Élection en Thaïlande : ce qu’il faut savoir sur les candidats, les enjeux et les résultats

Commentez cette histoire Commentaire

BANGKOK – Des millions de Thaïlandais braveront des températures torrides dimanche pour voter lors d’une élection qui pourrait ramener le pays à un régime civil après une décennie sous l’armée. Le concours a vu le retour d’anciens personnages comme l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, dont la plus jeune fille Paetontarn est l’une des premières à devenir Premier ministre, et la montée de nouveaux hommes politiques comme Pita Limjaroenrat, un leader formé à Harvard d’un mouvement progressiste qui veut pour freiner l’influence de la monarchie. Les sondages suggèrent largement que l’opposition, dirigée par le parti Pheu Thai de Paetongtarn et le parti Move Forward de Pita, remportera la majorité des voix. Mais cela ne suffira peut-être pas à évincer l’armée du pouvoir.

Dirigé par le général à la retraite Prayuth Chan-o-cha, le gouvernement militaire s’est donné beaucoup de mal pour faire basculer en sa faveur l’éventuelle sélection d’un Premier ministre par le Parlement, notamment en se donnant le droit de nommer les membres de la chambre haute. Même si les électeurs choisissent massivement de rejeter l’armée, de nombreux analystes et militants pensent que l’establishment conservateur thaïlandais – composé de l’armée, de la police et d’autres groupes d’élite fidèles à la monarchie thaïlandaise – pourrait trouver des moyens de manipuler les résultats.

Voici ce que vous devez savoir :

Comment se déroulera l’élection ?

La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle. Le monarque, le roi Vajiralongkorn, est le chef de l’État mais exerce peu d’influence directe sur le gouvernement, qui est dirigé par le Premier ministre.

Le Premier ministre est élu par une Assemblée nationale, composée d’un Sénat et d’une Chambre des représentants. Après avoir pris le contrôle lors d’un coup d’État en 2014, les chefs militaires thaïlandais ont donné à l’armée le pouvoir de nommer les 250 membres du Sénat, laissant aux électeurs la possibilité d’élire uniquement les membres de la Chambre des 500 membres.

Les sénateurs en exercice, qui comprennent le frère de Prayuth et ses proches collaborateurs, devraient montrer un soutien écrasant à l’armée lors de cette élection, comme ils l’ont fait en 2019, ce qui signifie que l’opposition doit balayer la Chambre – remportant 376 sièges sur 500 – pour avoir un tiré sur la formation d’un gouvernement.

Quels sont les principaux candidats au poste de Premier ministre ?

Paetontarn Shinawatra : La plus jeune fille de l’homme politique populiste et ex-Premier ministre Thaksin Shinawatra est l’une des trois candidates au poste de Premier ministre du Pheu Thai, le parti d’opposition susceptible de remporter le plus de voix aux élections. Ancienne dirigeante de l’immobilier, la femme de 36 ans avait peu d’expérience politique jusqu’à l’annonce de sa candidature l’année dernière. Son célèbre nom de famille lui a valu une reconnaissance significative – elle a toujours atterri près du sommet dans les sondages nationaux – mais a également nui à sa légitimité parmi ceux qui craignent qu’elle ne devienne un mandataire de son père. Elle était enceinte pendant la majeure partie de sa campagne et a accouché début mai.

Pita Limjaroenrat : Le leader charismatique de Move Forward, un groupe d’opposition progressiste qui veut freiner l’influence de la monarchie thaïlandaise, s’est hissé en tête des sondages ces dernières semaines, porté par un fort soutien dans les zones urbaines thaïlandaises. L’homme de 43 ans, diplômé de l’Université de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology, a travaillé comme homme d’affaires et cadre technologique avant de remporter un siège à la Chambre des représentants en 2019. S’il est élu, il s’est engagé à augmenter le salaire minimum et amender les clauses constitutionnelles qui ont donné l’avantage aux militaires lors des élections.

Prayuth Chan-o-cha : Le Premier ministre sortant a même surpris certains de ses propres partisans lorsqu’il a annoncé son intention de prolonger son mandat. Général de l’armée à la retraite et partisan de la ligne dure conservatrice, l’homme de 69 ans était parmi les principaux orchestrateurs du coup d’État de 2014 et a continué à occuper le poste le plus élevé du pays malgré une popularité en baisse. L’année dernière, il a été brièvement suspendu de ses fonctions en raison d’une contestation judiciaire alléguant qu’il avait violé la limite de huit ans du mandat des premiers ministres. En tant que candidat du Ruam Thai Sang Chart Party, il a cherché à se présenter comme une force de stabilité et de continuité en Thaïlande.

