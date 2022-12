Élection partielle à Mississauga : Charles Sousa proclame la victoire

Les premiers résultats d’une élection partielle dans la région du Grand Toronto, lundi, ont suggéré un retour imminent au gouvernement de l’ancien ministre des Finances de l’Ontario, Charles Sousa, cette fois en tant que député fédéral.

Avec un peu moins de 20 pour cent des votes comptés, Sousa est arrivé à un événement de campagne à Mississauga en se déclarant vainqueur, sous les acclamations d’une foule de plus d’une centaine de partisans.

« En tant que votre voix à Ottawa, je veux que vous sachiez que je suis ici pour vous apporter un soutien, travailler avec vous et la communauté, et être pragmatique pour trouver les bonnes solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Sousa lors d’une victoire. parole.

“C’est un honneur de servir cette grande communauté et de me joindre à l’équipe d’Ottawa qui partage ces valeurs.”

Sousa gagnait par un peu moins de 20 points de pourcentage avec près de la moitié des votes comptés, soit 110 sondages sur 234 dans la circonscription. Il a obtenu 52,5 % des voix contre 33 % pour son adversaire conservateur, le candidat du NPD se classant loin derrière avec 6,5 %.

Le Parti libéral a également déclaré victoire tard lundi soir, affirmant dans un communiqué de presse que cela le laisse “dans une position renforcée” à la fin de 2022.

Si cette avance dramatique était maintenue alors que le reste des votes était compté, ce serait un signe négatif pour le nouveau chef conservateur Pierre Poilievre, a déclaré Philippe Fournier, le créateur de 338Canada, un modèle statistique de projections électorales basé sur les sondages, la démographie et l’historique des élections.

Réagissant aux premiers résultats, Fournier a noté que l’élection partielle semblait avoir un faible taux de participation. Les 34 premiers pour cent des votes comptés ne représentaient qu’environ 5 pour cent des électeurs inscrits.

C’est un taux de participation d’environ 15 %, d’après ces premiers résultats. Fournier a déclaré qu’un nombre aussi faible pourrait être un signe “d’apathie ou de satisfaction générale”. Les deux sont de bons signes pour les titulaires.

Il a suggéré que si les libéraux conservaient une avance significative, cela signifierait que Poilievre « faisait pire » que ses deux prédécesseurs immédiats, Erin O’Toole et Andrew Scheer.

Bien que Fournier ait mis en garde contre une trop grande interprétation des résultats d’une élection partielle, les libéraux ont souligné la victoire comme une mise en accusation de Poilievre.

«Ce soir, les électeurs de Mississauga–Lakeshore ont rejeté les politiques imprudentes des conservateurs de Pierre Poilievre», a déclaré le directeur national du parti, Azam Ishmael, dans un communiqué.

Au cours d’une campagne qui a vu des libéraux de renom se rendre dans la circonscription de Mississauga-Lakeshore et des ministres fédéraux aux téléphones, Sousa s’est présenté comme un décideur expérimenté capable de travailler avec des opposants de l’autre côté de l’allée.

L’ancien banquier avait perdu son siège lors des élections de 2018 qui avaient vu les libéraux provinciaux passer du parti au pouvoir à un parti sans statut officiel à l’Assemblée législative.

Il a remercié ceux qui l’ont aidé dans la campagne lors de son discours de victoire lundi soir, affirmant qu’il n’aurait pas pu le faire seul. Le ministre des Transports Omar Alghabra et le député libéral Iqra Khalid étaient tous deux à ses côtés.

“Rien ne changera à Ottawa, quel que soit le résultat de cette élection”, a déclaré Sousa lors d’une entrevue avant l’élection partielle. “Alors, qui veux-tu combattre pour toi et être là pour toi ? Je reçois beaucoup de retours positifs.”

Lors d’un événement pour Sousa lundi soir, la bénévole de campagne Patti Jannetta a qualifié Sousa de visionnaire et a déclaré qu’elle avait entendu beaucoup de positivité de la part des électeurs.

“Je me sens vraiment confiante parce que je pense que les gens ont confiance en lui”, a-t-elle déclaré au Oasis Convention Center peu avant la fermeture des bureaux de vote.

Alors que des dizaines de supporters attendaient que les résultats arrivent, ils se sont assis autour de tables pour discuter sur de la musique blues forte jouée par un groupe live, certains sirotant de la bière ou du vin. Plus tard, la foule est passée à plus de 100 personnes et l’atmosphère est devenue plus festive alors que l’avance de Sousa se maintenait.

Une victoire libérale plus modeste aurait simplement été « comme d’habitude », a déclaré Fournier avant le vote. Cependant, l’histoire aurait été très différente si le Parti conservateur avait réussi à bouleverser.

À première vue, l’élection partielle fédérale de lundi dans une circonscription convoitée de la région du Grand Toronto avait semblé être une arnaque potentielle.

Il s’agissait du premier concours sous la direction conservatrice de Poilievre, dans une région du pays cruciale pour les chances de succès de son parti lors des futures élections fédérales.

Et le concours, dans un district que les conservateurs ont remporté lorsque Stephen Harper a obtenu un mandat majoritaire, a eu lieu sept ans après le début du mandat du premier ministre Justin Trudeau, dont le gouvernement en est à son deuxième mandat minoritaire au Parlement.

Alors que les conservateurs réduisaient les attentes concernant leur performance dans Mississauga-Lakeshore, Poilievre était à peine visible, bien qu’il ait tweeté son soutien au candidat conservateur, Ron Chhinzer, lundi après-midi.

Fournier a déclaré que les conservateurs devront apprendre à gagner à nouveau dans les régions à l’extérieur de Toronto si Poilievre veut avoir une chance de devenir premier ministre.

«Quand vous regardez la carte des circonscriptions, les conservateurs ont atteint leur maximum au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. Ils pourraient gagner peut-être une poignée de plus dans les provinces de l’Atlantique, peut-être deux, trois de plus au Québec, peut-être deux, trois de plus en Colombie-Britannique», a-t-il déclaré. a dit.

“Cela ne vous donne pas la victoire. Ils doivent gagner plus en Ontario. Où sont les gains potentiels pour les conservateurs? C’est dans les Mississaugas et les Scarboroughs.”

L’élection partielle a été annoncée après que Sven Spengemann, l’ancien député libéral, a annoncé plus tôt cette année qu’il démissionnerait pour occuper un nouveau poste aux Nations Unies.

Les résultats finaux du concours de lundi ne seront pas compilés tant que les bulletins de vote spéciaux locaux ne seront pas ajoutés au décompte, à compter de mercredi.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 12 décembre 2022.