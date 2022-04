Élection française: Le Pen a peut-être tiré les leçons du passé, mais elle n’a pas réussi à porter un coup de grâce à Macron | Nouvelles du monde

La bonne nouvelle pour Marine Le Pen, c’est que l’histoire ne s’est pas répétée.

Il y a cinq ans, ses ambitions présidentielles sont mortes à ce stade, car elle était confortablement dépassée, disputée et surpassée à la télévision en direct par Emmanuel Macron.

À l’époque, elle semblait mal préparée et ostensiblement en colère. Cette fois, elle était plus calme et plus claire. Les leçons du passé ont été apprises.

Un changement d’image mais un manque de détails

Mais apprendre des leçons est une chose; mettre cela en action en est une autre. Une autre des ambitions de Le Pen était d’adoucir son image et de parler davantage d’économie que d’immigration ou de ses actions passées. Et sur ce front, elle a eu du mal.

D’une part, elle a eu du mal à répondre à Les barbes de Macron sur ses projets économiques. Comment la France se permettra de réduire les impôts, les taxes et, plus particulièrement, l’âge de la retraite, reste à expliquer.

Et sur l’immigration, le sujet le plus étroitement lié à sa carrière politique, son projet d’interdire le foulard musulman a été fustigé par Macron comme ayant le potentiel de provoquer une « guerre civile ». La France, rappelons-le, a la plus grande population musulmane d’Europe.

Elle a poursuivi en disant que les étrangers seraient expulsés pour avoir commis des crimes et que les Français devraient avoir la priorité en matière de logement et d’emploi. Soudain, elle n’avait plus l’air très douce après tout.

« Un air de supériorité intellectuelle à peine dissimulé »

Quant à Macron, il était pointu sur les chiffres et les détails, et a fait un grand jeu en défendant ses succès en tant que président, la valeur de l’Union européenne et en louant également la place de la France sur la scène mondiale.

Mais son langage corporel était un curieux mélange d’exaspération des bras croisés, de roulement d’yeux et de hargneux. Macron a souvent été accusé d’arrogance, et en voici la raison – un mélange de condescendance envers son adversaire et un air à peine dissimulé de supériorité intellectuelle.

Il a décroché le plus gros coup de poing du débat, lorsqu’il a confronté Le Pen au sujet d’emprunter de l’argent à une banque russe pour soutenir ses ambitions politiques, et il était plus assuré de ses faits.

Comme Le Pen, le président a récemment fait des efforts pour changer son image publique (nous avons eu des photos de Macron en sweat-shirt et, bizarrement, une photo de ses poils de poitrine gonflant du haut d’une chemise) mais quand la pression était sur , il avait toutes les caractéristiques de ses cinq dernières années – intelligent, éloquent, mais aussi plutôt content de lui.

Macron était le favori pour entrer dans le débat et cela ne changera pas. Le Pen avait probablement besoin de porter de très gros coups, et elle ne l’a pas fait.

Il y a cinq ans, elle s’était fait écraser par Macron, qui avait recueilli les deux tiers des voix. Peu de gens s’attendent à ce qu’il gagne si confortablement cette fois, mais, dans une course à deux chevaux, elle est maintenant loin derrière et ce débat a offert peu de preuves qu’elle rattrapera son retard.

Le temps presse, vite.