La commission électorale ougandaise a déclaré samedi que le président de longue date Yoweri Museveni avait remporté un sixième mandat aux élections du pays.

Le principal challenger de l’opposition, Bobi Wine, a allégué un trucage des votes et les responsables ont eu du mal à expliquer comment les résultats des sondages ont été compilés au milieu d’une panne d’Internet.

Dans un affrontement générationnel largement regardé à travers le continent africain, avec une population jeune en plein essor et une foule de dirigeants vieillissants, le chanteur de 38 ans devenu législateur Wine a sans doute posé le plus grand défi à ce jour pour Museveni.

Il était fortement soutenu dans les centres urbains où la frustration face au chômage et à la corruption est élevée.

La commission électorale a déclaré que Museveni avait reçu 58% des votes et Wine 34%, avec un taux de participation de 52%.

Le plus haut diplomate américain en Afrique a qualifié le processus électoral de «fondamentalement défectueux».

Tibor Nagy a également appelé à la restauration immédiate et complète de l’accès à Internet dans un tweet samedi et a averti que «la réponse américaine dépend de ce que le gouvernement ougandais fait maintenant».

Le vote de jeudi faisait suite aux pires violences pré-électorales dans le pays d’Afrique de l’Est depuis l’entrée en fonction de Museveni, 76 ans, en 1986.

Wine et d’autres candidats de l’opposition ont souvent été harcelés, et plus de 50 personnes ont été tuées lorsque les forces de sécurité ont annulé les émeutes en novembre suite à l’arrestation de Wine.

L’homme de 38 ans a adressé une requête à la Cour pénale internationale ce mois-ci pour des allégations de torture et d’autres abus commis par les forces de sécurité.

Alors que le président tient le pouvoir, au moins 15 de ses ministres, y compris le vice-président, ont été rejetés, et beaucoup ont perdu face aux candidats du parti Wine, ont rapporté les médias locaux.

Wine a revendiqué la victoire vendredi, affirmant qu’il avait des preuves vidéo du trucage des votes et affirmant que «toutes les options légales sont sur la table» pour contester les résultats officiels des élections, y compris des manifestations pacifiques. Les candidats peuvent contester les résultats des élections devant la Cour suprême.

Quelques heures plus tard, il a tweeté que les militaires étaient entrés dans son enceinte et que «nous sommes dans de graves problèmes», ce qu’une porte-parole de l’armée a démenti.

Wine, de son vrai nom Kyagulanyi Ssentamu, a été malmené et arrêté à plusieurs reprises pendant sa campagne, mais n’a jamais été condamné. Il a fait campagne avec une veste pare-balles et a dit qu’il craignait pour sa vie.

Une forte présence des forces de sécurité est restée autour de son domicile, où il a déclaré qu’il était seul avec sa femme et un seul agent de sécurité.

La commission électorale ougandaise a déclaré que Wine devrait prouver ses allégations de truquage, et elle a détourné les questions sur la manière dont les résultats du vote à l’échelle nationale ont été transmis pendant la panne d’Internet en disant «nous avons conçu notre propre système». Le corps ne pouvait pas expliquer comment le système fonctionnait.

Les élections en Ouganda sont souvent entachées d’allégations de fraude et d’abus des forces de sécurité. Les précédentes élections ont vu des émeutes post-électorales sporadiques.