Élection en Iran: Ebrahim Raisi se dirige vers la présidence alors que ses rivaux concèdent

TEHERAN – Le chef judiciaire ultraconservateur iranien, Ebrahim Raisi, semblait certain de devenir le prochain président du pays samedi, après que ses principaux rivaux à l’élection présidentielle – que de nombreux Iraniens pensaient avoir été truqués en faveur de M. Raisi – ont reconnu qu’il avait gagné. Bien que les résultats officiels n’aient pas encore été publiés, Abdolnasser Hemmati, un ancien gouverneur de banque centrale qui était considéré comme le modéré dans la course, a félicité M. Raisi sur Instagram, le qualifiant de « 13e président de la République islamique ». Un autre candidat, Mohsen Rezaee, ancien commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique, a également félicité M. Raisi. Avec d’énormes bandes d’Iraniens modérés et de tendance libérale absents de l’élection, affirmant qu’elle avait été conçue pour mettre M. Raisi au pouvoir – ou que voter ferait peu de différence – il était censé gagner haut la main, malgré les tentatives tardives des réformistes. pour consolider le soutien de M. Hemmati. M. Raisi, 60 ans, est un religieux intransigeant favorisé par le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, et a été considéré comme son successeur possible. Il a des antécédents de graves violations des droits humains, notamment des accusations d’implication directe dans l’exécution massive d’opposants politiques, et est actuellement sous sanctions américaines.

Ses antécédents pourraient nuire à la reprise des négociations entre les États-Unis et l’Iran sur le rétablissement d’un accord visant à limiter les programmes nucléaires et de missiles balistiques de l’Iran en échange de la levée des sanctions américaines, bien que certains analystes aient déclaré que la réputation de M. Raisi en tant que partisan de la ligne dure pourrait lui donner plus de flexibilité. faire passer un accord avec la bénédiction de l’ayatollah Khamenei. Pour ses partisans, l’identification étroite de M. Raisi avec l’ayatollah, et par extension avec la révolution islamique qui a amené les chefs religieux iraniens au pouvoir, faisait partie de son appel. Des affiches de campagne montraient le visage de M. Raisi aux côtés de ceux de l’ayatollah Khamenei et de son prédécesseur, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, ou celui du général de division Qassim Suleimani, le commandant iranien dont la mort lors d’une frappe aérienne américaine l’année dernière a provoqué une vague de chagrin et de colère parmi les Iraniens . Mais les partisans de M. Raisi ont également cité son curriculum vitae de fervent conservateur, ses promesses de lutter contre la corruption, que de nombreux Iraniens blâment autant pour la profonde misère économique du pays que les sanctions américaines, et ce qu’ils ont dit était son engagement à niveler les inégalités entre les Iraniens. Le taux de participation des électeurs vendredi a semblé avoir été faible, malgré les exhortations du guide suprême à participer et une campagne de retrait du vote souvent stridente : une banderole brandissait une image de la main coupée tachée de sang du général Suleimani, portant toujours profondément sa marque de fabrique. anneau rouge, exhortant les Iraniens à voter « pour lui ». Un autre a montré une rue bombardée en Syrie, avertissant que l’Iran risquait de devenir ce pays ravagé par la guerre si les électeurs restaient chez eux. Le vote a été présenté moins comme un devoir civique que comme une démonstration de foi dans la révolution islamique, en partie parce que le gouvernement s’est longtemps appuyé sur une forte participation électorale pour étayer sa légitimité.

Bien qu’il n’ait jamais été une démocratie au sens occidental du terme, l’Iran a permis à des candidats représentant différentes factions et positions politiques de se présenter aux élections dans un gouvernement dont la direction et les grandes politiques étaient définies par des dirigeants religieux non élus. Pendant les saisons électorales, le pays bourdonnait de débats, de rassemblements concurrents et d’arguments politiques. Depuis que des manifestations ont éclaté en 2009 contre des accusations de truquage de l’élection présidentielle de cette année-là, les autorités ont progressivement dépassé les limites de la liberté électorale en Iran, ne laissant presque pas le choix cette année. De nombreux candidats éminents ont été disqualifiés par le Conseil des gardiens iranien le mois dernier, laissant M. Raisi clairement en tête et décourageant les modérés et les libéraux. Pourtant, des analystes ont déclaré que le soutien de l’ayatollah à M. Raisi pourrait lui donner plus de pouvoir pour promouvoir le changement que le président sortant, Hassan Rouhani, n’en avait. M. Rouhani était un centriste pragmatique qui a fini par contrarier le guide suprême et décevoir les électeurs qui espéraient qu’il pourrait ouvrir l’économie iranienne au monde en concluant un accord durable avec l’Occident. M. Rouhani a remporté un accord pour lever les sanctions en 2015, mais s’est heurté au président Donald J. Trump, qui s’est retiré unilatéralement de l’accord et a réimposé les sanctions en 2018. Paradoxalement, les perspectives d’un accord nucléaire renouvelé pourraient s’améliorer maintenant que les élections sont terminées. L’ayatollah Khamenei semblait bloquer les pourparlers en cours à l’approche des élections, mais des diplomates américains et des analystes iraniens ont déclaré qu’il pourrait y avoir du mouvement dans les semaines entre le départ de M. Rouhani et l’ascension de M. Raisi. Un accord finalisé alors pourrait laisser M. Rouhani responsable de toute concession impopulaire et permettre à M. Raisi de revendiquer le mérite de toute amélioration économique une fois les sanctions levées.