Prawit Wongsuwan : Le vice-Premier ministre thaïlandais brigue une promotion en tant que candidat du parti Palungpracharat. Faisant partie de la junte d’origine qui a pris le contrôle il y a dix ans, il s’est depuis éloigné de Prayuth et pourrait diviser le vote entre les conservateurs, selon les analystes. À 78 ans, il est le plus âgé des principaux candidats, bien qu’il soit recherché pendant la campagne électorale pour renommer son image auprès d’un public plus jeune.

Anutin Charnvirakul : Le ministre thaïlandais de la Santé, 56 ans, est surtout connu pour avoir organisé la légalisation de la marijuana dans le pays et dirigé la réponse de la Thaïlande à la pandémie de coronavirus. Il est à la tête du parti de droite Bhumjaithai, qui n’a pas autant d’influence que d’autres partis mais pourrait jouer un rôle décisif dans la formation de la coalition au pouvoir. Politicien avisé, Anutin entretient des relations personnelles étroites avec la famille royale mais n’est pas aussi vilipendé par les électeurs libéraux du pays que Prayuth ou Prawit, et pourrait sortir victorieux en tant que candidat intermédiaire, selon les analystes.

Quels enjeux dominent l’élection?

La hausse du coût de la nourriture et de l’essence, ou ce que les Thaïlandais appellent les problèmes de «bouche et d’estomac», a été une préoccupation majeure. À quelques exceptions près, les partis ont promis d’importants dons post-électoraux que de nombreux analystes estiment que le pays ne peut pas se permettre. La croissance économique de la Thaïlande a pris du retard par rapport à ses voisins ces dernières années, et le gouvernement au pouvoir a été critiqué pour ne pas avoir attiré davantage d’investissements de secteurs émergents comme la technologie.

Plus que les élections précédentes, ce cycle a également remis en question la légitimité de certaines des institutions les plus vénérées de Thaïlande, de l’armée à la monarchie. Move Forward a promis à ses partisans que s’ils étaient élus, ils examineraient les vastes pouvoirs de la famille royale thaïlandaise pour punir ceux qui les insultent – une proposition taboue il y a seulement quelques années.

Le fait que de tels sujets aient été soulevés ouvertement dans les débats et les rassemblements a déjà rendu cette élection sans précédent, a déclaré Thitinan Pongsudhirak, professeur de sciences politiques à l’Université Chulalongkorn de Bangkok.

Quelles sont les implications de l’élection pour la région?

Ce qui se passera le jour du scrutin et dans les semaines qui suivront aura des implications profondes en Asie du Sud-Est, où les États-Unis et la Chine se disputent l’influence. Au cours de la dernière décennie, le régime militaire s’est éloigné de Washington et s’est rapproché de Pékin. Les analystes s’attendent généralement à ce que la montée en puissance d’un nouveau gouvernement puisse aider à nouer des relations plus étroites avec l’administration Biden, qui courtise d’autres pays d’Asie du Sud-Est comme les Philippines et l’Indonésie.

S’ils sont élus, les dirigeants de l’opposition ont également déclaré qu’ils adopteraient une ligne plus dure contre le régime militaire du Myanmar voisin, qui a intensifié sa brutalité contre les combattants de la résistance.

Quand connaîtrons-nous les résultats ?

Ça dépend. Les résultats préliminaires seront publiés dimanche en fin de journée, mais la commission électorale, qui a été nommée par des législateurs pro-militaires, peut prendre jusqu’à 60 jours pour nommer le vainqueur de chaque siège à la Chambre.

Lors des élections de 2019, les partis au pouvoir et les partis d’opposition ont déclaré la victoire le matin suivant le jour du scrutin. Après des semaines de calcul des votes à l’aide d’une formule complexe, la commission a annoncé que l’opposition n’avait pas obtenu les sièges dont elle avait besoin pour former un gouvernement, attirant les critiques des politiciens de l’opposition et des groupes de surveillance des élections, qui ont accusé la commission de manipuler les résultats.