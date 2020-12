L’élection, fixée au 23 mars après la désintégration d’une coalition d’unité fragile et brisée mardi, s’annonce comme une bataille entre les conservateurs et les conservateurs, une compétition intra-muros pour la direction de la moitié environ des électeurs israéliens qui se considèrent comme un centre de droite. .

Menant la charge contre M. Netanyahu, le premier ministre de longue date et chef du parti conservateur Likud, sont deux anciens protégés devenus rivaux: Naftali Bennett, ancien ministre de l’Éducation et de la Défense qui dirige le parti de droite religieuse Yamina, et Gideon Saar, un ancien ministre de l’Éducation et de l’Intérieur populaire.

M. Bennett, 48 ans, siégeant dans l’opposition, a élevé sa stature et sa position dans les sondages cette année en attaquant la manipulation du coronavirus par M. Netanyahu. Il a visité les hôpitaux du pays, courtisé des propriétaires d’entreprises souffrant de verrouillages répétés et a publié une liste de recommandations sur la recherche des contacts, les tests et plus encore, dont un certain nombre a été adoptée par le gouvernement.