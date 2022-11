Élection générale: les électeurs du mur rouge veulent un nouveau sondage pour régler les “pagailles”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les électeurs de la région cruciale du «mur rouge» des conservateurs ont déclaré qu’ils voulaient des élections générales maintenant pour mettre fin à la «pagaille» politique au sein du gouvernement.

Deux membres sur trois d’un groupe de discussion à Middlesbrough South et East Cleveland ont déclaré que Rishi Sunak devrait obtenir son propre mandat du public après le «désordre» de ces derniers mois.

Le groupe de discussion, convoqué par More in Common pour L’indépendanta également révélé la lutte acharnée à laquelle le Premier ministre est confronté pour convaincre les électeurs qu’il est de leur côté – l’un d’entre eux le décrivant comme “plus riche que le roi”.

Les électeurs du siège du nord de l’Angleterre – pris par les conservateurs du parti travailliste en 2017 – se sont demandé comment M. Sunak pourrait effectuer des changements majeurs dans la politique des prédécesseurs Liz Truss et Boris Johnson sans élection générale.

Tom, un enseignant, a déclaré que M. Sunak n’avait aucun mandat. « Lorsque le parti est parti sur une idée et a ensuite emprunté une voie complètement différente, quel est le mandat ? À un moment donné, pouvons-nous prendre une décision à ce sujet ? »

Gemma, esthéticienne, a ajouté : « Nous devrions tous avoir notre mot à dire. Une minute on nous dit Boris [Johnson] est de retour, alors Rishi… J’en ai marre. J’aurais aimé avoir mon mot à dire. »

Certains ont exprimé des craintes quant à l’injustice des importantes réductions de dépenses à venir après le mini-budget désastreux, puisque l’idée d’un programme d’austérité n’a pas été mentionnée dans le manifeste 2019 des conservateurs.

Emma, ​​responsable d’une garderie, a déclaré : « Je pense qu’il devrait y avoir des élections. Les réductions de dépenses nous affectent beaucoup, donc ce serait bien de savoir que vous auriez votre mot à dire.

Il s’agit du nombre de signatures sur L’indépendantLa pétition de pour une élection a dépassé 465 000, dans le cadre de notre campagne Election Now arguant qu’il est temps pour les électeurs de décider qui devrait gouverner le pays.

Un sondage récent suggère que près des deux tiers des électeurs disent que M. Sunak devrait déclencher des élections générales, la dernière enquête de Redfield et Wilton montrant que la moitié de tous les électeurs conservateurs de 2019 soutiennent un sondage instantané.

Les membres du groupe de discussion à Middlesbrough ont décrit les troubles politiques et économiques – qui ont vu trois premiers ministres au n ° 10 en 10 semaines – comme « si chaotiques », « un gâchis complet » et « une pagaille ».

Vince, un informaticien, a déclaré : « Vous ne savez pas quel sera le prochain scandale, qui va et vient. C’est partout… Je pense que nous devrions être en mesure d’obtenir un sondage auprès du grand public.

Certains participants ont critiqué la décision de M. Sunak de ramener Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur et la nomination de Gavin Williamson au poste de ministre sans portefeuille.

«Certaines de ces nominations ont été faites uniquement pour le maintenir au pouvoir plutôt que d’être les meilleures personnes pour ce travail spécifique. Certaines de ces décisions m’ont amené à me demander, faites-vous vraiment cela pour la bonne raison ? » dit Tom.

Les messages WhatsApp de M. Williamson à l’ancienne whip en chef Wendy Morton ont également suscité des inquiétudes, dans lesquels il l’a avertie de ne pas «nous foutre partout» après que lui et d’autres alliés de Sunak n’aient pas reçu d’invitations aux funérailles de la reine.

Jodie, propriétaire d’un magasin, a déclaré: “Cela montre que même s’ils sont allés dans certaines écoles et se sont mélangés à certains groupes de personnes, ils sont toujours idiots.”

Rishi Sunak et sa femme Akshata Murty (Reuters)

La plupart des participants étaient au courant de l’énorme richesse de M. Sunak et du statut fiscal antérieur de sa femme, comme l’a révélé L’indépendant– et s’est demandé s’il pouvait comprendre leurs difficultés financières.

“Il est plus riche que le roi”, a déclaré Tom. “J’ai un peu confiance en lui plutôt qu’en Liz Truss pour faire ce qui est nécessaire, mais sait-il vraiment ce que tout le monde traverse ?”

Il y avait un certain enthousiasme pour les travaillistes et Sir Keir Starmer, mais le scepticisme quant à l’idée d’un gouvernement travailliste ferait une différence au milieu des sombres perspectives économiques.

« Je pense qu’il ferait un travail assez décent. Je serais prêt à lui donner un aller », a déclaré Vince. Mais Emma a dit: “Je ne vois aucune lumière au bout du tunnel jusqu’à ce qu’ils puissent nous montrer que les choses ont changé au lieu de simplement le dire.”

Luke Tryl, directeur britannique de More in Common, a déclaré: “La plupart de ce groupe à Middlesbrough a estimé qu’après non pas un mais deux changements de Premier ministre, il était maintenant temps pour eux d’avoir leur mot à dire.”

Il a ajouté: “Mais il était également clair que pour d’autres membres du groupe, le chaos des dernières semaines avait entièrement érodé leur foi dans le gouvernement et alors qu’ils espéraient que Sunak ferait du bon travail, ils voyaient peu de chances que les choses s’améliorent. monter au pouvoir. Restaurer leur confiance dans notre système politique ne sera pas facile.

La pétition indépendante appelant à des élections générales

C’est un principe simple et fondamental que le gouvernement tire sa légitimité démocratique du peuple. L’avenir du pays ne doit pas être décidé par des complots et des demi-tours à Westminster ; il doit être décidé par le peuple lors d’élections générales. Et pour cette raison, The Independent demande la tenue d’élections. Exprimez-vous et signez notre pétition électorale en cliquant ici.