Election Now : comment fonctionnent les pétitions et quand sont-elles contraignantes ?

L’indépendant‘La pétition de la s appelant à des élections générales pour résoudre les troubles politiques à Westminster a déjà recueilli plus de 300 000 signatures de membres du public exaspérés par l’état de chaos actuel au sein du gouvernement conservateur.

L’éviction du Premier ministre Liz Truss jeudi et la possibilité émergente que Boris Johnson déchu et discrédité rejoigne la course pour lui succéder n’ont fait que donner au projet un nouvel élan et un nouvel élan.

Les chefs de l’opposition, Sir Keir Starmer, Sir Ed Davey et Nicola Sturgeon, ont tous également insisté sur le fait qu’une élection générale est désormais obligatoire pour rétablir l’ordre dans la politique britannique, mais les conservateurs ont jusqu’à présent insisté sur le fait qu’ils restent aptes à gouverner et se rallieront autour d’un nouveau chef, qui seront sélectionnés d’ici la fin de la semaine prochaine.

Voulez-vous des élections générales ?

L’ancien chancelier Rishi Sunak, le chef de la Chambre des communes Penny Mordaunt et le secrétaire à la Défense Ben Wallace sont pressentis pour se joindre à la mêlée, mais si leur parti ne peut pas trouver au moins un candidat à l’unité pouvant obtenir le soutien de 100 députés d’ici le vendredi 28 octobre, la clameur d’un national vote deviendra sans doute assourdissant.

Beaucoup au Royaume-Uni restent fermement opposés à ce qu’un troisième Premier ministre soit imposé à l’électorat d’ici quelques mois et ne sont pas enclins à attendre le 17 décembre 2024 pour avoir leur mot à dire sur la direction du pays en cette période de grave crise économique.

Alors, comment fonctionnent ces pétitions et quand, le cas échéant, deviennent-elles contraignantes ?

Une plateforme comme Change.org, qui héberge L’indépendant’La campagne Election Now, offre aux militants, qu’ils soient des organisations ou des individus, un espace libre sur lequel promouvoir la cause de leur choix, qui peut être une préoccupation locale, nationale ou même internationale.

Alors que la page de pétition en question commence à être partagée en ligne via les médias sociaux et des campagnes par e-mail, un processus qui commence généralement avec le soutien de la famille et des amis de l’organisateur, la nouvelle commence progressivement à se répandre et bientôt, avec un peu de chance, un grand un réseau de supporters se constitue.

Si la pétition continue de prendre de l’ampleur en touchant une corde sensible auprès du public, elle finira probablement par attirer l’attention des médias, ce qui contribuera à son tour à amplifier son message et à le promouvoir encore plus loin, permettant au nombre de signatures de faire boule de neige.

Les événements hors ligne peuvent également apporter une contribution majeure à la cause.

Bien qu’elles ne soient pas contraignantes, les pétitions bénéficiant d’un soutien suffisant peuvent commencer à exercer une pression très réelle sur les décideurs pour qu’ils réagissent et traitent le problème sérieusement, étant donné que toute inscription massive fournit une preuve statistique démontrable que l’étendue des préoccupations du public à propos de l’affaire en cours est important.

Eva Steinhardt, une militante de Change.org, a déclaré L’indépendant: « Les pétitions sont un moyen de sensibiliser à un problème, de rallier des soutiens et d’agir ensemble pour faire changer les choses.

« D’après mon expérience, certaines pétitions réussissent par elles-mêmes, mais la plupart sont le point de départ d’une campagne. Une fois que des milliers de personnes ont signé une pétition, ensemble, leurs voix sont plus puissantes que si elles parlaient seules. Qu’il s’agisse de financement participatif, de partage de messages sur les réseaux sociaux, d’obtention d’une couverture médiatique, d’engagement dans la prise de décision ou d’organisation d’une manifestation : une pétition est un excellent outil pour montrer son soutien, puis l’utiliser comme tremplin pour passer à l’action.

“Qu’une pétition ait des centaines ou des millions de signatures, le plus important est d’être clair dans ce que vous demandez et de travailler avec vos partisans pour maintenir la pression.”

Kwasi Kwarteng et Liz Truss en des temps plus heureux (PENNSYLVANIE)

Lorsqu’il s’agit de faire appel au Parlement britannique, toute pétition qui obtient 10 000 signatures obtient automatiquement une réponse du gouvernement, tandis que celles qui en ont 100 000 ou plus doivent être examinées pour débat par les législateurs.

Une pétition antérieure lancée en septembre par l’activiste Darrin Charlesworth “pour mettre fin au chaos du gouvernement actuel” a attiré un soutien considérable et a attiré les personnes suivantes réponse du gouvernement de Mme Truss : « Le Royaume-Uni est une démocratie parlementaire et le Parti conservateur reste le parti majoritaire. Le Premier ministre s’est engagé à assurer les opportunités et la prospérité à tous et aux générations futures.

Au moment de la rédaction de cet article, il compte plus de 700 000 signatures, dont beaucoup ont été ajoutées à la suite du désastreux «mini-budget» du 23 septembre du chancelier de l’époque, Kwasi Kwarteng, qui a effrayé les marchés financiers mondiaux, fait chuter la livre sterling, contraint la Banque d’Angleterre pour racheter 65 milliards de livres sterling de dette publique pour soutenir les fonds de pension, a fait chuter la popularité du Parti conservateur dans les sondages et a finalement coûté leur emploi à Mme Truss et à M. Kwarteng.

Dans le cas de L’indépendantde la campagne Election Now, un demi-million de signatures ou plus servirait d’expression puissante du mécontentement du public à l’égard du statu quo après des mois de troubles conservateurs.

Cela donnerait également un poids significatif à l’idée que le dernier chef des conservateurs n’a pas le soutien du public qu’il présume gouverner sans avoir présenté un manifeste et demandé un mandat démocratique dans les urnes.