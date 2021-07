Élection partielle de Batley et Spen : les candidats d’extrême droite perdent des dépôts, remportent moins de 2% des voix et « coulent sans laisser de trace »

Les candidats d’extrême droite ont « coulé sans laisser de trace » lors des élections partielles de Batley et Spen, perdant leurs dépôts et remportant seulement 1,4% des voix combinées.

Cinq groupes d’extrême droite et nationalistes ont contesté le siège où l’ancien député Jo Cox a été assassiné par un néo-nazi en 2016.

L’élection partielle a agi comme un paratonnerre pour les personnalités marginales cherchant à se faire connaître, principalement en capitalisant sur la bande dessinée de la Batley Grammar School.

Leur campagne a déclenché des contre-manifestations de groupes antiracistes, tandis que l’acteur devenu militant Laurence Fox a organisé un rassemblement sur la «liberté d’expression» dans la ville.

Les cinq candidats ont obtenu un total combiné de 538 voix – 1,4% – dans la course remportée par la sœur de Mme Cox, la nouvelle députée travailliste Kim Leadbeater.

Le pire résultat a été pour Susan Laird du nouveau parti populiste Heritage, avec 33 voix, suivie de l’ancienne leader adjointe britannique Jayda Fransen, avec 50.

Anne Marie Waters, leader du mouvement d’extrême droite For Britain, a obtenu 97 voix, tandis que le candidat Ukip Jack Thomson en a obtenu 151 et la démocrate anglaise Therese Hirst en a reçu 207.

Les règles électorales signifient que tous les candidats doivent payer une caution de 500 £, qui est restituée s’ils reçoivent au moins 5 pour cent des voix. Les résultats signifient que chaque candidat d’extrême droite a perdu son argent.

Le vote a été le point culminant de semaines de campagne de division dans un siège où son député en exercice a été assassiné par un néo-nazi il y a presque exactement cinq ans.

Les candidats d’extrême droite n’ont pas tenté d’utiliser la mort de Mme Cox, ni de la reconnaître de quelque manière que ce soit, dans leur matériel de campagne.

Son mari, Brendan Cox, estime qu’il s’agissait d’une « omission délibérée » pour éviter des critiques dommageables.

« La réalité est que ces groupes d’extrême droite ont coulé sans laisser de trace », a-t-il déclaré. L’indépendant.

«Ce sont tous des individus sur leurs propres petits voyages d’ego. Aucun d’entre eux n’a quelque chose qui ressemble à un mouvement ou à une force politique derrière eux.

Des hommages floraux et des messages sont laissés à l’extérieur de l’hôtel de ville de Batley avant un événement public pour célébrer la vie du député travailliste Jo Cox le 22 juin 2016 (Ian Forsyth/Getty Images)

« Le fait qu’il y en ait près d’une demi-douzaine est un indicateur de leur faiblesse et de leur manque de pertinence, certainement pas de leur popularité ou de leur prestige. »

L’éventail des candidats était la preuve de la fracture des mouvements de droite britanniques ces dernières années.

Fransen, l’ancienne leader adjointe de Britain First, est apparue en tant qu’indépendante sur le bulletin de vote parce que son groupe « British Freedom Party » n’a pas été officiellement enregistré.

Waters se présentait à la tête du parti politique extrémiste mineur For Britain, qu’elle a fondé après avoir perdu les élections à la direction d’Ukip en 2017.

Ukip lui-même a basculé vers la droite lors d’une crise d’identité à la suite du référendum sur l’UE et de la démission de Nigel Farage pour former le Brexit Party, et court désormais sur le slogan « sauvez la Grande-Bretagne ».

Un autre parti de droite contestant Batley était le Parti du patrimoine peu connu, qui a été créé l’année dernière par l’ancien membre de l’Assemblée Ukip de Londres, David Kurten.

Les nationalistes démocrates anglais, fondés par l’ancien membre du Parti conservateur Robin Tilbrook, ont également présenté un candidat.

Les cinq candidats d’extrême droite et nationalistes se sont disputés la diffusion de caricatures représentant le prophète Mahomet à la Batley Grammar School, au cœur de leur campagne.

Dans une vidéo de campagne publiée par For Britain, Waters a affirmé que les protestations et les menaces à l’encontre de l’enseignant impliqué étaient des preuves de «domination musulmane».

(Getty Images)

« Dans la Grande-Bretagne du 21e siècle, nous sommes sous la coupe de la charia », a-t-elle ajouté, exhortant les gens à « se réveiller et la combattre ».

L’une de ses affiches de campagne utilisait, sans légende ni contexte, une photo de 2014 d’un membre du réseau islamiste interdit al-Muhajiroun d’Anjem Choudary tenant une pancarte disant : « Les musulmans rejettent la démocratie ».

L’affiche appelait les électeurs à « tenir tête à la charia à Batley et Spen ».

Les affiches de Frasen affirmaient que « les vrais patriotes votent pour Jayda » et portaient le slogan « Keep Batley British ».

L’activiste, qui a été condamné pour harcèlement aggravé par la religion, a affirmé être « représentant les Britanniques, les Chrétiens, les Batley et Spen » et sa « communauté oubliée de peuples autochtones ».

Fransen a tenté d’utiliser l’iconographie chrétienne dans ses supports de campagne, déclenchant une réprimande de l’évêque de Leeds après qu’une photo d’une église locale soit apparue sur un tract sans autorisation.

Le révérend Nick Baines a déclaré: « L’évangile chrétien rejette l’association de la croix et de l’église avec la déclaration politique de Jayda Fransen. »

Le candidat d’Ukip, M. Thomson, a déclaré que la rangée de la Batley Grammar School était l’un de ses « principaux points de campagne ».

Son matériel de campagne comprenait des engagements à « sauver nos statues », « expulser tous les criminels étrangers » et « financer la BBC ».

La candidate du Parti du patrimoine, Mme Laird, avait des points de campagne, notamment pour mettre fin aux blocages des coronavirus, défendre les « valeurs familiales traditionnelles » et arrêter « Black Lives Matter et la propagande LGBT dans les écoles ».

Thérèse Hirst, des démocrates anglais, a déclaré à la Poste du Yorkshire elle se présentait parce que le Labour nous avait « abandonnés pour réveiller l’idéologie d’extrême gauche et avait une profonde aversion pour l’Angleterre et les Anglais ».

L’un de ses tracts de campagne a dénoncé le «mondialisme» et a déclaré qu’elle «contrôlerait les frontières» et soutiendrait le «NHS anglais» si elle était élue.