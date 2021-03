Les Israéliens ont commencé à voter mardi lors de la quatrième élection parlementaire du pays en deux ans – un référendum très chargé sur le régime de division du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les sondages d’opinion prévoient une course serrée entre ceux qui soutiennent le premier ministre israélien le plus ancien et ceux qui veulent «n’importe qui sauf Bibi», comme il est largement connu.

«Votez, votez, votez, votez, votez», a déclaré Netanyahu après avoir voté à Jérusalem, sa femme, Sara, à ses côtés. Il a qualifié cette occasion de «festival de la démocratie».

«C’est le moment de vérité pour l’État d’Israël», a déclaré son rival Yair Lapid en votant à Tel Aviv.

Une vérité: les Israéliens sont fatigués des reprises. Le scrutin, comme la campagne de vaccination de premier plan en Israël, a obtenu de bonnes critiques pour l’organisation – ne serait-ce que parce que toutes les personnes impliquées ont eu beaucoup de pratique, avec le potentiel encore plus si les résultats ne produisent pas une majorité au pouvoir. Cette réponse pourrait ne pas être claire pendant des semaines.

«Ce serait mieux si nous n’avions pas à voter, vous savez, quatre fois en deux ans», a déclaré Bruse Rosen, habitant de Jérusalem, après avoir voté. « C’est un peu fatiguant. »

Les candidats ont fait leur dernier effort ces derniers jours avec une série d’interviews télévisées et d’apparitions publiques dans des centres commerciaux et des marchés en plein air. Les campagnes atteignaient de plus en plus l’espace personnel des gens avec un barrage constant de messages de vote qui faisaient sonner et bourdonner les téléphones portables à toute heure.

L’enjeu plus que l’idéologie est Netanyahu. Il s’est présenté comme un homme d’État mondial particulièrement qualifié pour diriger le pays à travers ses nombreux défis en matière de sécurité et de diplomatie. Il a fait du succès de la campagne de vaccination contre les coronavirus en Israël la pièce maîtresse de sa candidature à la réélection et a souligné les accords diplomatiques de l’année dernière avec quatre États arabes.

La réalité est plus nuancée. Environ 80% des 9,3 millions d’habitants du pays sont vaccinés et Israël rouvre ses portes, mais plus de 6000 sont décédés du COVID-19. Israël a fait l’objet de critiques internationales pour ne pas avoir envoyé rapidement des quantités importantes de vaccins aux Palestiniens pour lutter contre la flambée du virus en Cisjordanie et à Gaza.

Et l’une des quatre nations arabes, les Émirats arabes unis, a récemment jeté de l’eau froide sur les relations avec Israël parce que ses dirigeants ne voulaient pas que Netanyahu les entraîne dans la campagne électorale. La nouvelle administration du président Joe Biden a également accueilli favorablement Netanyahu.

Les opposants accusent Netanyahu de bousiller la gestion de la pandémie de coronavirus pendant la majeure partie de l’année écoulée. Ils disent qu’il n’a pas réussi à faire appliquer les restrictions de verrouillage à ses alliés politiques ultra-orthodoxes, permettant au virus de se propager, et soulignent l’état toujours désastreux de l’économie et son taux de chômage à deux chiffres. Ils disent également que Netanyahu est incapable de se prononcer à un moment où il est jugé pour de multiples accusations de corruption, une affaire qu’il rejette comme une chasse aux sorcières.

On s’attend à ce que jusqu’à 15% des électeurs votent en dehors de leurs districts d’origine, un lot de scrutins absents plus important que d’habitude pour accueillir les personnes atteintes de coronavirus ou en quarantaine. Le gouvernement envoie des bureaux de vote spéciaux, notamment en apportant des urnes au chevet des patients, pour leur permettre de voter en toute sécurité.

Ces votes sont comptés séparément à Jérusalem, ce qui signifie que les résultats finaux peuvent ne pas être connus pendant des jours. Compte tenu de la course serrée, du grand nombre d’électeurs indécis et d’un certain nombre de petits partis qui luttent pour franchir le seuil de 3,25% pour entrer au parlement, il pourrait être difficile de prédire le résultat avant que le décompte final ne soit terminé.

