Élection en Nouvelle-Zélande : Chris Hipkins est testé positif au Covid à un moment critique de la campagne

Le Premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins, a été testé positif au Covid-19 et ne fera pas campagne pendant cinq jours avant les élections du 14 octobre.

L’équipe de campagne de Hipkins a annulé ses projets du dimanche matin après que le leader travailliste se soit réveillé malade à Auckland. Un test a ensuite montré que le Premier ministre avait attrapé le Covid, mettant à mal ses plans pendant une phase critique de la campagne.

« Il présente des symptômes de rhume et de grippe qui ont commencé hier. Il sera en isolement pendant cinq jours ou jusqu’à ce qu’il rende un test négatif », a déclaré un porte-parole du Premier ministre.

« Il poursuivra les engagements qu’il pourra entreprendre via zoom. »

Dans une publication sur InstagramHipkins a déclaré qu’il essaierait de maintenir ses engagements de campagne à distance.

« Salaud! Après une nuit difficile, je me suis réveillé ce matin en me sentant assez mal et je viens de recevoir ce résultat de test », a-t-il écrit.

« Je suis en contact étroit avec des Néo-Zélandais pendant la campagne électorale et je ne veux le transmettre à personne, je vais donc suivre les conseils et m’isoler pendant quelques jours ou jusqu’à ce que j’obtienne un test négatif. »

La Nouvelle-Zélande n’a plus mis en place de périodes d’isolement obligatoires, bien que Hipkins choisisse de le faire conformément à ses conseils de santé recommandés.

L’homme de 45 ans est tombé malade à un moment crucial de la campagne électorale néo-zélandaise, alors que son parti travailliste au pouvoir est déjà loin derrière dans les sondages. Le vote par anticipation est ouvert à partir du 27 septembre pour certains Néo-Zélandais et le troisième débat des dirigeants est prévu mardi soir.

Australian Associated Press a contribué à ce rapport