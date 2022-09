Élection en Italie : les électeurs s’apprêtent à élire Meloni, l’extrême droite Fratelli d’Italia

ROME – L’Italie s’apprête dimanche à organiser des élections exceptionnelles qui devraient donner au pays sa toute première femme Premier ministre – et son gouvernement le plus à droite depuis la chute de Mussolini. Le vote devrait donner la victoire à une coalition qui comprend deux forces d’extrême droite, dont le parti post-fasciste Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, une figure autrefois marginale qui jure de défendre les valeurs sociales “traditionnelles”, de fermer les voies aux immigrés sans papiers et repousser les « obscurs bureaucrates » de Bruxelles.

Alors que la montée de Meloni et de l’extrême droite pourrait se transformer en un événement historique dans la politique européenne – poussant l’Italie dans un bloc illibéral avec la Pologne et la Hongrie – il est difficile pour les dirigeants de s’accrocher au pouvoir à Rome, où les zigzags sont la norme, et le le gouvernement typique ne dure pas plus de 400 jours. Meloni serait confrontée à des tests immédiats chez elle et en Europe, compte tenu de la fatigue face à la flambée des prix de l’énergie et des divisions au sein de sa propre coalition sur la Russie et son invasion de l’Ukraine.

Le vote de dimanche ne remplit que les sièges du parlement ; le premier ministre sera choisi plus tard, indirectement. Mais si Fratelli d’Italia émerge avec le plus de voix de tous les partis du système fragmenté, cela donnera à Meloni – un Romain de 45 ans qui cite des chansons pop et se plaît à dénigrer la gauche « éveillée » – la meilleure chance de recevoir le mandat du président italien de former un gouvernement.

Une politicienne d’extrême droite est sur le point de devenir la première femme dirigeante d’Italie

Ce n’est pas un pays facile à diriger. La richesse des ménages ne s’est guère améliorée en une génération. Et une dette nationale montagneuse signifie que tout gouvernement peut se retrouver dans une crise financière explosive qui pourrait se métastaser à travers l’Europe. Cela représenterait des enjeux élevés lorsque Meloni commencerait le travail, alors que les responsables d’autres capitales regardaient pour évaluer son goût pour la perturbation.

Au cours de sa décennie à la tête de Fratelli d’Italia – Frères d’Italie -, elle a adopté des positions extrêmes. Elle a plaidé pour la dissolution de la zone euro. Elle est prévenue, de manière conspiratrice, que des forces anonymes guident massivement les immigrants vers l’Italie au nom de la “substitution ethnique”.

Mais elle s’est clairement tournée vers le centre sur certaines questions alors que son parti élargissait son soutien. Elle dit que l’Italie appartient à l’Europe, mais qu’elle se battra pour ses intérêts. Elle promet de maintenir les alliances atlantiques de l’Italie et affirme que le pays ne prendra pas une tournure autoritaire. Dans une interview accordée au Washington Post ce mois-ci, elle a également promis la stabilité financière et a déclaré que “les gens à l’étranger” verraient le sérieux de son gouvernement “une fois que nous aurons présenté notre première loi de finances”.

Interview de Giorgia Meloni avec le Washington Post

Les partis de droite italiens, en se regroupant, se sont donné un avantage électoral écrasant sur la gauche fragmentée, qui n’a pas réussi, au milieu de luttes intestines, à créer une coalition comparable. Lorsque les sondages ont été interrompus deux semaines avant le vote, une projection de YouTrend a montré que le bloc de droite détenait 45,9% du soutien, contre 28,5 pour le centre-gauche et 13,2 pour le Mouvement cinq étoiles amorphe et vaguement anti-establishment. Certains sondeurs affirment que les Five Stars ont fait des progrès depuis ce moment en plaidant pour la préservation de leur plan d’aide sociale signature – un soi-disant revenu des citoyens qui est populaire dans le sud. Meloni s’y oppose.

Wolfango Piccoli, co-fondateur de la société de conseil Teneo, a noté que les percées réalisées par les Five Stars, ainsi que les luttes de la Ligue d’extrême droite, rendent peu probable que le bloc de droite obtienne une majorité des deux tiers, un de ses objectifs.

Pendant la campagne électorale, le chef du parti italien de centre gauche, Enrico Letta, a fait valoir que si les Italiens donnaient le pouvoir à la droite, cela rendrait service au président russe Vladimir Poutine, qui a de plus en plus tenté de semer la discorde en Europe – principalement en retenant les exportations d’énergie – car son invasion de l’Ukraine a échoué.

Bien que Meloni ait fortement soutenu l’Ukraine, d’autres personnalités de sa coalition ont montré de l’affection pour Poutine. Matteo Salvini a porté une chemise avec le visage de Poutine dessus et a signé en 2017 un accord de coopération avec le parti au pouvoir Russie unie ; il a récemment remis en cause l’efficacité des sanctions. Silvio Berlusconi a un jour offert à Poutine une housse de couette des deux hommes se serrant la main, et il y a quelques jours, il a suggéré, à tort, que Poutine ne faisait que répondre à la volonté populaire de son peuple lorsqu’il a envahi, et avait l’intention de remplacer le gouvernement Zelensky par des “gens décents”. .”

Il y a des raisons, au-delà de la Russie, pour lesquelles l’Europe est nerveuse quant au résultat.

Au sein du parti de Meloni, il y a un sentiment profondément ancré que l’intégration européenne devrait être limitée et que les nations devraient pouvoir se définir plutôt que de prendre des directives de Bruxelles. Cela pourrait en théorie inciter l’Italie à jouer un rôle plus obstructionniste sur des questions clés telles que la migration ou les sanctions.

Toute différence serait choquante car, depuis un an et demi, l’Italie est dirigée par Mario Draghi, un ancien banquier central qui a aidé à sauver la zone euro de la crise il y a dix ans et qui jouit d’une excellente réputation à Bruxelles.

“Ce sera la première fois qu’un des grands pays de l’UE est sous le moule de quelqu’un qui n’est pas pro-européen”, a déclaré Letta au Post.

Les élections en Italie amèneront probablement l’extrême droite au pouvoir. Voici pourquoi.

Jeudi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’Europe disposait des “outils” pour faire face à l’Italie si les choses se déroulaient “d’une manière difficile”, dans une référence apparente aux réductions de fonds proposées visant la Hongrie pour cause de corruption.