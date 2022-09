Élection en Italie : Giorgia Meloni et l’extrême droite devraient l’emporter

ROME — L’Italie n’a pas l’air d’être un pays sur le point de basculer vers l’extrême droite. Les deux tiers des Italiens se disent optimistes quant à l’avenir de l’Union européenne, dont la relance a contribué à soutenir le pays – et à renforcer l’image du bloc – après le choc économique de la pandémie. De plus, le pays est dirigé depuis un an et demi par l’économiste Mario Draghi, un parangon de la stabilité centriste qui continue d’obtenir des cotes d’approbation élevées.

Mais si les élections nationales de dimanche se déroulent comme prévu, le successeur de Draghi au poste de Premier ministre sera Giorgia Meloni, un incendiaire du parti Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) qui veut que son pays fasse pression pour plus d’autonomie en Europe, bloque la Méditerranée contre les immigrés sans papiers et défendre une identité familiale traditionnelle qui, selon elle, est attaquée.

Une politicienne d’extrême droite est sur le point de devenir la première femme dirigeante d’Italie

Fondamentalement, dans un pays reconstruit après les ruines de la guerre et du fascisme, Meloni serait le premier dirigeant italien d’un parti avec une lignée post-fasciste – ainsi qu’un logo de flamme tricolore qui écoute un mouvement politique plus ancien et plus extrême formé sous peu après la mort de Mussolini. Elle prendrait le pouvoir 100 ans après la Marche sur Rome, le glas de la démocratie italienne avant la Seconde Guerre mondiale.

Voici les facteurs – historiques, contemporains et structurels – qui ont rendu un tel scénario possible.

L’instabilité est au cœur de la politique italienne, et les zigzags incongrus sont une caractéristique du système, pas un bug. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Italie a traversé les gouvernements tous les 400 jours environ. Les carrières montent et s’effondrent à grande vitesse. Les électeurs se regroupent autour des partis puis les abandonnent. Dans la mesure où il y a une constante récente, c’est que 40 à 50 % des électeurs ont tendance à favoriser la droite. Et Meloni, ces dernières années, a retiré des votes aux partis concurrents – en partie parce que Fratelli d’Italia est restée dans l’opposition.

Interview de Giorgia Meloni avec le Washington Post

La conception du système joue également à l’avantage de Meloni. Les électeurs ne choisissent pas directement le Premier ministre. Et parce qu’il y a une telle fragmentation, une personnalité comme Meloni n’a qu’à convaincre une pluralité d’électeurs de l’aptitude de son parti. Dans ce cas, Fratelli d’Italia devrait être le choix d’environ un quart des électeurs potentiels – suffisamment pour en faire le parti le plus populaire d’Italie. Et sur la base de sa coalition avec d’autres à droite – contrairement aux luttes intestines à gauche – il a des chances écrasantes de l’emporter lors du vote.

Mais les votes nationaux, même ceux apparemment décisifs, apportent rarement le changement radical qu’ils pourraient avoir, par exemple, en France ou aux États-Unis. Le dernier vote national en Italie, en 2018, en est un bon exemple. Cette élection a semblé être le début d’une révolution populiste, et elle a d’abord conduit à un gouvernement de forces anti-establishment de gauche et de droite. Mais leur accord était fragile. Un gouvernement s’est effondré, puis le suivant. Finalement, au milieu de l’urgence pandémique, le président italien a choisi Draghi pour diriger une coalition d’unité. En d’autres termes : trois ans après une révolte populiste soutenue par un fort euroscepticisme, l’Italie était dirigée par un ancien banquier central européen choisi par un seul homme et dévoué à redorer le blason de l’Italie à Bruxelles.

Dans ses opinions sociales, Meloni a à peu près le même profil que Viktor Orban, l’orchestrateur du tournant autocratique de la Hongrie. Meloni insiste sur l’importance de protéger ce qu’elle dit être l’identité chrétienne de l’Europe. Elle fustige le « réveil » de la gauche et ses positions sur l’identité de genre.

Mais sur d’autres questions, Meloni a essayé de se rendre plus agréable au centre de l’Italie, une tactique qui a aidé à sortir son parti des marges. Elle a plaidé une fois pour la dissolution de la zone euro ; maintenant, elle dit que la place de l’Italie est en Europe. Elle avait l’habitude de débiter des idées conspiratrices sur des forces anonymes qui orchestrent délibérément une migration massive vers l’Italie ; elle ne parle plus en ces termes.

