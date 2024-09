Élection partielle dans Toronto–St. Paul’s : les conservateurs font tomber le château libéral

Coup dur pour Justin Trudeau: le Parti conservateur du Canada (PCC) de Pierre Poilievre a causé la surprise en remportant de justesse l’élection partielle dans la circonscription de Toronto–Saint-Paul, un château fort libéral au cœur de la Ville Reine.

• À lire aussi : L’heure de vérité sonne pour Justin Trudeau

• À lire aussi : Trudeau frappera-t-il son fils Waterloo à Toronto ?

Au terme d’un dépouillement aux allures de marathon nocturne, la candidate libérale Leslie Church, en avance pendant la nuit, a finalement dû s’incliner en matinée devant son adversaire conservateur Don Stewart qui a réalisé 15 555 voix (42,1 %) contre 14 965 voix (40,5 %) pour la libérale.

Le tout s’est joué avec le dernier lot de votes, affiché vers 4h30 mardi matin.

Un tremblement de terre

Malgré une avancée soutenue pour les conservateurs au niveau national, les observateurs s’entendaient pour dire qu’une victoire de ces derniers à Toronto–St. Paul’s serait l’équivalent d’un tremblement de terre politique.

Plus qu’une simple élection partielle, plusieurs y voyaient un référendum sur Justin Trudeau.

En reportage sur place au début du mois, Le Journal avait décélé une importante fatigue des électeurs envers le premier ministre. En périphérie du centre-ville, Toronto–St. Paul’s, l’un des comtés les plus riches et éduqués au pays, est représenté par le NPD au niveau provincial.

La politique Geneviève Tellier, en entrevue à LCN mardi, a parlé ni plus ni moins d’une «catastrophe» pour Justin Trudeau.

«Je pense que c’est sa pire journée professionnellement parlant […]. Je pense qu’il va réfléchir à son avenir, parce que plusieurs personnes vont lui faire réfléchir à son avenir», at-elle dit.

Confiance perdue

Leslie Church a félicité Don Stewart pour sa victoire et assuré qu’elle serait de retour pour la revanche aux prochaines élections.

«Hier, les électeurs de Toronto–St. Paul’s nous avons envoyé un message clair, ils souhaitent que l’on mérite à nouveau leur confiance. J’ai entendu le message très clairement, et c’est ce que nous allons faire», a-t-elle dit dans une publication mardi.

De son côté, le chef conservateur Pierre Poilievre a célébré une «victoire surprise» et lancé un appel aux élections générales «maintenant».

Une première depuis 1988

C’est la première fois depuis 1988 que les libéraux fédéraux perdent ainsi la circonscription de Toronto–St. Paul’s, que l’ancienne députée libérale avait gagné avec une majorité de 12 842 voix, un résultat contrastant avec le résultat de la partielle de ce lundi.

L’élection partielle a été déclenchée après le retrait de la vie parlementaire de l’ancienne députée libérale Carolyn Bennett, qui siégeait depuis 26 ans à la Chambre des communes.

Selon Élections Canada, quelque 36 962 électeurs ont voté lors de cette partielle, soit un taux de participation de 43,52 %.

Les candidats Amrit Parhar du Nouveau Parti démocratique (NPD) et Christian Cullis du Parti populaire du Canada (PPC) sont arrivés en troisième et quatrième positions avec respectivement 4044 voix et 1059 voix.