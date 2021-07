Le mari de la députée assassinée Jo Cox a mis en garde contre le « ton inquiétant du débat politique » en Grande-Bretagne à la suite des élections partielles de Batley et Spen.

Brendan Cox a déclaré que certains candidats qui briguaient le siège où sa femme a été tuée par un néonazi en 2016 avaient cherché à « diviser les communautés, monter les gens les uns contre les autres et verser de l’essence sur les flammes plutôt que de rassembler les communautés ».

Il a dit L’indépendant la campagne est passée d’un débat politique vigoureux à « l’intimidation et les abus », après des agressions physiques contre des solliciteurs.

La candidate travailliste Kim Leadbeater, qui est la sœur de Mme Cox, a été poursuivie par un militant anti-LGBT+ qui a crié à « l’endoctrinement » dans les écoles quelques jours avant que les électeurs ne se rendent aux urnes.

Tracy Brabin, maire du West Yorkshire et ancienne députée de Batley et Spen, a déclaré qu’un autre groupe de militants travaillistes avait été « coup de pied dans la tête » et bombardé d’œufs dimanche, déclenchant une enquête policière.

La veille, des centaines de manifestants sont descendus sur Batley après que la candidate d’extrême droite Anne Marie Waters a appelé à une journée d’action, tandis que la militante Laurence Fox a organisé un rassemblement pour la « liberté d’expression » dans la ville le 24 juin.

La campagne avait été entravée par des accusations entre différents partis de campagnes de diffamation et de tactiques sales, notamment le retrait d’affiches et l’utilisation de faux tracts politiques.

M. Cox a déclaré qu’il y avait « une ligne fine entre un débat politique solide, qui est absolument essentiel, et l’intimidation et les abus ».

Il a ajouté: «Je pense que parfois, cela a dégénéré en intimidation et en abus, que ce soit de Kim ou de militants dans la rue. Quel que soit le parti qui en reçoit, je pense que c’est un vrai problème pour notre politique.

« La réalité est que les personnes qui sont prêtes à utiliser une rhétorique violente, à énerver les gens et à générer un niveau d’hostilité et de colère, partagent la responsabilité des conséquences de cela. »

L’élection a eu lieu presque exactement cinq ans après que Mme Cox, alors députée travailliste en exercice de Batley, a été assassinée par un néo-nazi après avoir quitté une chirurgie de circonscription.

Après l’attentat terroriste, le message selon lequel les gens ont « bien plus en commun que les choses qui nous divisent » de son premier discours parlementaire est devenu un cri de ralliement pour une politique plus douce.

M. Cox a déclaré qu’il pensait que les politiciens qui jouent sur la division seraient « du côté des perdants de l’histoire » et a souligné les énormes progrès en matière d’égalité du vivant de sa défunte épouse.

Mais il a ajouté : « Le ton du débat politique est quelque chose qui devrait nous inquiéter – la volonté des gens de crier et de se crier dessus, de peindre ces images très simplistes ou nous contre eux, de bons contre le mal. »

M. Cox a reconnu qu’il existait des « tensions et des divisions » préexistantes à Batley, qui ont été attisées par la dispute au sujet de l’utilisation d’un dessin animé représentant le prophète Mahomet à la Batley Grammar School en mars.

Plusieurs candidats d’extrême droite qui se sont présentés à l’élection partielle ont utilisé les protestations contre l’enseignant comme argument clé de leur campagne, affirmant qu’elles étaient la preuve de la « loi de la charia » et de la « domination musulmane ».

Pendant ce temps, un tract de l’équipe de George Galloway a déclaré qu’il « ferait campagne pour la liberté des personnes religieuses de ne pas voir leur foi ou leurs prophètes calomniés et ridiculisés » et « exigerait l’implication des parents dans le programme scolaire ».

M. Cox a accusé M. Galloway de « faire de la politique communautaire entre factions » et a qualifié les candidats d’extrême droite, dont l’ancien chef adjoint britannique Jayda Fransen, de « non-pertinence politique et électorale ».

« Ce sont tous des individus sur leurs propres petits voyages d’ego », a-t-il ajouté. « Aucun d’entre eux n’a quoi que ce soit qui ressemble à un mouvement ou à une force politique derrière lui. »