Elle compare Fratelli d’Italia aux conservateurs de Grande-Bretagne et au Likud en Israël – des partis conservateurs, pas des briseurs de normes. Et elle s’est présentée comme travaillant parfois pour soutenir les initiatives de Draghi, y compris sur des mesures liées à l’Ukraine, un pays qu’elle a soutenu sans équivoque contre la Russie.

“Elle a développé une façon de parler aux interlocuteurs internationaux, qui semble raisonnable”, a déclaré Nathalie Tocci, directrice de l’Institut italien des affaires internationales. “Mais elle est aussi capable de parler avec son accent romain, sa voix de feu, d’une manière qui fait passer le message [to her base]. C’est donc une politicienne efficace.

L’un des débats les plus féroces parmi les Italiens porte sur le passé du pays – et dans quelle mesure des brins d’ADN fasciste persistent encore dans le parti de Meloni. Meloni a publié le mois dernier une vidéo disant que la droite italienne avait remis le fascisme « à l’histoire » il y a des décennies, et a condamné les lois anti-juives qui étaient parmi les éléments les plus virulents du règne de Mussolini.

Mais cela n’a pas mis fin à la discussion.

L’Italie n’a jamais connu de rupture à l’allemande avec son identité de guerre, en grande partie à cause de la fin désordonnée du conflit : avec la chute de Mussolini en 1943, avec la création d’un État fantoche soutenu par l’Allemagne et un mouvement de résistance féroce qui a eu quelques ex – les fascistes se joignent à nous. Il n’y a jamais eu de purge majeure de l’administration de l’ère Mussolini. Certains de ses loyalistes, au lendemain de la guerre, ont formé le Mouvement social italien, un groupe néo-fasciste qui n’a jamais obtenu plus qu’un soutien à un chiffre et a été dissous en 1995. Des itérations ultérieures, de moins en moins extrêmes, comprenaient Fratelli d’Italia, qui a été fondée en 2012.

Alors, qu’est-ce qui relie Meloni à l’ère fasciste ? Les critiques disent que certains fils restent. Au fil des ans, deux descendants de Mussolini se sont présentés sous la bannière du parti. Plusieurs membres du parti en 2019 ont assisté à un dîner pour commémorer la Marche sur Rome. Meloni elle-même a déclaré, en 1996, à la fin de son adolescence – dans une vidéo qui a fait le tour de la campagne – que Mussolini était un “bon politicien”.

En Italie, de tels propos ne sont guère disqualifiants. En 2013, Silvio Berlusconi a déclaré que Mussolini était un bon leader à bien des égards, malgré les lois anti-juives. Berlusconi dirige un autre parti dans la prétendue coalition de Meloni.

La faiblesse à gauche se traduit par une force à droite – et la gauche a rarement été sur un terrain plus fragile. Si tous les partis de gauche s’étaient regroupés, ils auraient pu faire du vote un concours. Mais étant donné leur éclatement, ils n’ont presque aucune chance.

Ça n’a pas toujours été comme ça. En 2019, le chef d’un autre parti d’extrême droite, Matteo Salvini, a orchestré un effondrement du gouvernement dans le but de forcer de nouvelles élections et de gagner le pouvoir pour lui-même. La Ligue de Salvini, à l’époque, était de loin le parti le plus populaire. Mais son pari n’a pas fonctionné. C’est parce que le Parti démocrate de centre-gauche et le Mouvement cinq étoiles anti-establishment (et vaguement à gauche) ont mis de côté des années de rivalité vicieuse et se sont regroupés pour former une coalition qui a évité les élections et fermé la porte à Salvini.

Cette fois-ci, le Mouvement cinq étoiles et le Parti démocrate sont en termes tendus. Tous deux avaient fait partie du gouvernement de Draghi, mais le Mouvement cinq étoiles a contribué à son effondrement, en partie parce qu’il s’opposait à un projet d’incinérateur de déchets. Le Parti démocrate s’est farouchement opposé à la manœuvre des Cinq Etoiles.

Le fossé entre les partis, a déclaré en juillet le chef du Parti de la démocratie et ancien Premier ministre Enrico Letta, était devenu “irréversible”.