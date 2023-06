Élection grecque : que signifie la victoire écrasante des conservateurs pour le pays ?

Points clés L’ancien Premier ministre Kyriakos Mitsotakis remporte un second mandat.

Les résultats montrent que la Nouvelle Démocratie de centre-droit a remporté 158 sièges.

Le parti anti-immigrés, Spartans, prend pied au Parlement.

Le parti conservateur grec Nouvelle Démocratie a remporté la victoire lors d’élections parlementaires, les électeurs donnant au réformiste Kyriakos Mitsotakis un autre mandat de quatre ans en tant que Premier ministre.

Avec 91% des votes comptés, la Nouvelle Démocratie de centre-droit était en tête avec 40,5% des voix et 158 ​​sièges au parlement de 300 sièges, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

Il avait plus de 20 points d’avance sur Syriza, un parti radical de gauche qui a remporté les élections en 2015 au plus fort d’une crise de la dette débilitante et qui a dirigé le pays jusqu’en 2019, date à laquelle il a perdu face à la Nouvelle Démocratie.

Qui est le leader grec ?

« Ce soutien gratuit ne fait qu’accroître ma responsabilité de répondre aux espoirs des gens. Je ressens personnellement une obligation encore plus forte de servir le pays avec toutes mes capacités », a déclaré M. Mitsotakis aux foules enthousiastes au siège de la Nouvelle Démocratie au centre-ville d’Athènes.

Kyriakos Mitsotakis, 55 ans, ancien banquier et rejeton d’une puissante famille politique, a promis d’augmenter les revenus de l’industrie touristique vitale, de créer des emplois et d’augmenter les salaires pour se rapprocher de la moyenne de l’Union européenne.

Il est arrivé au pouvoir en 2019, évinçant le parti radical Syriza qui a pris de l’importance en 2015, au plus fort d’une crise de la dette débilitante qui a presque vu la Grèce basculer hors de la zone euro.

« De toute évidence, c’est une grande défaite », a déclaré Euclid Tsakalotos, qui était ministre des Finances sous l’administration Syriza, à la télévision grecque Skai. Selon les premières projections, Syriza avait 47 sièges au parlement, une défaite retentissante pour le parti.

M. Mitsotakis, qui a été Premier ministre de 2019 jusqu’à sa démission en faveur d’un Premier ministre intérimaire à la suite d’un vote peu concluant en mai, s’est engagé à poursuivre les réformes pour reconstruire la cote de crédit du pays après la crise de la dette qui a ravagé le pays pendant une décennie.

Le vote de dimanche était le deuxième au cours des cinq dernières semaines, car un premier scrutin le 21 mai, organisé sous un système électoral différent, n’a pas donné à un seul parti la majorité absolue au parlement. Le système utilisé dans le scrutin de dimanche donne des sièges supplémentaires au parti principal en fonction du soutien des électeurs.

La pandémie de COVID-19 et un accident ferroviaire mortel en février ont révélé des lacunes dans les systèmes de santé et de transport public de la Grèce. Mais la crise du coût de la vie et les difficultés économiques ont récemment dépassé les préoccupations des électeurs.

« J’attends beaucoup (du nouveau gouvernement) », a déclaré le retraité Giorgos Katzimertzis.

« L’essentiel, c’est le système de santé, l’économie, pour qu’on puisse vivre (décemment) parce que c’est difficile. Je suis retraité, j’étais pompier et maintenant je n’ai plus un sou.

Des ambulanciers paramédicaux du Service national d’ambulance d’urgence grec transfèrent un migrant dans leur ambulance, à Kalamata, en Grèce. Crédit: Yannis Kolesidis / EPA

Comment la récente tragédie des réfugiés entre-t-elle en jeu ?

L’élection de dimanche s’est tenue dans l’ombre d’un naufrage de migrants ce mois-ci au cours duquel des centaines de personnes auraient péri au sud de la Grèce. L’une des pires catastrophes de ce type depuis des années, elle a révélé les divisions des parties sur la migration.

Un parti anti-immigrés, les Spartans, qui a déclaré que la Grèce était menacée par une migration incontrôlée, a été la surprise de la campagne. Il devait gagner 4,7% des voix et jusqu’à 13 sièges au parlement, sur la base des premiers résultats.

Le groupe a été catapulté d’une relative obscurité après le soutien d’Ilias Kasiadiaris, le leader du parti d’extrême droite Golden Dawn, désormais interdit. Son propre parti a été exclu des élections et il a soutenu les Spartiates de prison.

La catastrophe du naufrage a dominé la campagne électorale à l’approche de cette élection.

Les sauveteurs ont retrouvé 104 survivants et récupéré 82 corps, mais jusqu’à 750 personnes auraient été entassées sur le navire délabré se dirigeant de la Libye vers l’Italie. Le bateau avait été suivi par les garde-côtes grecs, qui ont déclaré que les occupants avaient refusé toute offre d’aide.

M. Mitsotakis, dont l’administration a adopté une ligne dure en matière de migration, a blâmé les « misérables trafiquants » pour la catastrophe et a félicité les garde-côtes pour avoir sauvé des personnes. M. Tsipras s’est demandé pourquoi les garde-côtes n’étaient pas intervenus plus tôt.