Election Now: La pétition indépendante appelant à des élections générales atteint 150 000 signatures

L’indépendantc’est pétition appelant à la tenue d’élections générales au Royaume-Uni à la suite de la récente fureur politique a dépassé les 150 000 signatures.

Cet après-midi, après que Liz Truss ait quitté son poste de Premier ministre après seulement 45 jours au pouvoir, la pétition avait été signée par plus de 157 000 personnes – et le nombre semble augmenter de seconde en seconde.

Cela survient après des semaines de chaos à Downing Street alors que le revirement en série de Mme Truss l’a vue incapable de garder le contrôle de son propre parti – un chahut ponctué de rapports de «manipulation» et «d’intimidation» lors du vote de fracturation d’hier soir.

Ainsi, nous faisons campagne pour un scrutin national depuis qu’il est devenu évident que Mme Truss ne pouvait plus conserver la confiance de son parti plus tôt cette semaine.

Annonçant sa démission devant la porte du n ° 10 jeudi après-midi, Mme Truss a confirmé qu’il y aurait une autre élection à la direction qui se déroulerait la semaine prochaine. « Nous à L’indépendant crois que c’est inacceptable », écrit notre rédacteur en chef par intérim David Marley.

Alors que les députés conservateurs se préparent à élire notre troisième Premier ministre de l’année, nous avons renouvelé notre plaidoyer pour le déclenchement d’élections générales. Pour prêter votre voix à notre appel ou en savoir plus, cliquez ci-dessous :

Notre campagne a été reprise aujourd’hui par le leader travailliste Sir Keir Starmer, qui a appelé à un scrutin national “immédiat”, affirmant que le Parti conservateur avait montré qu’il n’avait plus de mandat pour gouverner le pays.

Et un nouveau sondage YouGov révèle également que plus de 63% des personnes pensent désormais qu’une élection générale devrait être déclenchée une fois qu’un nouveau Premier ministre a été élu.

Plus tôt dans la journée, Mme Truss a déclaré à la nation qu’il était clair qu’elle ne pouvait plus exécuter le «mandat» que son parti lui avait confié quelques semaines plus tôt.

Dans l’état actuel des choses, les bookmakers ont élevé Rishi Sunak, l’adversaire de la course à la direction de Mme Truss, la chef des Communes Penny Mordaunt et le secrétaire à la Défense Ben Wallace comme remplaçants probables du Premier ministre sortant.

Sir Graham Brady, président du comité de 1922, a expliqué que le vendredi 28 octobre est la date à laquelle le prochain Premier ministre britannique sera annoncé.

“Nous sommes profondément conscients de l’impératif dans l’intérêt national de résoudre ce problème rapidement”, a-t-il déclaré aux journalistes à Westminster.

“J’ai parlé au président du parti, Jake Berry, et il a confirmé qu’il sera possible d’organiser un scrutin et de conclure une élection à la direction d’ici le vendredi 28 octobre.

“Nous devrions donc avoir un nouveau dirigeant en place avant la déclaration fiscale qui aura lieu le 31.”