », a-t-elle déclaré à BBC Breakfast.

« Mais si je peux être la moitié de la députée Jo, je sais que je la rendrai fière et ma famille sera fière. »

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a fait l’éloge de la nouvelle députée, affirmant qu’elle avait « fait preuve d’une résilience inspirante face à la haine et à l’intimidation ».

Il a ajouté: «Elle n’avait pas peur de l’appeler et a mené une campagne positive d’espoir. Kim incarne tout ce que je veux que le Parti travailliste défende : passionnée par sa communauté locale et déterminée à rassembler les gens. »

Brendan Cox, le veuf de Mme Cox, a déclaré: « Elle a été incroyablement courageuse de s’y lancer, pas seulement du côté de la sécurité compte tenu de ce qui est arrivé à Jo mais aussi du contexte, c’était une campagne très meurtrière et assez horrible à fois. »

Lord Mandelson a déclaré que Mme Leadbeater avait «incarné la politique de l’espoir d’aller au-delà de la division sectaire selon laquelle il s’agit de communautés contre communautés, tout comme sa sœur Jo Cox l’a fait».