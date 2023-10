Élection en Slovaquie : l’ancien Premier ministre pro-Moscou en passe de gagner avec presque tous les votes comptés

Le parti populiste Smer de l’ancien Premier ministre Robert Fico est en passe de remporter les élections slovaques, recueillant plus de soutien que son rival la Slovaquie progressiste dans une course au couteau dramatique.

Avec plus de 98% des quartiers rapport, Smer devrait recueillir 23% des voix. La Slovaquie progressiste (PS) de Michal Šimečka arrive en deuxième position avec plus de 16 %, suivi de près par Hlas de Peter Pellegrini avec 15 %.

Le résultat des élections risque d’alimenter davantage les craintes quant à l’orientation future de la politique étrangère de la Slovaquie. Fico, 59 ans, s’est engagé à mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine, a critiqué les sanctions visant la Russie et a fait campagne contre les droits LGBTQ+.

Les sondages à la sortie des urnes indiquaient initialement que le PS prenait la première place, augmentant les attentes dans le camp libéral du pays. Mais alors que les votes étaient comptés tout au long de la nuit, ces espoirs ont été déçus.

La Slovaquie pourrait bientôt devenir le nouvel allié de la Russie | John Kampfner En savoir plus

Toutefois, la forme du prochain gouvernement slovaque reste incertaine et dépendra en grande partie de la constitution d’une coalition complexe avec des partis plus petits, notamment le Hlas de Peter Pellegrini et l’OĽaNO d’Igor Matovič.

L’ancien collègue de Fico et leader du Hlas, Pellegrini, pourrait devenir faiseur de roi. Son parti a jusqu’à présent gardé ses options ouvertes et a refusé de dire quel parti il ​​soutiendrait, mais il est largement admis qu’il est favorable à une alliance avec Smer plutôt qu’avec le PS, plus socialement libéral.

Le premier parti à franchir la ligne devait obtenir un mandat de la présidente Zuzana Caputova pour diriger les négociations sur la formation d’une majorité parlementaire et, en cas de succès, d’un gouvernement.

Le chef du Parti progressiste slovaque, Michal Šimečka, s’adresse à ses partisans au siège du parti. Photographie : Vladimír Šimíček/AFP/Getty Images

Les dernières circonscriptions à présenter un rapport, provenant de grandes villes, devraient être en faveur du PS, mais l’écart derrière Fico semblait trop important pour être comblé.

Un gouvernement dirigé par Fico et son parti Smer-SSD verrait la Slovaquie, membre de l’OTAN, rejoindre la Hongrie pour contester le consensus de l’Union européenne sur le soutien à l’Ukraine, au moment même où le bloc cherche à maintenir son unité dans son opposition à l’invasion russe.

« Nous voulons tout évaluer, nous attendrons donc le décompte final », a déclaré Robert Kalinak, candidat du Smer-SSD et allié de longue date du Fico, ajoutant que le parti commenterait les résultats complets plus tard dimanche.

Le parti PS a préconisé le maintien du fort soutien de la Slovaquie à l’Ukraine et suivrait probablement également une ligne libérale au sein de l’UE sur des questions telles que le vote à la majorité pour rendre le bloc plus flexible, les politiques vertes et les droits LGBTQ+.

Simecka n’a pas perdu espoir de pouvoir former le prochain gouvernement, en fonction de la possibilité de former des alliés plus petits.

« Notre objectif reste que la Slovaquie ait après ces élections un gouvernement pro-européen stable qui veillera à l’état de droit et qui commencera à résoudre et à investir dans des domaines clés pour notre avenir », a déclaré Simecka, député européen et ancien journaliste. et diplômé d’Oxford, a déclaré à ses partisans.

Le nouveau gouvernement de ce pays de 5,5 millions d’habitants assumera un déficit budgétaire croissant qui devrait être le plus élevé de la zone euro.

Fico a profité du mécontentement à l’égard d’une coalition de centre-droit querelle, dont le gouvernement s’est effondré l’année dernière, déclenchant les élections six mois plus tôt. Au cours de sa campagne, il a souligné son inquiétude face à l’augmentation du nombre de migrants passant par la Slovaquie vers l’Europe occidentale.

Les opinions de Fico reflètent les sentiments traditionnellement chaleureux envers la Russie parmi de nombreux Slovaques, qui se sont renforcés sur les réseaux sociaux depuis le début de la guerre en Ukraine.

Il s’est également engagé à mettre fin aux livraisons militaires à l’Ukraine et à poursuivre des négociations de paix – une ligne proche de celle du dirigeant hongrois Viktor Orbán, mais rejetée par l’Ukraine et ses alliés, qui estiment que cela ne ferait qu’encourager la Russie.

Le parti d’extrême droite Republika, considéré comme un allié possible de Fico mais inacceptable pour les autres, pourrait ne remporter aucun siège, selon des résultats partiels et des projections médiatiques.

Reuters a contribué à ce rapport