Problèmes de confiance …

La campagne presque constante a un prix, a déclaré le président israélien.

«Quatre élections en deux ans érodent la confiance du public dans le processus démocratique», a déclaré Reuven Rivlin en votant à Jérusalem, exhortant les Israéliens à voter une fois de plus. « Il n’y a pas d’autre moyen. »

Les Israéliens votent pour des partis, pas pour des candidats individuels. Aucune liste de candidats d’un seul parti n’a été en mesure de former une majorité au pouvoir au cours des 72 ans d’histoire d’Israël.

Le Likud de Netanyahu et ceux dirigés par ses rivaux se tourneront vers des partis alliés plus petits comme partenaires potentiels de la coalition. Le parti qui peut concocter une coalition majoritaire peut former le prochain gouvernement – un processus qui devrait prendre des semaines.

L’élection de mardi a été déclenchée par la désintégration d’un gouvernement d’urgence formé en mai dernier entre Netanyahu et son principal rival pour gérer la pandémie de coronavirus. L’alliance a été en proie à des luttes intestines et les élections ont été déclenchées par l’incapacité du gouvernement en décembre à s’entendre sur un budget.

Netanyahu espère former un gouvernement avec ses alliés nationalistes religieux et purs et durs. Il s’agit notamment de deux partis ultra-orthodoxes et d’un petit parti religieux qui comprend des candidats ouvertement racistes et homophobes.

Les rivaux de Netanyahu l’ont accusé d’avoir causé la paralysie des deux dernières années dans l’espoir de former un gouvernement plus favorable qui lui accorderait l’immunité ou le protégerait des poursuites.

Parmi ses adversaires figurent Yair Lapid, le chef de l’opposition israélienne dont le parti Yesh Atid est devenu la principale alternative centriste à Netanyahu.

Lapid a reflété la rhétorique dure de la course mardi lorsqu’il s’est offert comme alternative à un «gouvernement des ténèbres et du racisme».

Netanyahu est également confronté aux défis d’un certain nombre d’alliés qui ont formé leur propre parti après des dissensions amères avec le Premier ministre.

Ils incluent l’ancien protégé Gideon Saar, qui s’est séparé du Likud pour former «New Hope». Il dit que le parti est une alternative nationaliste déchargée d’accusations de corruption et ce qu’il dit est un culte de la personnalité qui maintient le Likud au pouvoir.

Kingmaker en attente?

Le chef du parti Yamina Naftali Bennett, un autre ancien assistant de Netanyahu, pourrait devenir le faiseur de roi. Homme politique nationaliste extrémiste qui était autrefois ministre de l’Éducation et de la Défense de Netanyahu, Bennett n’a pas exclu de rejoindre une coalition avec le Premier ministre assiégé, lui permettant de courtiser les deux parties lors de futurs pourparlers de coalition.

La politique de la personnalité a tellement dépassé la course qu’il n’y a presque aucune mention des Palestiniens, après des années de pourparlers de paix gelés.

Les analystes s’attendent à ce que la fatigue des électeurs contribue à la baisse du taux de participation, qui était de 71% lors des dernières élections il y a un an.

Les alliés religieux et nationalistes de Netanyahu ont tendance à être des électeurs très motivés. En revanche, les électeurs arabes, déçus par la désintégration du parti parapluie de la «Liste commune», devraient rester chez eux en plus grand nombre cette fois. Les électeurs des régions les plus libérales et laïques autour de Tel Aviv ont également tendance à avoir des taux de participation plus faibles.

Netanyahu pourrait en bénéficier si ces tendances se concrétisaient. Mais contrairement aux élections de l’année dernière, le Premier ministre n’a pas un allié clé: l’ancien président Donald Trump, dont il a mobilisé le soutien lors des élections précédentes avec des panneaux d’affichage massifs sur les autoroutes et les gratte-ciel les montrant ensemble.

En revanche, Netanyahu a à peine mentionné Biden. Le nouveau président américain n’a appelé le Premier ministre qu’après avoir contacté les dirigeants de plusieurs autres pays et les partisans d’Israël ont commencé à se plaindre que le retard était un camouflet. Les deux hommes insistent sur le fait que leur alliance reste étroite.